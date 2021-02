Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba29a28d-2000-477b-b273-eef45720765f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvóból kivált márka egyedi vonalvezetésű modellje nagyon rövid ideig volt gyártásban.","shortLead":"A Volvóból kivált márka egyedi vonalvezetésű modellje nagyon rövid ideig volt gyártásban.","id":"20210212_nem_tartott_sokaig_maris_bucsuzik_a_polestar_gyonyoru_hibrid_sportkupeja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba29a28d-2000-477b-b273-eef45720765f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c878ed-3dec-4c77-911b-c80ca7e1ba9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_nem_tartott_sokaig_maris_bucsuzik_a_polestar_gyonyoru_hibrid_sportkupeja","timestamp":"2021. február. 12. 11:21","title":"Nem tartott sokáig: máris búcsúzik a Polestar gyönyörű 619 lóerős hibrid sportkupéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vád és a védelem is két napot kapott érveinek bemutatására, most Donald Trump ügyvédei következnek.","shortLead":"A vád és a védelem is két napot kapott érveinek bemutatására, most Donald Trump ügyvédei következnek.","id":"20210212_trump_impeachment_vad_eliteles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28f0ca4-bf6c-4355-ae31-6d6d4868f842","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_trump_impeachment_vad_eliteles","timestamp":"2021. február. 12. 07:41","title":"Impeachment: Trump elítélését kérte a vád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec6de93-3e56-4e84-9ec1-12c25342e437","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tart idén külön évértékelőt Orbán, helyette csak a parlament tavaszi ülésszakának hétfői nyitó ülésén mond beszédet.","shortLead":"Nem tart idén külön évértékelőt Orbán, helyette csak a parlament tavaszi ülésszakának hétfői nyitó ülésén mond beszédet.","id":"20210212_elmarad_orban_evertekeloje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ec6de93-3e56-4e84-9ec1-12c25342e437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b00c377-2622-4128-844e-19b31f248f86","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_elmarad_orban_evertekeloje","timestamp":"2021. február. 12. 08:10","title":"Népszava: Orbán évértékelője elmarad a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8391879-f991-4414-9b39-8b9cf0a4849b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó legerősebb közúti modelljének így mutat a praktikus kivitelű családi változata. ","shortLead":"A bajor gyártó legerősebb közúti modelljének így mutat a praktikus kivitelű családi változata. ","id":"20210212_egy_magyarnak_koszonhetjuk_a_635_loeros_uj_bmw_m5_cs_kombit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8391879-f991-4414-9b39-8b9cf0a4849b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1abdb7-09c1-4033-b91f-36091b2b0dda","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_egy_magyarnak_koszonhetjuk_a_635_loeros_uj_bmw_m5_cs_kombit","timestamp":"2021. február. 12. 07:59","title":"Egy magyar dizájner megtervezte a 635 lóerős új BMW M5 CS kombit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter a péntek esti S&P- és Fitch-jelentésre reagált.","shortLead":"A pénzügyminiszter a péntek esti S&P- és Fitch-jelentésre reagált.","id":"20210213_Varga_Mihaly_A_hitelminositok_biznak_a_magyar_gazdasagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37786b68-8d10-4183-876a-eca867062836","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Varga_Mihaly_A_hitelminositok_biznak_a_magyar_gazdasagban","timestamp":"2021. február. 13. 12:05","title":"Varga Mihály: A hitelminősítők bíznak a magyar gazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aa0055-50a6-4703-8dc3-2d68b50b94b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A harmadik évadban már nem szerepel a sorozatban Polyák Lilla.","shortLead":"A harmadik évadban már nem szerepel a sorozatban Polyák Lilla.","id":"20210213_Ujabb_foszereplo_tavozik_a_Mintaapakbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2aa0055-50a6-4703-8dc3-2d68b50b94b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1ee146-595d-4182-af17-344adfbfda38","keywords":null,"link":"/elet/20210213_Ujabb_foszereplo_tavozik_a_Mintaapakbol","timestamp":"2021. február. 13. 07:40","title":"Újabb főszereplő távozik a Mintaapákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A nőtagozat elnökévé Juhász Hajnalkát, a KDNP alelnökét választották.","shortLead":"A nőtagozat elnökévé Juhász Hajnalkát, a KDNP alelnökét választották.","id":"20210212_politika_kdnp_notagozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6211b57f-c343-4f34-bc16-9aaa5ec16a7b","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_politika_kdnp_notagozat","timestamp":"2021. február. 12. 17:31","title":"Megalakult a KDNP nőtagozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b92b04b-3bfd-48d2-9263-ce616c0b5629","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz napnyi hallgatás után az ügylet még nyitott voltára hivatkozva próbálja hitelteleníteni a felesége és családja földvásárlásáról szóló cikkeket a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője. Rogán Antal és Obrusánszki Barbara szülei a múlt idejű igealakokat támadva egyúttal azt is sugallják, mintha elálltak volna a földvásárlástól, ez azonban információink szerint nincs így: az adásvételi dokumentáció már a kormányhivatalnál várja az elbírálást. ","shortLead":"Tíz napnyi hallgatás után az ügylet még nyitott voltára hivatkozva próbálja hitelteleníteni a felesége és családja...","id":"20210212_rogan_antal_foldvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b92b04b-3bfd-48d2-9263-ce616c0b5629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a598c7-0af2-4a86-a926-f3342a2a8d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_rogan_antal_foldvasarlas","timestamp":"2021. február. 12. 16:30","title":"Sajátos érveléssel cáfolja Rogán a felesége és családja földvásárlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]