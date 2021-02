Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenészt még tavaly novemberben tartóztatták le többek között ittas vezetésért.\r

","shortLead":"A zenészt még tavaly novemberben tartóztatták le többek között ittas vezetésért.\r

","id":"20210210_Bruce_Springsteennek_birosag_ele_kell_allnia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6329860-e3e4-44af-8944-1ea654410f03","keywords":null,"link":"/elet/20210210_Bruce_Springsteennek_birosag_ele_kell_allnia","timestamp":"2021. február. 10. 20:13","title":"Bruce Springsteennek bíróság elé kell állnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a827dcf-05fe-4c7d-8ade-5be06c8111df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Növényi alapú italuk kerül az új palackba, amelynek a bélése és a kupakja újrahasznosítható műanyag.\r

","shortLead":"Növényi alapú italuk kerül az új palackba, amelynek a bélése és a kupakja újrahasznosítható műanyag.\r

","id":"20210211_coca_cola_adez_papirpalack_prototipus_ujrahasznositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a827dcf-05fe-4c7d-8ade-5be06c8111df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea72ee0-7d50-44d1-b62f-f860ad0b72c1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210211_coca_cola_adez_papirpalack_prototipus_ujrahasznositas","timestamp":"2021. február. 11. 17:13","title":"Papírpalackot tesztel a magyar piacon a Coca-Cola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68ed25e-7b8a-4a93-a0bf-d48cba3a5221","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök több százmillió forint értékű készítményt foglaltak le egy zuglói raktárban.","shortLead":"A rendőrök több százmillió forint értékű készítményt foglaltak le egy zuglói raktárban.","id":"20210211_Merkely_Bela_hirdetes_csodaszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a68ed25e-7b8a-4a93-a0bf-d48cba3a5221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c9a51f-e1ca-448f-8a1c-718e68f5665a","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Merkely_Bela_hirdetes_csodaszer","timestamp":"2021. február. 11. 10:59","title":"Előállították a nőt, aki Merkely Béla nevével hirdetett csodaszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A baleset miatt teljes szélességében lezárták a 25-ös főutat.","shortLead":"A baleset miatt teljes szélességében lezárták a 25-ös főutat.","id":"20210211_baleset_buszbaleset_eger_szarvasko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2571f397-ce19-4123-83ce-b2d4f62a1327","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_baleset_buszbaleset_eger_szarvasko","timestamp":"2021. február. 11. 11:57","title":"Busz és autó ütközött Egernél, sérültek is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók most több olyan tünetet is találtak, melyek a vizsgálatuk szerint Covid-fertőzötteknél is előfordultak.","shortLead":"Kutatók most több olyan tünetet is találtak, melyek a vizsgálatuk szerint Covid-fertőzötteknél is előfordultak.","id":"20210210_hidegrazas_izomfajdalom_etvagytalansag_covid_19_fertozes_tunetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6f1d75-48ed-43ea-8260-54dd8cd46acc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_hidegrazas_izomfajdalom_etvagytalansag_covid_19_fertozes_tunetek","timestamp":"2021. február. 10. 16:53","title":"A hidegrázás és az étvágytalanság is koronavírus-fertőzésre utalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6f3824-15d5-4707-825a-74ae7c07e25a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan kiadhat a OnePlus egy új prémiumkategóriás telefont, a OnePlus 9 Prót, és az eszközre – kis meglepetésként – egy olyan márka is felkerül, amelyet eddig még nem láttunk okostelefonon.","shortLead":"Hamarosan kiadhat a OnePlus egy új prémiumkategóriás telefont, a OnePlus 9 Prót, és az eszközre – kis meglepetésként –...","id":"20210211_hasselblad_kamera_oneplus_9_pro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c6f3824-15d5-4707-825a-74ae7c07e25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb447941-9542-4979-bfdb-53d762992f78","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_hasselblad_kamera_oneplus_9_pro","timestamp":"2021. február. 11. 14:33","title":"Hasselblad kamerákkal jöhet a OnePlus új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77cd4c01-942f-417a-8296-2f5e8e537c25","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Új változatban adja ki első hat lemezét Taylor Swift. Az énekes az eredeti albumok masterfelvételeinek eladása miatt döntött az új kiadás mellett.","shortLead":"Új változatban adja ki első hat lemezét Taylor Swift. Az énekes az eredeti albumok masterfelvételeinek eladása miatt...","id":"20210212_Taylor_Swift_tudja_hogy_kell_kiszurni_egy_nagyhatalmu_menedzserrel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77cd4c01-942f-417a-8296-2f5e8e537c25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5fbb4c0-6adf-4958-8981-df806132bf7a","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Taylor_Swift_tudja_hogy_kell_kiszurni_egy_nagyhatalmu_menedzserrel","timestamp":"2021. február. 12. 09:28","title":"Taylor Swift tudja, hogy kell kiszúrni egy nagyhatalmú menedzserrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59218f2e-28cf-41ee-a652-0e4b53f9ead5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Spanyolország sem látja szívesen az angol klubokat a brit mutáns miatt. ","shortLead":"Spanyolország sem látja szívesen az angol klubokat a brit mutáns miatt. ","id":"20210210_Bukarest_Chelsea_Atleti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59218f2e-28cf-41ee-a652-0e4b53f9ead5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53c2f64-7292-44aa-8b1a-848fbde042c3","keywords":null,"link":"/sport/20210210_Bukarest_Chelsea_Atleti","timestamp":"2021. február. 10. 15:32","title":"Bukarestbe viszik a Chelsea és az Atlético Madrid Bajnokok Ligája meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]