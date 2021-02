Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbe93847-f286-40c7-8306-c57b8df26319","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A két PCR-teszt együtt 210 fontba, azaz 86 ezer forintba kerül.","shortLead":"A két PCR-teszt együtt 210 fontba, azaz 86 ezer forintba kerül.","id":"20210215_anglia_egyesult_kiralysag_teszt_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbe93847-f286-40c7-8306-c57b8df26319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24589728-f901-4645-96c9-670d92ed44e3","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_anglia_egyesult_kiralysag_teszt_koronavirus","timestamp":"2021. február. 15. 07:00","title":"Hétfőtől két koronavírustesztet kell fizetniük az Angliába utazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aac04c2-f9f6-4dbf-97d5-66c9ed6fce0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aaron Epstein különös akciója nem várt figyelmet kapott. A szolgáltató pedig meg is oldotta a problémát. A szolgáltató pedig meg is oldotta a problémát.","id":"20210215_aaron_epstein_ujsaghirdetes_lassu_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aac04c2-f9f6-4dbf-97d5-66c9ed6fce0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b36c8769-6ca9-4ea3-b8fc-37575a15270f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_aaron_epstein_ujsaghirdetes_lassu_internet","timestamp":"2021. február. 15. 10:03","title":"Egy 90 éves amerikai férfi 3 millió forintot költött, hogy újsághirdetésekben panaszkodjon a lassú internetre – de megérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f169caea-6c65-4c5c-884c-c01cab1686a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hiába tiltja az Egyesült Államokban szövetségi szintű jogszabály az embereknek, hogy bármiféle eszközzel 460 méternél jobban megközelítsék a bálnákat, az egyik legveszélyeztetettebb bálnafaj fiatal példánya pusztult el, mert elgázolhatta egy hajó.","shortLead":"Hiába tiltja az Egyesült Államokban szövetségi szintű jogszabály az embereknek, hogy bármiféle eszközzel 460 méternél...","id":"20210214_Nagyon_ritka_balnaborjut_gazolt_halalra_egy_hajo_Florida_partjainal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f169caea-6c65-4c5c-884c-c01cab1686a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a87a52-9b51-4093-932c-0d4c9d0b06f0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Nagyon_ritka_balnaborjut_gazolt_halalra_egy_hajo_Florida_partjainal","timestamp":"2021. február. 14. 14:35","title":"Nagyon ritka, pár hónapos bálnaborjút gázolt halálra egy hajó Florida partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d7f688-3133-4252-93c3-a2ba538ff1b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfontosabb szót azonban inkább nem mondta ki.","shortLead":"A legfontosabb szót azonban inkább nem mondta ki.","id":"20210215_Orban_az_oszodi_beszedbol_idezett_a_Parlamentben__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39d7f688-3133-4252-93c3-a2ba538ff1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1e172f-884c-4779-a7b6-b9bfb6e4a90c","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Orban_az_oszodi_beszedbol_idezett_a_Parlamentben__video","timestamp":"2021. február. 15. 15:16","title":"Orbán az őszödi beszédből idézett a Parlamentben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972d13cb-59e9-4f97-b31e-a2964d6deeef","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ország nagy részén csökkent, de északkeleten továbbra is magas a légszennyezettség a szálló por miatt.","shortLead":"Az ország nagy részén csökkent, de északkeleten továbbra is magas a légszennyezettség a szálló por miatt.","id":"20210214_Harom_telepulesen_is_egeszsegtelen_a_levego_egy_helyen_konkretan_vezselyes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=972d13cb-59e9-4f97-b31e-a2964d6deeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4694fc7d-23cb-4bbe-9a14-4b15a7a38f6b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Harom_telepulesen_is_egeszsegtelen_a_levego_egy_helyen_konkretan_vezselyes","timestamp":"2021. február. 14. 10:11","title":"Három településen is egészségtelen a levegő, egy helyen konkrétan veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1835092-ca07-4365-803d-33f093f11587","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár gond is lehet az uniós támogatásokkal, amelyek elosztása itthon is vitákat kavar. A magyar minimálbér továbbra is az utolsók között az EU-ban, de az MNB nem aggódik, szerinte jó irányba haladunk. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. A magyar minimálbér továbbra is...","id":"20210214_Es_akkor_megtudtuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1835092-ca07-4365-803d-33f093f11587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503877a8-76d6-4c09-9c2e-29ba8804b2e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Es_akkor_megtudtuk","timestamp":"2021. február. 14. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, mennyire gazdagok a magyar szegények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c2e445-10f5-4df7-9929-fb09dd9b9ae2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenséget Horváth Csongor fotós kapta lencsevégre.","shortLead":"A jelenséget Horváth Csongor fotós kapta lencsevégre.","id":"20210214_Viz_fagyas_Bukkfennsik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14c2e445-10f5-4df7-9929-fb09dd9b9ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bdf932-929e-4ea0-b231-9396d46f8862","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Viz_fagyas_Bukkfennsik","timestamp":"2021. február. 14. 20:09","title":"Olyan hideg volt, hogy röptében fagyott meg a víz a Bükk-fennsíkon - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c475d93-3229-4110-b91e-35ce05df33c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mianmarban még mindig tartanak a tüntetések a puccs után. Az országban szinte teljesen leállt az internetszolgáltatás.