Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e761f67e-93f2-43cf-95fc-1dfc1d48cfc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőtől elindult az legértékesebb oktatási és egészségügyi innovációkat támogató Richter Anna Díj közönségszavazása. A legtöbb szavazattal bíró csapat négymillió forint támogatást kap.



","shortLead":"Hétfőtől elindult az legértékesebb oktatási és egészségügyi innovációkat támogató Richter Anna Díj közönségszavazása...","id":"20210216_Kozbigyo_vagy_a_korhazi_dolgozok_jollete__elindult_a_kozonsegszavazas_a_Richter_Anna_Dijra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e761f67e-93f2-43cf-95fc-1dfc1d48cfc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7872adf-7e59-4a16-a845-c54f7bd9bbf1","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Kozbigyo_vagy_a_korhazi_dolgozok_jollete__elindult_a_kozonsegszavazas_a_Richter_Anna_Dijra","timestamp":"2021. február. 16. 09:59","title":"Közbigyó vagy a kórházi dolgozók jólléte? – indul a közönségszavazás a Richter Anna Díjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32677aaa-b313-41db-8382-149b0b15b0be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A negyedik szakaszába ért az oltási terv.","shortLead":"A negyedik szakaszába ért az oltási terv.","id":"20210215_operativ_torzs_tajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32677aaa-b313-41db-8382-149b0b15b0be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bd6edf-5634-4634-9b35-ebea1de5d461","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_operativ_torzs_tajekoztato","timestamp":"2021. február. 15. 13:14","title":"Operatív törzs: a lakosság 4,7 százalékát sikerült már beoltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48bf04f4-4b18-42d9-9f6e-1704665a50ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négy év múlva már csak elektromos Jaguarokat dobnak piacra. ","shortLead":"Négy év múlva már csak elektromos Jaguarokat dobnak piacra. ","id":"20210215_A_Jaguar_villanyauto_marka_lesz_negy_even_belul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48bf04f4-4b18-42d9-9f6e-1704665a50ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c737774f-b695-435f-b47a-6314b4c35b43","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_A_Jaguar_villanyauto_marka_lesz_negy_even_belul","timestamp":"2021. február. 15. 14:33","title":"Villanyautó-márkaként folytatja a Jaguar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfe462-3722-48d2-b21d-834e3e168390","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kolozsváron lehet majd először használt ruhát venni az Auchanban.","shortLead":"Kolozsváron lehet majd először használt ruhát venni az Auchanban.","id":"20210215_romania_hasznalt_ruha_auchan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfe462-3722-48d2-b21d-834e3e168390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7cc4f70-cab6-4be1-b72e-6aa91d3f890b","keywords":null,"link":"/kkv/20210215_romania_hasznalt_ruha_auchan","timestamp":"2021. február. 15. 18:01","title":"Úgy tűnik, bejött az Auchannak, hogy használt ruhát árul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c85cdcb-a599-49b7-9c3e-157904a4f9a5","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Nem titok, hogy Orbán Viktornak előkóstolója is van, bár leginkább csak hivatalos programok helyszínein lép akcióba - írta a Blikk. Utánajártunk, igaz-e ez.","shortLead":"Nem titok, hogy Orbán Viktornak előkóstolója is van, bár leginkább csak hivatalos programok helyszínein lép akcióba...","id":"20210215_Tenyleg_van_Orbannak_elokostoloja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c85cdcb-a599-49b7-9c3e-157904a4f9a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04018b12-b672-423d-9fe1-2e5fe8619b57","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Tenyleg_van_Orbannak_elokostoloja","timestamp":"2021. február. 15. 14:10","title":"Tényleg van Orbánnak előkóstolója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8562309-dd51-44ec-99a6-4584a03a0587","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Biztató hallgatottsággal startolt el hétfőn a Klubrádió, amely mostantól kizárólag a világhálón fogható: 16 ezren kattintottak valamelyik webes csatornán az analóg frekvenciáját elvesztő adó első reggeli műsorára. A hvg.hu ott volt az adó stúdiójában az első órákban, láttuk, ahogy a kollégák kapkodják a telefonokat, mert sok hallgató egyelőre nem tudott megküzdeni a digitális átállással. Furcsa visszajelzések is jöttek arról, hogy mintha mégis tovább szólna a Klubrádió, pedig azt pontban éjfélkor a Médiatanács döntésének megfelelően lekapcsolták. ","shortLead":"Biztató hallgatottsággal startolt el hétfőn a Klubrádió, amely mostantól kizárólag a világhálón fogható: 16 ezren...","id":"20210215_klubradio_online_indulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8562309-dd51-44ec-99a6-4584a03a0587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086d6308-da98-49d2-a22c-42fe43ee7016","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_klubradio_online_indulas","timestamp":"2021. február. 15. 14:00","title":"Várakozás feletti hallgatottság, rejtélyes kalózkodás – így indult neten a Klubrádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd9a919-d279-4455-a832-629ea55faef7","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Elrontotta a szigetelést a kivitelező, emiatt szennyvíz áztatja a falat? Egy mammográfiai vizsgálat során károsodik a mellimplantátum? Nem tartjuk megfelelőnek az adóhatósági ellenőrzés eredményét? Ezek mind-mind olyan esetek, amikor érdemes lehet kikérni igazságügyi szakértők véleményét, amely birtokában akár perre sem kell vinnünk a szóban forgó vitás ügyet.","shortLead":"Elrontotta a szigetelést a kivitelező, emiatt szennyvíz áztatja a falat? Egy mammográfiai vizsgálat során károsodik...","id":"mokk_20210212_Mielott_birosagra_rohanna_fontolja_meg_hogy_igazsagugyi_szakerto_kirendeleset_keri","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edd9a919-d279-4455-a832-629ea55faef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d85ebe3-5dba-4e36-b94f-5208b8f55d14","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20210212_Mielott_birosagra_rohanna_fontolja_meg_hogy_igazsagugyi_szakerto_kirendeleset_keri","timestamp":"2021. február. 15. 11:30","title":"Mielőtt bíróságra rohanna, fontolja meg, hogy igazságügyi szakértő kirendelését kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A novemberi növekedés után decemberben esett az építőipari termelés, amely így az egy évvel korábbi szintet sem érte el. Az év végi szerződésállomány viszont magasabb volt, mint egy évvel korábban. 2020 egészében az építőipari termelés 9 százalékkal esett vissza.

","shortLead":"A novemberi növekedés után decemberben esett az építőipari termelés, amely így az egy évvel korábbi szintet sem érte...","id":"20210215_Az_epitoipar_pocsek_evet_zart_2020ban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddd52da-7225-4815-8295-24b16af98dc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_Az_epitoipar_pocsek_evet_zart_2020ban","timestamp":"2021. február. 15. 09:30","title":"Az építőipar pocsék évet zárt 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]