Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6db55aaf-a000-4a9b-aa57-28a6ad311b1b","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Évek óta nem osztott ki olyan kevés munkahelyteremtési támogatást a kormány, mint 2020-ban. Kiemelkedően nagy projekt nem volt, de az egy munkahelyre jutó átlagos támogatás összege nőtt. A legtöbb pénzt szokás szerint multik kapták, a magyarok közül kiemelhető Rhimkulov Ruszlan Új Selyemútra épülő logisztikai központja.","shortLead":"Évek óta nem osztott ki olyan kevés munkahelyteremtési támogatást a kormány, mint 2020-ban. Kiemelkedően nagy projekt...","id":"20210215_ekd_munkahely_beruhazas_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6db55aaf-a000-4a9b-aa57-28a6ad311b1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3494ff4-11d8-49b4-8726-45b80dae4f97","keywords":null,"link":"/kkv/20210215_ekd_munkahely_beruhazas_tamogatas","timestamp":"2021. február. 15. 17:00","title":"A munkahely is megdrágult: a kormány 2020-ban már 16 millió forintért vette darabját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa89535-6523-48e1-a658-fc93f2d145df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kongóban eddig ketten, míg Guineában négyen haltak meg az új járványban.","shortLead":"Kongóban eddig ketten, míg Guineában négyen haltak meg az új járványban.","id":"20210215_ebola_kongo_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fa89535-6523-48e1-a658-fc93f2d145df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca7f274-2f41-4fa1-9cfc-702cc852bf8a","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_ebola_kongo_oltas","timestamp":"2021. február. 15. 21:58","title":"Két afrikai országból is ebolás haláleseteket jelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000d9aad-44da-4edc-a1f4-aaef4cbe09f0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Emlékkiállításnak tűnhet a Konok Tamás műveiből összeállított két, párhuzamosan futó budapesti tárlat. A Ludwig Múzeum nagyszabású életmű-válogatása a járványhelyzet okozta korlátozások miatt átmenetileg zárva tart. A kereskedelmi galériák viszont – a védelmi intézkedéseket betartva – nyitva lehetnek. Így a tavaly év végén elhunyt Konok Tamásnak a tér léptékeihez mért visszatekintő tárlata is látogatható a Molnár Ani Galériában.","shortLead":"Emlékkiállításnak tűnhet a Konok Tamás műveiből összeállított két, párhuzamosan futó budapesti tárlat. A Ludwig Múzeum...","id":"202106_tarlat__iranyok_terek_konok_tamas_vonalmozgasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=000d9aad-44da-4edc-a1f4-aaef4cbe09f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d7fe31-87e4-4272-9f93-dcd7010e74c0","keywords":null,"link":"/360/202106_tarlat__iranyok_terek_konok_tamas_vonalmozgasok","timestamp":"2021. február. 16. 12:00","title":"Konok Tamás: \"Hiszem, hogy a rend a szabadság összhangzása\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sátoraljaújhely külterületén és Garadnán is kigyulladt egy családi ház.\r

","shortLead":"Sátoraljaújhely külterületén és Garadnán is kigyulladt egy családi ház.\r

","id":"20210216_Haztuz_Borsod_megye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da3f203-ec1d-4fcb-8bb4-38ed3fcbeed1","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Haztuz_Borsod_megye","timestamp":"2021. február. 16. 08:22","title":"Ketten meghaltak két háztűzben Borsod megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa38305-ba70-4ca7-920d-21cf2d75f42c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, középkategóriás mobilt mutatott be a Samsung, ami egy hatalmas akkumulátort, valamint a Galaxy Note10 processzorát kapta meg.","shortLead":"Új, középkategóriás mobilt mutatott be a Samsung, ami egy hatalmas akkumulátort, valamint a Galaxy Note10 processzorát...","id":"20210215_samsung_galaxy_f62_specifikacio_akkumulator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efa38305-ba70-4ca7-920d-21cf2d75f42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5379bb-dd4a-42f5-b0c1-1d2b4464ba1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_samsung_galaxy_f62_specifikacio_akkumulator","timestamp":"2021. február. 15. 15:03","title":"Óriási, 7000 mAh-s akkumulátort kapott a Samsung új mobilja, a Galaxy F62","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c47d4b-a3ef-45ab-ba17-89589cc3ede9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fél évvel azután, hogy lezárták az Eszenyi-vizsgálatot, továbbra sem nyilvánosak annak eredményei. A Főpolgármesteri Hivatal elzárkózik attól, hogy ezeket közzé tegye, Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója pedig azt nyilatkozta, hogy a vizsgálat részleteit maga sem ismeri.","shortLead":"Fél évvel azután, hogy lezárták az Eszenyi-vizsgálatot, továbbra sem nyilvánosak annak eredményei. A Főpolgármesteri...","id":"20210216_Eszenyivizsgalat_Vigszinhaz_Rudolf_Peter_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74c47d4b-a3ef-45ab-ba17-89589cc3ede9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d438d3eb-98fe-430e-b445-40da74813d32","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Eszenyivizsgalat_Vigszinhaz_Rudolf_Peter_","timestamp":"2021. február. 16. 10:05","title":"Nem fogjuk megtudni, hogy az Eszenyi-ügyben mit tárt fel a felügyelőbizottság ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a2a391-7599-46e5-a36a-e6d984e7e0f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Christina Ozturk több mint száz gyereket szeretne.\r

\r

","shortLead":"Christina Ozturk több mint száz gyereket szeretne.\r

\r

","id":"20210216_23_eves_es_mar_tizenegy_gyermeke_van_ebbol_tiz_beranyatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2a2a391-7599-46e5-a36a-e6d984e7e0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96b8812-778c-4df0-8d69-a6e63bc4c5e2","keywords":null,"link":"/elet/20210216_23_eves_es_mar_tizenegy_gyermeke_van_ebbol_tiz_beranyatol","timestamp":"2021. február. 16. 09:19","title":"23 éves, és már tizenegy gyereke van, ebből tíz béranyától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6013b722-ef6f-42e0-be10-f90a27367126","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fónagy János egy parlamenti kérdésre válaszolt.","shortLead":"Fónagy János egy parlamenti kérdésre válaszolt.","id":"20210216_fonagy_janos_hetkoznapi_csalodasok_raktarkoncert_cenzura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6013b722-ef6f-42e0-be10-f90a27367126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663ae236-64c8-49ab-809c-c03629cb96bf","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_fonagy_janos_hetkoznapi_csalodasok_raktarkoncert_cenzura","timestamp":"2021. február. 16. 18:45","title":"Az államtitkár szerint a Hétköznapi Csalódások is leokézta a raktárkoncertje felvételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]