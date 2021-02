Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abfb9097-1ebf-48a2-a9e9-72e1d07d6b2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A landolást követő pillanatokban nem csak ellenőrizte rendszereit a NASA legújabb marsjárója, fotózott is. Mutatjuk az újabb eredményt.","shortLead":"A landolást követő pillanatokban nem csak ellenőrizte rendszereit a NASA legújabb marsjárója, fotózott is. Mutatjuk...","id":"20210219_mars_foto_perseverance_nasa_marsjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abfb9097-1ebf-48a2-a9e9-72e1d07d6b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf633ba8-7e8c-4c1f-8b13-315f215c1539","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_mars_foto_perseverance_nasa_marsjaro","timestamp":"2021. február. 19. 08:03","title":"Itt a második: újabb fotót küldött a Marsról a Perseverance","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98271bb7-f4a4-4cbc-8a20-124c619bcc71","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A vonalon pótlóbuszok közlekednek.","shortLead":"A vonalon pótlóbuszok közlekednek.","id":"20210218_auto_villamos_baleset_karambol_zuglo_nagy_lajos_kiraly_utja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98271bb7-f4a4-4cbc-8a20-124c619bcc71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee4523c-2c35-4d8f-a6ae-5d60773c7890","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_auto_villamos_baleset_karambol_zuglo_nagy_lajos_kiraly_utja","timestamp":"2021. február. 18. 11:25","title":"Autó és villamos csattant össze Zuglóban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9790a196-7869-4dc2-b225-61063efea592","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy átadón kaptuk el a minisztert, akit Kósa Lajos és Rogán Antal ügyéről is kérdeztükn személyesen, a járvány második hulláma óta először. ","shortLead":"Egy átadón kaptuk el a minisztert, akit Kósa Lajos és Rogán Antal ügyéről is kérdeztükn személyesen, a járvány második...","id":"20210218_Gulyas_Gergelyt_kerdeztuk_Meddig_maradhat_befolyasos_politikus_a_Fideszben_aki_elfogadja_egy_francia_bank_negyedet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9790a196-7869-4dc2-b225-61063efea592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bece89-24df-4c4b-bba3-c905b0beb151","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Gulyas_Gergelyt_kerdeztuk_Meddig_maradhat_befolyasos_politikus_a_Fideszben_aki_elfogadja_egy_francia_bank_negyedet","timestamp":"2021. február. 18. 14:41","title":"Gulyás Gergelyt kérdeztük: Meddig maradhat befolyásos politikus a Fideszben, aki elfogadja egy francia bank negyedét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ef7520-3218-4d2d-ad1c-f42b88eca6fd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A jelenleginél csak jobb lehet - gondolják erre sokan, de valóban átveszi az irányítást a mesterséges intelligencia? Mi lesz ennek a gyakorlati és etikai következménye? Erről kérdezett szakértőket a BBC.","shortLead":"A jelenleginél csak jobb lehet - gondolják erre sokan, de valóban átveszi az irányítást a mesterséges intelligencia? Mi...","id":"20210218_Lesze_szamitogep_lesz_a_fonok_a_munkahelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91ef7520-3218-4d2d-ad1c-f42b88eca6fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d33d7b0-0d81-4e0f-85ea-780bae4c34cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_Lesze_szamitogep_lesz_a_fonok_a_munkahelyen","timestamp":"2021. február. 18. 16:26","title":"A számítógép lesz-e a főnök a munkahelyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cefae54-16ff-45ad-99bd-4ac7ada24fc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a terv szerint halad, április 1-jén indíthatják be azt a gyártósort, ami a Galaxy Z Fold3 és a Galaxy Z Flip 2 egyik legfontosabb alkatrészét gyártja majd.","shortLead":"Ha minden a terv szerint halad, április 1-jén indíthatják be azt a gyártósort, ami a Galaxy Z Fold3 és a Galaxy Z Flip...","id":"20210217_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip_2_s_connect","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cefae54-16ff-45ad-99bd-4ac7ada24fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129bfbe6-8e5e-4db3-9613-9ef94a37409a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip_2_s_connect","timestamp":"2021. február. 17. 10:33","title":"Megadta az engedélyt a Samsung, indul a zsanérok gyártása a Galaxy Z Fold3-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5a25dd-6d04-47fb-8b5f-3a7eae04129b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videóban üzente meg az énekes az európai közönségének, hogy bár azt remélte, idén tavasszal már találkozni fog velük, megint el kellett halasztani a turnéját. ","shortLead":"Videóban üzente meg az énekes az európai közönségének, hogy bár azt remélte, idén tavasszal már találkozni fog velük...","id":"20210217_Kituztek_Celine_Dion_budapesti_koncertjenek_az_uj_datumat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb5a25dd-6d04-47fb-8b5f-3a7eae04129b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac1a7b2-f085-4700-858a-d2836250faba","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Kituztek_Celine_Dion_budapesti_koncertjenek_az_uj_datumat","timestamp":"2021. február. 17. 16:50","title":"Kitűzték Celine Dion budapesti koncertjének az új dátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee7ac8ab-90fe-4de2-99d0-9458e5893831","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"7.2-es erősségű földrengés volt Japán északkeleti térségben, amely a híres Ebisu versenypályarendszert is jelentősen megrongálta.","shortLead":"7.2-es erősségű földrengés volt Japán északkeleti térségben, amely a híres Ebisu versenypályarendszert is jelentősen...","id":"20210217_Hatalmas_foldcsuszamlas_vitte_el_a_japan_driftkultusz_egyik_helyszinet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee7ac8ab-90fe-4de2-99d0-9458e5893831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10497ae4-c064-441f-a5ce-1a0d6cc3b2cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_Hatalmas_foldcsuszamlas_vitte_el_a_japan_driftkultusz_egyik_helyszinet","timestamp":"2021. február. 17. 13:40","title":"Hatalmas földcsuszamlás vitte el a japán driftkultusz egyik helyszínét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57106d48-0a02-4286-93af-5ade80684b9b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szegedi kutatók kísérletei alapján szemléletváltásra van szükség az epilepsziarohamok kezelésében, és erre ki is dolgoztak egy új módszert.","shortLead":"Szegedi kutatók kísérletei alapján szemléletváltásra van szükség az epilepsziarohamok kezelésében, és erre ki is...","id":"20210217_kutatas_agy_epileipszia_roham_szegedi_tudomanyegyetem_berenyi_antal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57106d48-0a02-4286-93af-5ade80684b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a10213-e0a9-428f-8bad-4c5e83389c85","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_kutatas_agy_epileipszia_roham_szegedi_tudomanyegyetem_berenyi_antal","timestamp":"2021. február. 17. 14:03","title":"Új módszert fejlesztettek az epilepsziarohamok kezelésére szegedi kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]