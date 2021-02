Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e42ac7a2-e080-4ef6-bc60-5487df9f61de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung júniusban mutathatja majd be legújabb összehajtható telefonját, ami az eddigi információk szerint annyiba kerülhet, mint a Galaxy Z Fold2. De természetesen több minden lesz benne.","shortLead":"A Samsung júniusban mutathatja majd be legújabb összehajtható telefonját, ami az eddigi információk szerint annyiba...","id":"20210202_samsung_galaxy_z_fold3_renderelt_kep_fantaziakep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e42ac7a2-e080-4ef6-bc60-5487df9f61de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b571009a-b20f-4744-a377-3897368791cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_samsung_galaxy_z_fold3_renderelt_kep_fantaziakep","timestamp":"2021. február. 02. 10:03","title":"Összerakták a pletykákat, így nézhet ki a Samsung Galaxy Z Fold3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeleten és délen alig oszlik fel a köd a délelőtt – figyelmeztetett az Országos Meteorológiai Szolgálat. Délután melegfront érkezik, néhol akár 8 fokig is felmehet a hőmérséklet.","shortLead":"Északkeleten és délen alig oszlik fel a köd a délelőtt – figyelmeztetett az Országos Meteorológiai Szolgálat. Délután...","id":"20210202_kod_idojaras_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ba3d1f-ea1c-40d7-a2ae-48054aebef46","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_kod_idojaras_omsz","timestamp":"2021. február. 02. 07:22","title":"Köd miatt adtak ki figyelmeztetést, akár 8 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jelenlegi karantén intézkedéseket szinte teljes egészében meghosszabbítják további egy hónapra.","shortLead":"A jelenlegi karantén intézkedéseket szinte teljes egészében meghosszabbítják további egy hónapra.","id":"20210202_Hollandia_koronavirus_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda3337d-6f55-4bc6-a3b8-a5565851c6f0","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_Hollandia_koronavirus_karanten","timestamp":"2021. február. 02. 20:52","title":"Hollandiában az új koronavírusos esetek közel feléért a brit mutáció a felelős ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507e9a42-5163-48fd-8425-f42a22c88fd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A korábban Citroen DS 4 név alatt futott modell már csak DS 4-ként kínál alternatívát a német és japán prémium márkák kompakt autóival szemben. ","shortLead":"A korábban Citroen DS 4 név alatt futott modell már csak DS 4-ként kínál alternatívát a német és japán prémium márkák...","id":"20210203_Visszatert_a_francia_DS4_es_nagyon_mas_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=507e9a42-5163-48fd-8425-f42a22c88fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98cdeb59-562a-41d0-abee-83ac9fd62568","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_Visszatert_a_francia_DS4_es_nagyon_mas_lett","timestamp":"2021. február. 03. 17:16","title":"Visszatért, de nagyon megváltozott a francia DS 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b986d12-8004-4777-920d-cd31c1c50f32","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előkerült két másik szerződés, ami újabb földvásárlásokról szól.","shortLead":"Előkerült két másik szerződés, ami újabb földvásárlásokról szól.","id":"20210203_rogan_barbara_eskuvo_foldek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b986d12-8004-4777-920d-cd31c1c50f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b9fb0d-baa7-4f6e-98eb-9ec4770e9289","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210203_rogan_barbara_eskuvo_foldek","timestamp":"2021. február. 03. 08:06","title":"Rogán új feleségének családi köre két másik eladótól is vásárolt földeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b27ad016-3078-4c96-b71d-242112089fde","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyre több ország vet be unortodox trükköket, hogy hamarabb tudja beoltani lakosait. Magyarországon a politika a saját kezébe vette a távoli oltóanyagok jóváhagyását. \r

","shortLead":"Egyre több ország vet be unortodox trükköket, hogy hamarabb tudja beoltani lakosait. Magyarországon a politika a saját...","id":"20210203_A_keleti_portyazas_utan_vakcina_lesz_eleg_de_bizalmat_nem_vasarolt_hozza_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b27ad016-3078-4c96-b71d-242112089fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8867e865-ccf1-447b-9a9d-b7605659d052","keywords":null,"link":"/360/20210203_A_keleti_portyazas_utan_vakcina_lesz_eleg_de_bizalmat_nem_vasarolt_hozza_a_kormany","timestamp":"2021. február. 03. 13:00","title":"A keleti portyázás után vakcina várhatóan lesz elég, de bizalmat nem vásárolt hozzá a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Február 2-án van Gyertyaszentelő napja, amikor a népi hiedelem szerint kiderül, jön-e a tavasz.\r

\r

","shortLead":"Február 2-án van Gyertyaszentelő napja, amikor a népi hiedelem szerint kiderül, jön-e a tavasz.\r

\r

","id":"20210202_Ma_van_a_napja_hogy_a_medve_megmutassa_jone_a_tavasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ff7387-120a-40a3-9972-06ec6a4f4aac","keywords":null,"link":"/elet/20210202_Ma_van_a_napja_hogy_a_medve_megmutassa_jone_a_tavasz","timestamp":"2021. február. 02. 09:04","title":"Ma van a napja, hogy a medve megmutassa, jön-e a tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok szeretne gátat szabni azon videók terjedésének, amelyekről a tényellenőrzők nem tudták megállapítani, hogy valós vagy hamis információkat tartalmaznak-e.","shortLead":"A TikTok szeretne gátat szabni azon videók terjedésének, amelyekről a tényellenőrzők nem tudták megállapítani...","id":"20210203_tiktok_kamu_video_figyelmeztetes_tenyellenorzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"339a5738-c2ef-469f-8331-9d631b9e59e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_tiktok_kamu_video_figyelmeztetes_tenyellenorzes","timestamp":"2021. február. 03. 16:03","title":"Új figyelmeztetés jelenik meg a TikTokon, ha valaki kamu videót akar megosztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]