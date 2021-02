Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da097223-8cf1-416f-9fef-efea5b3684f4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bezárják a nem létszükségleti cikkeket árusító boltokat és az iskolákat március végéig.","shortLead":"Bezárják a nem létszükségleti cikkeket árusító boltokat és az iskolákat március végéig.","id":"20210209_Athen_karanten_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da097223-8cf1-416f-9fef-efea5b3684f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0db6be-812d-477c-ba2f-9d2248689023","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Athen_karanten_koronavirus","timestamp":"2021. február. 09. 20:38","title":"Athén térségét teljes karantén alá helyezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e48aae-d897-4967-ba22-b532288c75ff","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Ahogy az állami kommunikáció nem egyértelmű, úgy a diákok is sokszor azzal szembesülnek, hogy a tanárok egymásnak ellentmondó dolgokat magyaráznak nekik a koronavírussal kapcsolatban. Megnéztük, milyen lehetőségek vannak.","shortLead":"Ahogy az állami kommunikáció nem egyértelmű, úgy a diákok is sokszor azzal szembesülnek, hogy a tanárok egymásnak...","id":"20210210_pedagogusok_virustagadas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46e48aae-d897-4967-ba22-b532288c75ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe23210d-faed-4913-a9d1-024e3bb41e87","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_pedagogusok_virustagadas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 10. 13:00","title":"Mit tehetünk, ha a gyerek tanára vírus- és oltástagadó nézeteket terjeszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36673cb8-3c06-46aa-83f1-c6d311007cdc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Személyi sérülés nem történt, az állatnak sem lett semmi baja.

","shortLead":"Személyi sérülés nem történt, az állatnak sem lett semmi baja.

","id":"20210210_Autopalyara_tevedt_egy_koala_hat_auto_ment_egymasba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36673cb8-3c06-46aa-83f1-c6d311007cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a1a59d-d1fa-4b7d-a188-5d99002d17fb","keywords":null,"link":"/elet/20210210_Autopalyara_tevedt_egy_koala_hat_auto_ment_egymasba","timestamp":"2021. február. 10. 09:35","title":"Autópályára tévedt egy koala, hat autó ment egymásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591c0489-b373-4334-9e79-01546c962ac3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kondom eltávolításának közös megegyezésen kell alapulnia.","shortLead":"A kondom eltávolításának közös megegyezésen kell alapulnia.","id":"20210211_Kalifornia_buncselekmeny_ovszer_szex","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=591c0489-b373-4334-9e79-01546c962ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbba0e0-2fd8-4fd3-833d-2d84161ee214","keywords":null,"link":"/elet/20210211_Kalifornia_buncselekmeny_ovszer_szex","timestamp":"2021. február. 11. 11:27","title":"Kaliforniában bűncselekmény lesz, ha valaki a partnere tudtán kívül leveszi az óvszert szex közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d153ddc-f1d6-4cbb-abe0-705bd02b034b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség egy 67 éves férfit gyanúsít a támadással.","shortLead":"A rendőrség egy 67 éves férfit gyanúsít a támadással.","id":"20210209_Lovoldozes_volt_egy_minneapolisi_klinikan_harom_serult_eletveszelyes_allapotban_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d153ddc-f1d6-4cbb-abe0-705bd02b034b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201fd2d0-eb42-40ff-b33c-f7f3645b5f0b","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Lovoldozes_volt_egy_minneapolisi_klinikan_harom_serult_eletveszelyes_allapotban_van","timestamp":"2021. február. 09. 22:29","title":"Lövöldözés volt egy klinikán Minnesotában, többen életveszélyes állapotban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f5ee1e-5b2b-4465-bacb-ff7c6c06cd5f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író felvetett egy olyan forgatókönyvet, hogy mi van, ha egy macska nem tudja levenni az emberfiltert. ","shortLead":"Az író felvetett egy olyan forgatókönyvet, hogy mi van, ha egy macska nem tudja levenni az emberfiltert. ","id":"20210210_Margaret_Atwood_is_reagalt_a_macskafilteres_online_birosagi_targyalasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66f5ee1e-5b2b-4465-bacb-ff7c6c06cd5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d00dd7-f386-4c64-8fc9-c1c12ef47ada","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Margaret_Atwood_is_reagalt_a_macskafilteres_online_birosagi_targyalasra","timestamp":"2021. február. 10. 14:20","title":"Margaret Atwood is reagált a macskafilteres online bírósági tárgyalásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"371e3245-565d-4101-b7bd-21b555f14ad3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar tagjai annyira távol voltak egymástól, hogy külön színpadon játszották el a Győrfi Pált, a Paolót és másik négy dalukat.","shortLead":"A zenekar tagjai annyira távol voltak egymástól, hogy külön színpadon játszották el a Győrfi Pált, a Paolót és másik...","id":"20210211_Abszolut_tavolsagtarto_minikoncertet_mutatott_be_az_Audioshake","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=371e3245-565d-4101-b7bd-21b555f14ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab41a10-e840-41a3-94fd-cf7449287b6b","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_Abszolut_tavolsagtarto_minikoncertet_mutatott_be_az_Audioshake","timestamp":"2021. február. 11. 15:00","title":"Abszolút távolságtartó minikoncertet mutatott be az Audioshake","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385","c_author":"HVG","category":"360","description":"Taktikát változtatott Vlagyimir Putyin: a legismertebb ellenzéki, Alekszej Navalnij rács mögé küldésével minden eddiginél jobban megosztja a társadalmat, most már ugyanis van olyan ellenpólus, ahová gyülekezhetnek a rezsimmel elégedetlenek. A novicsokos mérgezésből való felépülése után Berlinből hazatért ellenzéki bebörtönzése tovább mélyíti a Moszkva és a Nyugat közötti szakadékot is.","shortLead":"Taktikát változtatott Vlagyimir Putyin: a legismertebb ellenzéki, Alekszej Navalnij rács mögé küldésével minden...","id":"20210210_Navalnij_az_orosz_Nelson_Mandela_Oroszorszag_Putyin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ca0d63-2f47-4903-9420-f72f6f433f3a","keywords":null,"link":"/360/20210210_Navalnij_az_orosz_Nelson_Mandela_Oroszorszag_Putyin","timestamp":"2021. február. 10. 13:00","title":"Lehet-e Navalnijból az orosz Nelson Mandela?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]