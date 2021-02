Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"358779db-b84b-47c0-a475-63c664867404","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre nagyobb teljesítményű napelemes rendszereket építenek be a magyar háztartások, az elmúlt években duplájára nőtt a telepített rendszerek mérete – derült ki a Huawei Technologies Hungary napelemes üzletágának adataiból. Tavaly a legkeresettebbek a 6, 8, illetve 10 kilowattos rendszerek voltak. A legújabb trendet az úgynevezett hibrid napelemes megoldások jelentik, amelyek már energiatároló akkumulátort is tartalmaznak, így akkor is adnak le áramot, amikor nem süt a Nap.","shortLead":"Egyre nagyobb teljesítményű napelemes rendszereket építenek be a magyar háztartások, az elmúlt években duplájára nőtt...","id":"20210212_huawei_milyen_napelelemet_valasszak_magyarorszag_atlag_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=358779db-b84b-47c0-a475-63c664867404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fcfab0-6d13-49af-876c-741a38f674ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_huawei_milyen_napelelemet_valasszak_magyarorszag_atlag_statisztika","timestamp":"2021. február. 12. 08:03","title":"Rákattantak a magyarok az egyre komolyabb napelemekre – melyik mire elég?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mail on Sunday az ítélet szerint törvénytelenül hozta nyilvánosságra Sussex hercegnéjének kézzel írt magánlevelét.","shortLead":"A Mail on Sunday az ítélet szerint törvénytelenül hozta nyilvánosságra Sussex hercegnéjének kézzel írt magánlevelét.","id":"20210211_meghan_markle_pert_nyert_mail_on_sunday","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ebae55-8fbf-42a1-a80c-d935b9ba7520","keywords":null,"link":"/elet/20210211_meghan_markle_pert_nyert_mail_on_sunday","timestamp":"2021. február. 11. 20:02","title":"Meghan Markle megnyerte a pert a lap ellen, amely nyilvánosságra hozta apjának írt levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd13eef-7ae6-4e8f-98dc-aef63cef5bbc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A meccs után azt is bevallotta a magyar teniszező, hogy nem szeret Milos Raonic ellen játszani. Hiányérzete így sem marad.","shortLead":"A meccs után azt is bevallotta a magyar teniszező, hogy nem szeret Milos Raonic ellen játszani. Hiányérzete így sem...","id":"20210212_fucsovics_australian_open","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dd13eef-7ae6-4e8f-98dc-aef63cef5bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8755af6-d2bd-40f4-ae51-ee2f8c60e4d4","keywords":null,"link":"/sport/20210212_fucsovics_australian_open","timestamp":"2021. február. 12. 12:54","title":"Australian Open: Fucsovics most sem bírt Raoniccsal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a63e4f-a6f4-45c3-a792-de4028e9284b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német márka sportkupéjából készül egy változat, amit csak ennek a két országnak szánnak összesen tíz példányban.\r

\r

","shortLead":"A német márka sportkupéjából készül egy változat, amit csak ennek a két országnak szánnak összesen tíz példányban.\r

\r

","id":"20210211_Kis_piac_Liechtenstein_es_Svajc_megis_olyan_BMW_M8as_kapnak_mint_senki_mas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64a63e4f-a6f4-45c3-a792-de4028e9284b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbdf1f4-7a24-4780-a16d-c513cc588185","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_Kis_piac_Liechtenstein_es_Svajc_megis_olyan_BMW_M8as_kapnak_mint_senki_mas","timestamp":"2021. február. 12. 05:23","title":"Kis piac Liechtenstein és Svájc, mégis olyan BMW M8-ast kapnak, mint senki más","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c01e12-4e41-4c34-8e8a-b35c6947c2ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Novomatic osztrák szerencsejáték-vállalatról rebesgetik, hogy pénzzel támogatta az Osztrák Néppártot, hogy miniszterei segítsenek megoldani egy olaszországi ügyet még évekkel ezelőtt. Az érintettek tagadnak, a rendőrök Gernot Blümel pénzügyminiszter mellett két másik embernél is házkutatást tartottak. Az ellenzék a miniszter lemondását követeli.\r

","shortLead":"A Novomatic osztrák szerencsejáték-vállalatról rebesgetik, hogy pénzzel támogatta az Osztrák Néppártot...","id":"20210211_korrupciogyanu_ausztria_penzugyminiszter_georg_blumel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5c01e12-4e41-4c34-8e8a-b35c6947c2ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df399bf4-9ab8-489a-a8cf-148b5dd2df00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210211_korrupciogyanu_ausztria_penzugyminiszter_georg_blumel","timestamp":"2021. február. 11. 18:42","title":"Korrupciógyanú miatt tartottak házkutatást az osztrák pénzügyminiszternél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f44f993-233a-4b90-8c4c-ac752436f6be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy finn napilap találta ki a betűtípust, amely az olvadó jéghegyeket illusztrálja.","shortLead":"Egy finn napilap találta ki a betűtípust, amely az olvadó jéghegyeket illusztrálja.","id":"20210211_klimavalsag_betutipus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f44f993-233a-4b90-8c4c-ac752436f6be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cec775f-a91f-46fc-a0a7-329987bc3673","keywords":null,"link":"/zhvg/20210211_klimavalsag_betutipus","timestamp":"2021. február. 11. 13:42","title":"Elkészült a klímaválság betűtípusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a82e20-ea20-4975-8a57-677d26066ec3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mostantól a sakkirálynőtől is kérhetünk tanácsot, de nem a sportághoz.","shortLead":"Mostantól a sakkirálynőtől is kérhetünk tanácsot, de nem a sportághoz.","id":"202106_queens_gambit_a_nagymester_vezercsele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7a82e20-ea20-4975-8a57-677d26066ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d3119c-dfb8-404a-abc9-d96749603dce","keywords":null,"link":"/360/202106_queens_gambit_a_nagymester_vezercsele","timestamp":"2021. február. 11. 12:00","title":"Üzleti megnyitás: Polgár Judit vezércsele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33dbfc68-84b7-4c94-89da-df4f005b5d57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Gazdasági Egyetem és az Óbudai Egyetem állhat be a sorba.","shortLead":"A Budapesti Gazdasági Egyetem és az Óbudai Egyetem állhat be a sorba.","id":"20210211_modellvaltas_alapitvanyi_fenntartas_bge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33dbfc68-84b7-4c94-89da-df4f005b5d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f52a3e8-a9a6-4e55-956e-dbb0b04bb9e5","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_modellvaltas_alapitvanyi_fenntartas_bge","timestamp":"2021. február. 11. 13:04","title":"Újabb két egyetem lehet alapítványi fenntartású","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]