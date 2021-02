Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e25d4f0-ae21-4829-84b9-9460f67dda83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A komoly teljesítmény mellé hegyomlásnyi nyomaték társul.","shortLead":"A komoly teljesítmény mellé hegyomlásnyi nyomaték társul.","id":"20210201_politikailag_abszolut_nem_korrekt_a_boven_800_loero_feletti_uj_bmw_x5_m","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e25d4f0-ae21-4829-84b9-9460f67dda83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"392b1ce2-9070-474a-b6d2-19045590ba70","keywords":null,"link":"/cegauto/20210201_politikailag_abszolut_nem_korrekt_a_boven_800_loero_feletti_uj_bmw_x5_m","timestamp":"2021. február. 01. 11:21","title":"Politikailag abszolút nem korrekt a bőven 800 lóerő feletti új BMW X5 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226a63c4-8434-4ef9-9cba-2cdde05b6d8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyságban felfedezett lábnyom szinte érintetlenül maradt meg. Egy dinóé volt.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban felfedezett lábnyom szinte érintetlenül maradt meg. Egy dinóé volt.","id":"20210131_dinolabnyom_labnyom_kislany_dinoszaurusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=226a63c4-8434-4ef9-9cba-2cdde05b6d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26f8e7c-b2c1-4ece-a92b-69a1bd65a9c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210131_dinolabnyom_labnyom_kislany_dinoszaurusz","timestamp":"2021. január. 31. 14:13","title":"220 millió éves lábnyomot talált egy kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9f7d97-45d7-4258-a48e-d99d7f38bfb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. külsős cégeket bízott meg olyan feladatokkal, amelyeket maga is el tudott volna végezni. A megbízottaknak viszont nem volt se szakemberük, se eszközeik a feladatok teljesítéséhez. Még a beszerzési szabályokat is megsértették.","shortLead":"A gyanú szerint a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. külsős cégeket bízott meg olyan...","id":"20210201_Hutleg_kezeles_nyomozas_Ferencvaros_Feszofe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f9f7d97-45d7-4258-a48e-d99d7f38bfb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24eccd9e-9f92-4641-91ae-466be30a789b","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Hutleg_kezeles_nyomozas_Ferencvaros_Feszofe","timestamp":"2021. február. 01. 12:32","title":"Nyomozás indult a korábbi ferencvárosi vezetéssel szerződő cég vezetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"A politikus tulajdoni hányada nőtt a \"kastélyos\" cégben.","shortLead":"A politikus tulajdoni hányada nőtt a \"kastélyos\" cégben.","id":"20210201_Eltunt_Lazar_szamlajarol_48_millio_de_egy_16_hektaros_szantoval_lett_gazdagabb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b52cce-d355-4b7e-bd2b-4ee66fe15998","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Eltunt_Lazar_szamlajarol_48_millio_de_egy_16_hektaros_szantoval_lett_gazdagabb","timestamp":"2021. február. 01. 00:34","title":"Eltűnt Lázár számlájáról 48 millió, de egy 16 hektáros szántóval lett gazdagabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz állami vezetés nehezen tűri, hogy a nyilvánosság még ellenőrizetlen részét, a közösségi médiát használva szólít tüntetésre Vlagyimir Putyin legnagyobb kritikusa. A bejegyzések tízezres tömegekhez jutnak el.","shortLead":"Az orosz állami vezetés nehezen tűri, hogy a nyilvánosság még ellenőrizetlen részét, a közösségi médiát használva...","id":"20210201_oroszorszag_kozossegi_media_tuntetes_facebook_twitter_tiktok_vlagyimir_putyin_alekszej_navalnij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdaaba8d-5212-4b48-8a7f-d20a93e6d35c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_oroszorszag_kozossegi_media_tuntetes_facebook_twitter_tiktok_vlagyimir_putyin_alekszej_navalnij","timestamp":"2021. február. 01. 08:03","title":"Putyinék bosszúja: az orosz tüntetések miatt támadják a Facebookot és a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2319471c-3445-4bd4-82a4-be6c563e3c03","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Einstein tudományos hírneve és kezdődő cionizmusa 1921 tavaszán közös nevezőre került: előadókörútra indult az Egyesült Államokban, ahol olyan tomboló rajongás fogadta, amit a későbbi rocksztárok is megirigyelhettek volna.","shortLead":"Einstein tudományos hírneve és kezdődő cionizmusa 1921 tavaszán közös nevezőre került: előadókörútra indult az Egyesült...","id":"20210131_Egy_penzgyujto_korut_Einstein_vilagsztar_cionizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2319471c-3445-4bd4-82a4-be6c563e3c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb9f6f9-35bc-4332-a8f2-b12569ccbe38","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210131_Egy_penzgyujto_korut_Einstein_vilagsztar_cionizmus","timestamp":"2021. január. 31. 19:15","title":"Egy körút, amelyen Einsteint rocksztárként ünnepelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7756f2f6-cd41-4674-abcd-9751cf3ac906","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A téli és a nyári autógumi eladások is csökkentek, viszont a négyévszakos garnitúráké komoly növekedést mutat.","shortLead":"A téli és a nyári autógumi eladások is csökkentek, viszont a négyévszakos garnitúráké komoly növekedést mutat.","id":"20210202_Negyevszakos_abroncsra_valtott_tavaly_a_tobbseg_aki_cserelt_egyaltalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7756f2f6-cd41-4674-abcd-9751cf3ac906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db841051-a97e-46d8-af10-790d7217aaef","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_Negyevszakos_abroncsra_valtott_tavaly_a_tobbseg_aki_cserelt_egyaltalan","timestamp":"2021. február. 02. 10:18","title":"A négyévszakos gumiabroncsok forgalma nagyot nőtt tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31a5286-7a81-4835-a04b-776f23e91c2b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy jó mém többet mond ezer szónál – tudják ezt a Duma Aktuálnál is. Kovács András Péter összeszedte, mivel kellene próbálkoznia az állami szerveknek az interneten, hogy kicsit lazábbnak tűnjenek. ","shortLead":"Egy jó mém többet mond ezer szónál – tudják ezt a Duma Aktuálnál is. Kovács András Péter összeszedte, mivel kellene...","id":"20210201_Duma_Aktual_Allami_memek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d31a5286-7a81-4835-a04b-776f23e91c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcffc4e3-a3fb-4a5e-b9a6-9d68d76370c6","keywords":null,"link":"/360/20210201_Duma_Aktual_Allami_memek","timestamp":"2021. február. 01. 19:00","title":"Duma Aktuál: Ilyen lenne, ha KAP posztolhatna az állam nevében ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]