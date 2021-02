Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2046ed3-17cc-4aa0-b514-975ca9851b86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csoport éves vesztesége így 7,1 milliárd euróra duzzadt a 2019-es 290 millió eurós nyereség után.","shortLead":"A csoport éves vesztesége így 7,1 milliárd euróra duzzadt a 2019-es 290 millió eurós nyereség után.","id":"20210218_Az_oltasban_es_az_allami_segitsegben_bizik_az_Air_FranceKLM","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2046ed3-17cc-4aa0-b514-975ca9851b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81cd8c0-f5e7-4c58-975a-6ec81b7ba8f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_Az_oltasban_es_az_allami_segitsegben_bizik_az_Air_FranceKLM","timestamp":"2021. február. 18. 17:01","title":"Az oltásban és az állami segítségben bízik a súlyosan veszteséges Air France-KLM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdbf7b2-1771-494b-8731-9c93fc7115c4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Cervecería Giralda tulajdonosai csak legendának hitték, hogy az építmény valaha egy fürdőnek adott otthont.","shortLead":"A Cervecería Giralda tulajdonosai csak legendának hitték, hogy az építmény valaha egy fürdőnek adott otthont.","id":"20210218_tapasbar_kozfurdo_spanyolorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fdbf7b2-1771-494b-8731-9c93fc7115c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d26d61-73f6-4e36-b209-2f586b3d5c8d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210218_tapasbar_kozfurdo_spanyolorszag","timestamp":"2021. február. 18. 16:58","title":"XII. századi fürdőt rejtettek egy spanyol tapasbár falai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Több kerületből érkeztek tűzoltók, hogy eloltsák az Alsó Sas utcában található raktárnál keletkezett tüzet.","shortLead":"Több kerületből érkeztek tűzoltók, hogy eloltsák az Alsó Sas utcában található raktárnál keletkezett tüzet.","id":"20210219_Kigyulladt_raktarepulet_BudafokTeteny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc66025-5eb9-40e6-94b0-273a5d74ad7c","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_Kigyulladt_raktarepulet_BudafokTeteny","timestamp":"2021. február. 19. 15:34","title":"Kigyulladt egy ezer négyzetméteres raktárépület Budafok-Tétényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b8741a-3fd8-4805-ae5a-6c99e812ec82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába a rengeteg figyelmeztetés, megint egy érthetetlen jelenet. ","shortLead":"Hiába a rengeteg figyelmeztetés, megint egy érthetetlen jelenet. ","id":"20210218_Fekezes_nelkul_hajtott_egyenesen_a_lezarasba_egy_autos_az_M7esen__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46b8741a-3fd8-4805-ae5a-6c99e812ec82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270a5035-bd30-411c-8e41-a382e65b5a0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_Fekezes_nelkul_hajtott_egyenesen_a_lezarasba_egy_autos_az_M7esen__video","timestamp":"2021. február. 18. 09:38","title":"Fékezés nélkül hajtott egyenesen a lezárásba egy autós az M7-esen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6911a7e-f208-4db1-8f9d-9facd82e4e7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagyméretű Ford F-150 pickup most éppen ilyen szempontból jön jól.","shortLead":"A nagyméretű Ford F-150 pickup most éppen ilyen szempontból jön jól.","id":"20210219_A_texasi_aramszunet_miatt_most_futesre_hasznaljak_a_hibrid_autokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6911a7e-f208-4db1-8f9d-9facd82e4e7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6164835-dd5f-4bd3-8b24-0a2040e9ae98","keywords":null,"link":"/cegauto/20210219_A_texasi_aramszunet_miatt_most_futesre_hasznaljak_a_hibrid_autokat","timestamp":"2021. február. 19. 11:13","title":"A texasi áramszünet miatt most fűtésre használják a hibrid autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3b33fa-a762-401a-9466-0f68185c2df9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetemen már az összes betegágy mellett dolgozó orvost beoltották.","shortLead":"A Semmelweis Egyetemen már az összes betegágy mellett dolgozó orvost beoltották.","id":"20210218_merkely_bela_orosz_vakcina_szputnyik_v","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be3b33fa-a762-401a-9466-0f68185c2df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062a5e17-e336-4a3d-8008-5391dd2df0a0","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_merkely_bela_orosz_vakcina_szputnyik_v","timestamp":"2021. február. 18. 17:45","title":"Az orosz vakcinával oltották be Merkely Bélát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06069f8-f91d-46ae-a264-cc54da889f30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amíg le nem zárulnak az egyeztetések, szünetelteti a munkálatokat a Mol a védettség alatt álló területen. ","shortLead":"Amíg le nem zárulnak az egyeztetések, szünetelteti a munkálatokat a Mol a védettség alatt álló területen. ","id":"20210219_Reagalt_a_Mol_az_orsegi_termeszetvedelmi_teruleten_torteno_kutfurasi_terveikkel_kapcsolatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b06069f8-f91d-46ae-a264-cc54da889f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57328717-2065-4496-bce5-64abc0d4532b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_Reagalt_a_Mol_az_orsegi_termeszetvedelmi_teruleten_torteno_kutfurasi_terveikkel_kapcsolatban","timestamp":"2021. február. 19. 13:27","title":"Nem kőolaj-, hanem földgázkutat fúrna a Mol az Őrségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d805a76d-1f0e-4cb6-a0db-7b114e9b7bf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első ránázésre lehetne akár kampányfogás is Simicskó Istvántól, hogy elkísérte egy idősotthonba az oltóanyagszállítmányt, de Orbán Balázs elmagyarázta, hogy ilyet bárki csinálhat.","shortLead":"Első ránázésre lehetne akár kampányfogás is Simicskó Istvántól, hogy elkísérte egy idősotthonba...","id":"20210218_simicsko_istvan_oregotthon_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d805a76d-1f0e-4cb6-a0db-7b114e9b7bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58288d86-2615-40c3-9a15-258d4fbd0c57","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_simicsko_istvan_oregotthon_vakcina","timestamp":"2021. február. 18. 16:50","title":"Orbán Balázs szerint nincs azzal baj, hogy kormánypárti politikus is jelen van a vakcinák kiszállításánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]