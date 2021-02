Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy börtönné alakított villában tartják fogva a dubaji emír lányát, Balog Zoltán kétharmaddal lett a magyar református egyház vezetője. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Egy börtönné alakított villában tartják fogva a dubaji emír lányát, Balog Zoltán kétharmaddal lett a magyar református...","id":"20210218_Radar360_Itthon_is_terjed_a_brit_mutans_tizmillio_vakcinaval_log_a_Pfizer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948f5f1e-eef0-4fd5-9913-0a75d3756daf","keywords":null,"link":"/360/20210218_Radar360_Itthon_is_terjed_a_brit_mutans_tizmillio_vakcinaval_log_a_Pfizer","timestamp":"2021. február. 18. 07:51","title":"Radar360: Itthon is terjed a brit mutáns, tízmillió vakcinával lóg a Pfizer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánylap azt írta, hogy egy áruházlánc raktárosait soron kívül beoltják, és mellérakott egy fotót egy Tesco-áruszállítóról. A hivatalos cáfolat is megérkezett, de még a lap nevét sem írták le.","shortLead":"A kormánylap azt írta, hogy egy áruházlánc raktárosait soron kívül beoltják, és mellérakott egy fotót...","id":"20210217_koronavirus_magyar_nemzet_raktaros_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a52914-a688-442c-adbe-f27dc31930b4","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_koronavirus_magyar_nemzet_raktaros_oltas","timestamp":"2021. február. 17. 12:24","title":"A Koronavírus Sajtóközpont szégyenlősen cáfolta meg a Magyar Nemzet bombahírét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dcdbb14-b6a4-4e72-b650-61b33c6ba890","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újra megpróbálnak moziban is értékelhető történetet faragni Scorpionék köré, hamarosan megnézhetjük, sikerült-e.","shortLead":"Újra megpróbálnak moziban is értékelhető történetet faragni Scorpionék köré, hamarosan megnézhetjük, sikerült-e.","id":"20210218_mortal_kombat_film_trailer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dcdbb14-b6a4-4e72-b650-61b33c6ba890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49bc147-ab94-4944-96f8-4dc4ef292b62","keywords":null,"link":"/kultura/20210218_mortal_kombat_film_trailer","timestamp":"2021. február. 18. 19:23","title":"Megjelent az áprilisi Mortal Kombat-filmhez egy előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Az utóbbi időszakban rég nem látott tempóban nő az olaj ára, és az elemzők szerint ez a trend aligha fordul meg a következő időszakban. Hiába zöldül világszerte a gazdaság, az átálláshoz is kell az olaj, így hiába a hurráoptimizmus, vélhetően egy ideig még velünk maradnak a fúrótornyok, és a benzin ára is inkább nőni fog, mint csökkenni.","shortLead":"Az utóbbi időszakban rég nem látott tempóban nő az olaj ára, és az elemzők szerint ez a trend aligha fordul meg...","id":"20210217_olajipar_olajar_zold_gazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6bbe6b-728b-4c00-94ff-87253361daba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_olajipar_olajar_zold_gazdasag","timestamp":"2021. február. 17. 11:00","title":"Évekig velünk maradhat a 400 forintos benzinár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e670cf-6e0a-45bf-a88c-0f91c1ca0f8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehezen megy a kilábalás a szexista mocsárból.","shortLead":"Nehezen megy a kilábalás a szexista mocsárból.","id":"20210218_Reszt_vehetnek_a_nok_a_japan_kormanypart_ulesein_csak_ne_beszeljenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64e670cf-6e0a-45bf-a88c-0f91c1ca0f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044880ff-dcb0-4d6b-8814-cba645bc0ff6","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Reszt_vehetnek_a_nok_a_japan_kormanypart_ulesein_csak_ne_beszeljenek","timestamp":"2021. február. 18. 08:59","title":"Részt vehetnek a nők a japán kormánypárt ülésein, csak ne beszéljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e469ee5e-7106-419c-b921-bd3c62647b89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dolgozók a tarthatatlan munkakörülmények ellen tiltakoznak a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint.","shortLead":"A dolgozók a tarthatatlan munkakörülmények ellen tiltakoznak a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint.","id":"20210218_sztrajk_makoi_continental","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e469ee5e-7106-419c-b921-bd3c62647b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3fe2e9-66b3-4750-bd7d-9dedbee305ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_sztrajk_makoi_continental","timestamp":"2021. február. 18. 08:04","title":"Sztrájkoltak a makói gumigyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ira Rosen memoárt adott ki a CBS-nél töltött éveiről, ebben ír a beszélgetéseiről Steve Bannonnal.","shortLead":"Ira Rosen memoárt adott ki a CBS-nél töltött éveiről, ebben ír a beszélgetéseiről Steve Bannonnal.","id":"20210217_Donald_Trump_korai_stadiumu_demenciaban_szenvedett_Steve_Bannon_szerint__allitja_egy_TVproducer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ea5c71-74ff-4bd2-b340-cc69ab5feacf","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Donald_Trump_korai_stadiumu_demenciaban_szenvedett_Steve_Bannon_szerint__allitja_egy_TVproducer","timestamp":"2021. február. 17. 10:54","title":"Donald Trump korai stádiumú demenciában szenvedett Steve Bannon szerint – állítja egy TV-producer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Franciaországban komolyan veszik a közéleti szereplők vagyonnyilatkozatát, ennek issza levét a kisvállalkozók ügyeivel foglalkozó miniszter, aki \"megfeledkezett\" néhány apróságról.","shortLead":"Franciaországban komolyan veszik a közéleti szereplők vagyonnyilatkozatát, ennek issza levét a kisvállalkozók ügyeivel...","id":"20210217_Hazkutatas_egy_miniszternel_hianyos_vagyonnyilatkozat_miatt__Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678672f4-e3c2-4b85-ae19-ac5d0c0fb3e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_Hazkutatas_egy_miniszternel_hianyos_vagyonnyilatkozat_miatt__Franciaorszagban","timestamp":"2021. február. 17. 10:29","title":"Házkutatás egy miniszternél hiányos vagyonnyilatkozat miatt – Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]