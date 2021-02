Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A posztra reagáltak is páran – köztük az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).","shortLead":"A posztra reagáltak is páran – köztük az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).","id":"20210212_koponyeg_idojaras_rogan_antal_foldek_orszagos_meteorolgiai_szolgalat_omsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d35efe9-f09a-406e-b8ee-86a4b2014345","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_koponyeg_idojaras_rogan_antal_foldek_orszagos_meteorolgiai_szolgalat_omsz","timestamp":"2021. február. 12. 19:44","title":"A Köpönyeg.hu is megosztotta a kormányközeli médiában megjelent Rogán-cikket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"300 önkéntesnél figyelik az immunválaszt. Bár a gyerekek jellemzően könnyen átvészelik a vírust, náluk is fontos a védettség.","shortLead":"300 önkéntesnél figyelik az immunválaszt. Bár a gyerekek jellemzően könnyen átvészelik a vírust, náluk is fontos...","id":"20210213_Hateves_gyerekeken_tesztelik_a_vakcinat_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fc38f1-676d-4768-91d9-a0613900a53f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_Hateves_gyerekeken_tesztelik_a_vakcinat_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2021. február. 13. 18:51","title":"Hatéves gyerekeken tesztelik a vakcinát az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f169caea-6c65-4c5c-884c-c01cab1686a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hiába tiltja az Egyesült Államokban szövetségi szintű jogszabály az embereknek, hogy bármiféle eszközzel 460 méternél jobban megközelítsék a bálnákat, az egyik legveszélyeztetettebb bálnafaj fiatal példánya pusztult el, mert elgázolhatta egy hajó.","shortLead":"Hiába tiltja az Egyesült Államokban szövetségi szintű jogszabály az embereknek, hogy bármiféle eszközzel 460 méternél...","id":"20210214_Nagyon_ritka_balnaborjut_gazolt_halalra_egy_hajo_Florida_partjainal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f169caea-6c65-4c5c-884c-c01cab1686a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a87a52-9b51-4093-932c-0d4c9d0b06f0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Nagyon_ritka_balnaborjut_gazolt_halalra_egy_hajo_Florida_partjainal","timestamp":"2021. február. 14. 14:35","title":"Nagyon ritka, pár hónapos bálnaborjút gázolt halálra egy hajó Florida partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ez a politika nem tiszteli az alapvető etikai normákat, viszont nagymértékben manipulál, írja a francia lap.","shortLead":"Ez a politika nem tiszteli az alapvető etikai normákat, viszont nagymértékben manipulál, írja a francia lap.","id":"20210213_Le_Monde_A_magyar_es_lengyel_kormany_tonkreteszi_a_sajtoszabadsagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e59bf53-3c3f-4e3a-9c4c-e5cdcdd7ae6b","keywords":null,"link":"/360/20210213_Le_Monde_A_magyar_es_lengyel_kormany_tonkreteszi_a_sajtoszabadsagot","timestamp":"2021. február. 13. 09:00","title":"Le Monde: A magyar és lengyel kormány tönkreteszi a sajtószabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ee12f9-0d47-462f-a1d6-888b52f22ffb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Amazon és Ford által is pénzelt cég európai üzemére keres megfelelő helyet.","shortLead":"Az Amazon és Ford által is pénzelt cég európai üzemére keres megfelelő helyet.","id":"20210212_Magyarorszagon_is_lehet_a_Rivian_elektromosautogyara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86ee12f9-0d47-462f-a1d6-888b52f22ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b8aad2-d69b-48d9-9d82-d607cc36b7c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_Magyarorszagon_is_lehet_a_Rivian_elektromosautogyara","timestamp":"2021. február. 12. 18:56","title":"Magyarország az egyik esélyes a Rivian elektromosautó-gyárának helyszíneként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f894a4-7edc-49a6-868e-a2b5fd29455c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áprilisban egy biztonsági frissítés keretében a Microsoft száműzi a Windows 10-es gépekről a „régi” Microsoft Edge böngészőt, és felváltja a modernebb, Chromium-alapú változattal.","shortLead":"Áprilisban egy biztonsági frissítés keretében a Microsoft száműzi a Windows 10-es gépekről a „régi” Microsoft Edge...","id":"20210214_microsoft_edge_legacy_eltavolitasa_windows_10_gepekrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9f894a4-7edc-49a6-868e-a2b5fd29455c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c65288d-f0b0-4ca2-ab05-7a2d77f765c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_microsoft_edge_legacy_eltavolitasa_windows_10_gepekrol","timestamp":"2021. február. 14. 10:03","title":"Ne csodálkozzon, ha eltűnik a böngésző a Windows 10-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ed43c0-786d-42d8-a972-79528b360493","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Chipre épített mesterséges tüdőt fejlesztettek svájci és német kutatók. A modell segíthet a gyógyszerteszteléshez használt állatkísérletek számának csökkenésében és a tüdőbetegségek kutatásában – közölte hétfőn a Berni Egyetem.","shortLead":"Chipre épített mesterséges tüdőt fejlesztettek svájci és német kutatók. A modell segíthet a gyógyszerteszteléshez...","id":"20210213_chipre_epitett_mesterseges_tudo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7ed43c0-786d-42d8-a972-79528b360493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac51b893-e33a-46b2-b6d9-7ada2553668f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_chipre_epitett_mesterseges_tudo","timestamp":"2021. február. 13. 10:03","title":"Sikerült chipre építeni egy mesterséges tüdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cfb9358-835c-4c15-b979-cf1d27559b97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hosszú távon is megmaradnak azok a káros hatások, amelyeket ausztrál kutatók figyeltek meg a Prozac hatóanyagával szennyezett vízben lévő halaknál. ","shortLead":"Hosszú távon is megmaradnak azok a káros hatások, amelyeket ausztrál kutatók figyeltek meg a Prozac hatóanyagával...","id":"20210212_Lenyegeben_zombikka_valnak_a_halak_a_vizbe_kerulo_emberi_antidepresszansoktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cfb9358-835c-4c15-b979-cf1d27559b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4217c72-658d-498f-95f2-6b808dea3cd6","keywords":null,"link":"/zhvg/20210212_Lenyegeben_zombikka_valnak_a_halak_a_vizbe_kerulo_emberi_antidepresszansoktol","timestamp":"2021. február. 12. 18:14","title":"Lényegében zombikká válnak a halak a vízbe kerülő, emberi antidepresszánsoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]