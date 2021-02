Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4446bda9-8329-4d81-bf06-43e56ba6edfa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Képzést kaphat, diplomás színész viszont nem igazán lehet. ","shortLead":"Képzést kaphat, diplomás színész viszont nem igazán lehet. ","id":"20210217_Mit_tehet_az_aki_szinesz_szeretne_lenni_es_nem_a_Vidnyanszky_szabta_keretek_kozott_akar_tanulni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4446bda9-8329-4d81-bf06-43e56ba6edfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b98231-0898-438f-a12d-f9e03f262da9","keywords":null,"link":"/kultura/20210217_Mit_tehet_az_aki_szinesz_szeretne_lenni_es_nem_a_Vidnyanszky_szabta_keretek_kozott_akar_tanulni","timestamp":"2021. február. 17. 13:37","title":"Mit tehet az, aki színész szeretne lenni, és nem a Vidnyánszky szabta keretek között akar tanulni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3cf8c41-5894-41f8-920b-04f9fec76998","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a 90-es évekbeli 911-es típusból nem sok hagyta el a gyártókaput.","shortLead":"Ebből a 90-es évekbeli 911-es típusból nem sok hagyta el a gyártókaput.","id":"20210219_elarverezik_maradona_egykori_ritka_porschejat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3cf8c41-5894-41f8-920b-04f9fec76998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d698ede6-c95a-4be8-baad-1ef05102d640","keywords":null,"link":"/cegauto/20210219_elarverezik_maradona_egykori_ritka_porschejat","timestamp":"2021. február. 19. 06:41","title":"Elárverezik Maradona egykori ritka Porschéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d221a6-aab3-4cf5-a348-a9e359632c62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csehi Zoltán az elmúlt öt évben az Európai Törvényszék magyar tagja volt.

","shortLead":"Csehi Zoltán az elmúlt öt évben az Európai Törvényszék magyar tagja volt.

","id":"20210218_Varga_Judit_palyaztatas_unios_biro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1d221a6-aab3-4cf5-a348-a9e359632c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e524311-dfe7-4e4c-8a84-f82142571894","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Varga_Judit_palyaztatas_unios_biro","timestamp":"2021. február. 18. 07:54","title":"Varga Judit pályáztatás nélkül, Trócsányi ügyvédi irodájából jelölt uniós bírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6a0994-a58f-48a5-90cb-45e9272b8d29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Eurostat adatai szerint Magyarországon az uniós átlagnál kevesebb az egy főre jutó hulladékmennyiség.","shortLead":"Az Eurostat adatai szerint Magyarországon az uniós átlagnál kevesebb az egy főre jutó hulladékmennyiség.","id":"20210217_Hulladek_Europai_unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a6a0994-a58f-48a5-90cb-45e9272b8d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61cfb343-1c6a-479d-bb2b-6a5a9464c91d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210217_Hulladek_Europai_unio","timestamp":"2021. február. 17. 14:06","title":"Kiderült, egy év alatt mennyi szemetet termelünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81eddde-4fe5-49e3-911a-5d58902c5e33","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Drámai helyzet alakult ki Szlovákiában, ahol a ragályosabb koronavírus-mutációk megjelenése miatt összeomlóban van az egészségügy: az összlakossághoz mérve a halottak száma északi szomszédunknál a legmagasabb és a kórházakban olyan rossz a helyzet, mint tavaly az olaszországi Bergamóban volt. Szlovákia működésbe hozta az EU polgári védelmi rendszerét és ennek részeként orvosokat és ápolókat kért az unió többi tagállamától.","shortLead":"Drámai helyzet alakult ki Szlovákiában, ahol a ragályosabb koronavírus-mutációk megjelenése miatt összeomlóban van...","id":"20210218_A_harmadik_hullam_terdre_kenyszeriti_a_szlovak_egeszsegugyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b81eddde-4fe5-49e3-911a-5d58902c5e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e06f2ac-21f9-40cb-9475-c1b9ab304b04","keywords":null,"link":"/vilag/20210218_A_harmadik_hullam_terdre_kenyszeriti_a_szlovak_egeszsegugyet","timestamp":"2021. február. 18. 18:00","title":"A járvány harmadik hulláma térdre kényszeríti a szlovák egészségügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az erkölcsi felelősségre hivatkozva jelentették be, kirúghatják azt, aki nem oltatja be magát.","shortLead":"Az erkölcsi felelősségre hivatkozva jelentették be, kirúghatják azt, aki nem oltatja be magát.","id":"20210218_vatikan_koronavirus_vedoltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0aed02e-625f-4ee5-a30d-4a7416220cab","keywords":null,"link":"/vilag/20210218_vatikan_koronavirus_vedoltas","timestamp":"2021. február. 18. 20:48","title":"A Vatikán kötelezővé teszi a védőoltást koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a9f5f0-4a83-46e2-bbbe-1c991b279644","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szerdai esőtől megáradt patakok mosták ki a szennyezést a Miszbányához közeli bányából.","shortLead":"A szerdai esőtől megáradt patakok mosták ki a szennyezést a Miszbányához közeli bányából.","id":"20210218_szamos_szennyezes_maramarosi_banya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4a9f5f0-4a83-46e2-bbbe-1c991b279644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f129d1ce-7d4b-4ba1-925f-b46f2183ac75","keywords":null,"link":"/zhvg/20210218_szamos_szennyezes_maramarosi_banya","timestamp":"2021. február. 18. 15:23","title":"Bezárt román bányából kerültek nehézfémek a Szamosba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kora délutánig erős széllökésekre kell számítani, de csapadék nem valószínű.","shortLead":"Kora délutánig erős széllökésekre kell számítani, de csapadék nem valószínű.","id":"20210218_Napsutes_idojaras_csutortok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db83fe45-fb42-4e4c-89ed-0af4f5da8e09","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Napsutes_idojaras_csutortok","timestamp":"2021. február. 18. 06:14","title":"Napsütést hoz a csütörtök, akár 12 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]