Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi tudta, hogy nagy összegű készpénzt és ékszereket tárolnak a tököli házban.","shortLead":"A férfi tudta, hogy nagy összegű készpénzt és ékszereket tárolnak a tököli házban.","id":"20200929_DNS_minta_betoro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d024813d-128c-4033-b329-a25cbbc5d47b","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_DNS_minta_betoro","timestamp":"2020. szeptember. 29. 10:11","title":"DNS-minta alapján kapták el a több tízmilliót zsákmányoló betörőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miközben hónapok óta nemlátott gyorsasággal terjed a koronavírus Oroszországban, az elnök arról beszélt, hogy magát is beolttatja ellene.","shortLead":"Miközben hónapok óta nemlátott gyorsasággal terjed a koronavírus Oroszországban, az elnök arról beszélt, hogy magát is...","id":"20200928_koronavirus_oroszorszag_putyin_beolttatja_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900b33a4-f00b-4a66-a14c-a684d5b9d5c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_koronavirus_oroszorszag_putyin_beolttatja_magat","timestamp":"2020. szeptember. 28. 19:33","title":"Putyin annyira bízik az orosz vakcinában, hogy magát is beolttatja vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b88ee5d-8b78-4e84-9c4b-bf91c4938abe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok száma közel 66 ezerrel emelkedett az elmúlt napon.","shortLead":"Az áldozatok száma közel 66 ezerrel emelkedett az elmúlt napon.","id":"20200930_koronavirus_33_millio_560_ezer_fertozott_vilagszerte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b88ee5d-8b78-4e84-9c4b-bf91c4938abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052f74c4-b1d3-4e99-9da7-cdc03ce35263","keywords":null,"link":"/vilag/20200930_koronavirus_33_millio_560_ezer_fertozott_vilagszerte","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:58","title":"Újabb 280 ezer ember kapta el a koronavírust, 227 ezren gyógyultak meg világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30cdd65e-8220-4602-8bf2-c1407828908b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 10 százalékos leépítéssel 2022-re évi 2-2,5 milliárd dollárt szeretnének megspórolni.","shortLead":"A 10 százalékos leépítéssel 2022-re évi 2-2,5 milliárd dollárt szeretnének megspórolni.","id":"20200930_shell_hatalmas_leepites_klimabaratabb_mukodes_sporolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30cdd65e-8220-4602-8bf2-c1407828908b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31c4baf-1a81-4796-91e3-f328368981b9","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_shell_hatalmas_leepites_klimabaratabb_mukodes_sporolas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 08:34","title":"Egy kisvárosnyi embert küld el a Shell, miközben klímabarátabb működésre áll át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69606dd9-1cf0-473a-a32f-e55fd306dd0f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy amerikai pár nem talált megfelelő védőszemüveget négylábú kedvenceiknek, úgyhogy megcsinálták ők maguk. Mint kiderült, piaci résre bukkantak.","shortLead":"Egy amerikai pár nem talált megfelelő védőszemüveget négylábú kedvenceiknek, úgyhogy megcsinálták ők maguk. Mint...","id":"202039_kutyaszorito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69606dd9-1cf0-473a-a32f-e55fd306dd0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f469cf8e-2f17-4bc2-85f7-1f1fbc8931de","keywords":null,"link":"/360/202039_kutyaszorito","timestamp":"2020. szeptember. 28. 16:00","title":"Először csak beteg kutyáikkal akartak kirándulni, de aztán üzlet lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"221c8212-9c3e-4cb1-9d7d-180660112284","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A település vezetője szerint szégyen, hogy a miniszterelnököt a képviselő-testületből senki sem köszöntötte.","shortLead":"A település vezetője szerint szégyen, hogy a miniszterelnököt a képviselő-testületből senki sem köszöntötte.","id":"20200928_becsehely_orban_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=221c8212-9c3e-4cb1-9d7d-180660112284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505b66b7-cb97-42ff-a29e-7a7bb07fb94b","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_becsehely_orban_polgarmester","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:00","title":"A becsehelyi polgármesternek senki sem szólt, hogy Orbán érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két ország közösen lép fel az Európai Bizottság migrációs paktuma ellen.","shortLead":"A két ország közösen lép fel az Európai Bizottság migrációs paktuma ellen.","id":"20200928_Magyarorszag_Lengyelorszag_jogi_intezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d323e9-cd52-42c0-96cd-c481eec83099","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_Magyarorszag_Lengyelorszag_jogi_intezet","timestamp":"2020. szeptember. 28. 19:00","title":"Magyarország közös jogi intézetet hoz létre Lengyelországgal a \"liberális ideológia\" elnyomásával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"babd59ad-fa41-489c-a3a1-0ee251882217","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tud annyit, mint egy szintén Kínában gyártott Tesla Model 3, de az tízszer annyiba is kerül. ","shortLead":"Nem tud annyit, mint egy szintén Kínában gyártott Tesla Model 3, de az tízszer annyiba is kerül. ","id":"20200929_Egesz_vallalhato_a_15_millio_forintos_kinai_elektromos_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=babd59ad-fa41-489c-a3a1-0ee251882217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae88b89-a528-4a2c-8e78-cd2dfc99d054","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_Egesz_vallalhato_a_15_millio_forintos_kinai_elektromos_auto","timestamp":"2020. szeptember. 29. 13:59","title":"Másfél millióért árulja kínai elektromos autóját a General Motors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]