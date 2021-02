Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kivételekről a kormány dönt és rendeletben szabályozza.","shortLead":"A kivételekről a kormány dönt és rendeletben szabályozza.","id":"20210208_szolgalati_jogviszony_nogyogyasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f42a25d-3441-4706-bf49-820c20744c4f","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_szolgalati_jogviszony_nogyogyasz","timestamp":"2021. február. 08. 19:31","title":"Három héten belül kiderülhet, melyek lesznek a kivételek a szakellátásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c816bcdc-a0d7-4b7c-871a-dfe066a16311","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A nézők a többi között megismerhetik a „legfrissebb” Rembrandtot, az Egy ifjú úriember portréját, amelyet 1634-re datálnak ugyan, de csak 2018-ban került elő.","shortLead":"A nézők a többi között megismerhetik a „legfrissebb” Rembrandtot, az Egy ifjú úriember portréját, amelyet 1634-re...","id":"202105_tarlat__virtualis_utazas_50_perc_alatt_rembrandt_korul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c816bcdc-a0d7-4b7c-871a-dfe066a16311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a338eb7a-1ef1-45cb-a7a7-fb75fd01a2b0","keywords":null,"link":"/360/202105_tarlat__virtualis_utazas_50_perc_alatt_rembrandt_korul","timestamp":"2021. február. 09. 14:00","title":"50 perc alatt Rembrandt körül - Virtuális tárlatvezetés Hágától Szentpétervárig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e9a37d-4301-4139-ad58-395d743acc91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő szerint a tiszti főorvos visszaél a veszélyhelyzet adta lehetőséggel, amikor késlelteti a közérdekű adatok kiadását.","shortLead":"A független képviselő szerint a tiszti főorvos visszaél a veszélyhelyzet adta lehetőséggel, amikor késlelteti...","id":"20210208_hivatali_visszaeles_feljelentes_szel_bernadett_muller_cecilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40e9a37d-4301-4139-ad58-395d743acc91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7483b6-7968-4d15-8d44-4aae6619112c","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_hivatali_visszaeles_feljelentes_szel_bernadett_muller_cecilia","timestamp":"2021. február. 08. 15:05","title":"Feljelentik Müller Cecíliát hivatali visszaélés miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feaf682e-fe3a-4e01-8266-8c971ee7c1dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szakértők amiatt aggódnak, hogy milyen feszültségeket szül és hogyan változtatja meg a folyó környezetének ökoszisztémáját a beruházás, amelyet Kína a karbonsemlegesség elérésére hivatkozva valósítana meg.","shortLead":"Szakértők amiatt aggódnak, hogy milyen feszültségeket szül és hogyan változtatja meg a folyó környezetének...","id":"20210209_kovetkezmeny_Kina_vizeromu_Tibet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feaf682e-fe3a-4e01-8266-8c971ee7c1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9350d8ff-134a-4937-afe3-6f8681b41734","keywords":null,"link":"/zhvg/20210209_kovetkezmeny_Kina_vizeromu_Tibet","timestamp":"2021. február. 09. 15:46","title":"Súlyos következményei lehetnek, ha Kína megépíti a világ legnagyobb vízerőművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f5dff9f-2718-4142-8320-4e2b4c8f0634","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén elfogadják a kiviteli terveket, a közbeszerzés után pedig jövő év elején tehetik le az alapkövet.","shortLead":"Idén elfogadják a kiviteli terveket, a közbeszerzés után pedig jövő év elején tehetik le az alapkövet.","id":"20210208_m100_gyorsforgalmi_utepites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f5dff9f-2718-4142-8320-4e2b4c8f0634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53939543-4a36-4832-b3ba-57f29cde885c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_m100_gyorsforgalmi_utepites","timestamp":"2021. február. 08. 16:45","title":"Jövőre indulhat az M100-as autóút építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden a CBS-nek arról is beszélt, hogy nem szeretné, ha Donald Trump a továbbiakban is hírszerzési tájékoztatókat olvashatna, a koronavírus miatti gazdaságélénkítő csomagból pedig kikerülhet a szövetségi minimálbér-rendelkezés.","shortLead":"Joe Biden a CBS-nek arról is beszélt, hogy nem szeretné, ha Donald Trump a továbbiakban is hírszerzési tájékoztatókat...","id":"20210208_irani_atomalku_joe_biden_ali_hamenei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b22fc51-ca1f-4980-b0f8-d84932e8ff85","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_irani_atomalku_joe_biden_ali_hamenei","timestamp":"2021. február. 08. 05:56","title":"Iráni atomalku: egymástól várja az első lépést Washington és Teherán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf1e510-989e-441d-ae88-daec7b71d7a3","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Talán soha nem volt még ilyen távol a megegyezés lehetősége az uniós menekültpolitikában. Míg évekkel ezelőtt csak egy jól körülhatárolható ellenzéke volt a bizottsági javaslatnak, addig mostanra már sokkal töredezettebb a kép, a tagállamok szándékai még inkább eltérőek. És mindez csak a jelenlegi helyzet fenntartására alkalmas.","shortLead":"Talán soha nem volt még ilyen távol a megegyezés lehetősége az uniós menekültpolitikában. Míg évekkel ezelőtt csak...","id":"20210208_migracio_europai_unio_menekultugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbf1e510-989e-441d-ae88-daec7b71d7a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95410d1d-c0bb-40e2-b843-b462571fc14c","keywords":null,"link":"/eurologus/20210208_migracio_europai_unio_menekultugy","timestamp":"2021. február. 08. 18:00","title":"A kör négyszögesítése: egyre reménytelenebb a migrációs vita az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea72f011-9b8c-4256-bd39-8f6f68c4c027","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A gazdagok még a koronavírus-járvány okozta krízisben is tovább gazdagodtak, míg a kockázatfélő kis ügyfelek a felpattanásból is kimaradnak. Az idén a távol-keleti részvények és az árutőzsdék lehetnek a slágerek – vélekedik Bánfi Attila, az OTP Global Markets ügyvezetője. ","shortLead":"A gazdagok még a koronavírus-járvány okozta krízisben is tovább gazdagodtak, míg a kockázatfélő kis ügyfelek...","id":"202105__banfi_attila__befektetesi_lehetosegekrol_a_jarvanyban_es_utana__immunvalasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea72f011-9b8c-4256-bd39-8f6f68c4c027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e883ca7-371f-48e2-bc8d-c12e47be1648","keywords":null,"link":"/360/202105__banfi_attila__befektetesi_lehetosegekrol_a_jarvanyban_es_utana__immunvalasz","timestamp":"2021. február. 09. 07:00","title":"A nagy halak még nagyobbak lettek, a kicsik aprók maradtak a válságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]