Sok milliárd e-mail cím és jelszó került ki az internetre egy adatszivárgós ügy eredményeként. Hasonló jelenségek korábban is történtek, de ilyen mértékben még soha.

Több mint 3,2 milliárd jelszó, felhasználónév és e-mail cím, vagyis klasszikus bejelentkezési információ vált nyilvánosan böngészhetővé az interneten, méghozzá egy hatalmas adatcsomag részeként. A jelenségre a CyberNews hívta fel a figyelmet.

Az adatok nem mostani incidensek eredményeként lettek elérhetők, korábbi hackertámadásokból származnak. A mostani csomag azért is különleges, mert soha azelőtt nem került még közszemlére ennyi jelszó, illetve e-mail cím.

A fent említett adatok általában felhasználói figyelmetlenségből kerülnek ismeretlenek kezébe.

Ennek az az oka, hogy az internetezők nem választanak maguknak erős jelszót, egy-egy kódot pedig egy másik szolgáltatáshoz is beállítanak. A hackereknek így aztán csak annyi a dolguk, hogy a megszerzett kódot végigpróbálgatják egy másik alkalmazás esetében is, és ha egyezést találnak, oda is bejuthatnak.

A mostani ügy miatt egy online ellenőrző funkciót hoztak létre, ahol kideríthető, hogy saját adataink veszélybe kerültek-e. A szolgáltatást ezen a linken lehet elérni, az e-mail címünk beírása után.

