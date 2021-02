Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbcffc82-4fc9-4e04-82d9-8b37424eb552","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy változás eredményeként szélesebbre nyílnak az androidos Play áruház kapui azok előtt az alkalmazások előtt, amelyekben valódi pénzüket kockáztathatják a felhasználók.","shortLead":"Egy változás eredményeként szélesebbre nyílnak az androidos Play áruház kapui azok előtt az alkalmazások előtt...","id":"20210202_szerencsejatek_alkalmazas_android_play_aruhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbcffc82-4fc9-4e04-82d9-8b37424eb552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9765ea6a-6d59-46b4-a1f6-b9386bbe307a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_szerencsejatek_alkalmazas_android_play_aruhaz","timestamp":"2021. február. 02. 09:03","title":"Jönnek Androidra a valódi pénzes szerencsejátékok, a magyaroknak még várniuk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cb4e3a-e09e-4838-bfa3-8203eccccb31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos a legidősebb korosztályról beszélt, a háziorvosokhoz eljutott listákon azonban ennél fiatalabbak is szerepelnek. ","shortLead":"A tiszti főorvos a legidősebb korosztályról beszélt, a háziorvosokhoz eljutott listákon azonban ennél fiatalabbak is...","id":"20210201_koronavirus_vakcina_haziorvos_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5cb4e3a-e09e-4838-bfa3-8203eccccb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859c8248-599d-4278-a11d-a3e817cad405","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_koronavirus_vakcina_haziorvos_oltas","timestamp":"2021. február. 01. 18:52","title":"Már 89 év alattiak is megkaphatják a koronavírus elleni vakcinát a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90186bd0-e3c5-4fab-95bb-d47ecf83b0cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ijesztő adatokat közölt az amerikai Nemzeti Kémelhárító- és Biztonsági Központ egykori vezetője, Bill Evanina. A szakember szerint Kína minden amerikai személyes adatait be akarja kebelezni, és ehhez igen jó úton jár.","shortLead":"Ijesztő adatokat közölt az amerikai Nemzeti Kémelhárító- és Biztonsági Központ egykori vezetője, Bill Evanina...","id":"20210202_kinai_kommunista_part_hackerek_amerikai_egyesult_allamok_adatlopas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90186bd0-e3c5-4fab-95bb-d47ecf83b0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93f363a-212c-47a6-8043-db940a07afa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_kinai_kommunista_part_hackerek_amerikai_egyesult_allamok_adatlopas","timestamp":"2021. február. 02. 13:13","title":"Az amerikai felnőttek 80 százalékától próbálnak személyes adatokat lopni a kínai hackerek – köztük DNS-t is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0f65c6-57f2-477b-ac35-6f6b0137ad10","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A jövőbelátó képesség nem hiányzott, az állami milliárdok is megvoltak, mégsem sikerült Debrecenben vakcinagyárat építeni, amely most segítené a védekezést.","shortLead":"A jövőbelátó képesség nem hiányzott, az állami milliárdok is megvoltak, mégsem sikerült Debrecenben vakcinagyárat...","id":"20210203_Takarekossag_ellen_mar_beoltottak_a_magyar_vakcinagyarat_epitoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb0f65c6-57f2-477b-ac35-6f6b0137ad10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0407288-5631-4c50-a6ae-95ad171bb663","keywords":null,"link":"/360/20210203_Takarekossag_ellen_mar_beoltottak_a_magyar_vakcinagyarat_epitoket","timestamp":"2021. február. 03. 15:00","title":"Takarékosság ellen már beoltották a magyar vakcinagyárat építőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e26bdd6-0f5f-4683-9665-9eac791e1b6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter döntését Müller Cecília jelentette be az operatív törzs tájékoztatóján.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter döntését Müller Cecília jelentette be az operatív törzs tájékoztatóján.","id":"20210203_operativ_torzs_kasler_miklos_egynapos_sebeszet_muller_cecilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e26bdd6-0f5f-4683-9665-9eac791e1b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59186c06-8d9a-4ac4-b261-a0c1fb0355d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_operativ_torzs_kasler_miklos_egynapos_sebeszet_muller_cecilia","timestamp":"2021. február. 03. 13:32","title":"Két kivétellel újra engedélyezte az egynapos ellátásokat Kásler Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4971fd87-7070-4f30-9a99-5d7718bfeace","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvosra testőrök vigyáznak, mert fenyegetést kapott.","shortLead":"Az országos tiszti főorvosra testőrök vigyáznak, mert fenyegetést kapott.","id":"20210201_muller_cecilia_nyomozas_fenyegetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4971fd87-7070-4f30-9a99-5d7718bfeace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8558f9d-a4fc-4dce-933e-0415592c0f1d","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_muller_cecilia_nyomozas_fenyegetes","timestamp":"2021. február. 01. 22:27","title":"Nyomozás indult, miután megfenyegették Müller Cecíliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71777742-804e-414b-871a-4800d3368e21","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Arthur Laffer legendás adóügyi illusztrációja, a szalvétára rajzolt Laffer-görbe ma egy múzeumban pihen. A közgazdász szerint azonban egy későbbi másolatról lehet szó - írja az Urbanlegends.hu.","shortLead":"Arthur Laffer legendás adóügyi illusztrációja, a szalvétára rajzolt Laffer-görbe ma egy múzeumban pihen. A közgazdász...","id":"20210201_Egy_adopolitikat_megvaltoztato_szalveta_legendaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71777742-804e-414b-871a-4800d3368e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad164a19-5ee3-4f59-a9d7-674fc0d77345","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210201_Egy_adopolitikat_megvaltoztato_szalveta_legendaja","timestamp":"2021. február. 01. 19:15","title":"Egy adópolitikát megváltoztató szalvéta legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedf03b1-c171-4ce2-90a7-56dfbe139cce","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Kezdeti zűrzavarra, a tájékoztatás hiányára és logisztikai problémákra is panaszkodtak a hvg.hu-nak azok a háziorvosok, akik az elmúlt napokat azzal töltötték, hogy megszervezzék a praxisukba tartozó legidősebb páciensek oltását. Sok körzetben még két nappal az oltás előtt sem tudták, jut-e nekik a Moderna oltóanyagából. Ám aki kapott vakcinát, annak sem értek véget a problémái. ","shortLead":"Kezdeti zűrzavarra, a tájékoztatás hiányára és logisztikai problémákra is panaszkodtak a hvg.hu-nak azok a háziorvosok...","id":"20210203_haziorvos_oltas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eedf03b1-c171-4ce2-90a7-56dfbe139cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258ac642-cc28-4bbc-b217-37fe61546cf4","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_haziorvos_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 03. 17:00","title":"Holnap kezdődik az idősek oltása, de napokig azt sem tudták a háziorvosok, jut-e nekik vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]