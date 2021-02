Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Szijjártó Péter inkább a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szavazott, mint az új amerikai külügyminiszterrel tárgyalt volna. Előtte azonban hozzájárult, hogy az EU újabb szankciókat kezdeményezzen Oroszországgal szemben, bár szerinte ennek semmi értelme.","shortLead":"Szijjártó Péter inkább a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szavazott, mint az új amerikai külügyminiszterrel tárgyalt...","id":"20210222_Szijjarto_kulugyminiszteri_tanacs_blinken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5887559-34fe-4393-b2b0-1683b10969a0","keywords":null,"link":"/eurologus/20210222_Szijjarto_kulugyminiszteri_tanacs_blinken","timestamp":"2021. február. 22. 14:40","title":"Szijjártó inkább elment szavazni, mint az amerikai külügyminiszterrel tárgyalt volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841962d8-745e-479c-abcd-c5877aeeb644","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 2020-ban megszavazott avarégetési tilalmat elnapolták, az önkormányzatok döntenek a veszélyhelyzet végéig. Aki nem megfelelően éget, az viszont súlyos bírsággal számolhat.","shortLead":"A 2020-ban megszavazott avarégetési tilalmat elnapolták, az önkormányzatok döntenek a veszélyhelyzet végéig. Aki nem...","id":"20210221_Megsem_tiltjak_az_avaregetest_de_kemeny_birsagok_johetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=841962d8-745e-479c-abcd-c5877aeeb644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917f1b92-e198-42c1-89b0-637426e56207","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210221_Megsem_tiltjak_az_avaregetest_de_kemeny_birsagok_johetnek","timestamp":"2021. február. 21. 09:33","title":"Mégsem tiltják az avarégetést, de kemény bírságok jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f28e602-6f48-4d40-a49d-1e64b585935d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Amikor azt halljuk, hogy fogadjuk el negatív érzéseinket, gondolatainkat, nem is sejtjük, hogy e jó tanács tudományos hátterét hosszú évekig kellett kidolgozniuk a pszichológia nagyjainak. ","shortLead":"Amikor azt halljuk, hogy fogadjuk el negatív érzéseinket, gondolatainkat, nem is sejtjük, hogy e jó tanács tudományos...","id":"20210221_On_ismeri_az_arnyekszemelyiseget_Es_milyen_a_viszonyuk_egymashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f28e602-6f48-4d40-a49d-1e64b585935d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a99f56-065a-4850-958c-73845e9e761c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210221_On_ismeri_az_arnyekszemelyiseget_Es_milyen_a_viszonyuk_egymashoz","timestamp":"2021. február. 21. 20:15","title":"Ön ismeri az árnyékszemélyiségét? És milyen a viszonya hozzá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f6ac919-5e7d-408f-9cd8-a79844d8b46d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Utcai bunyó silányult tragikomédiává Skóciában, egy sirály is csatlakozott a verekedőkhöz, igaz, ő már a bírósági tárgyaláson nem vett részt. ","shortLead":"Utcai bunyó silányult tragikomédiává Skóciában, egy sirály is csatlakozott a verekedőkhöz, igaz, ő már a bírósági...","id":"20210222_Skocia_verekedes_nyelvharapas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f6ac919-5e7d-408f-9cd8-a79844d8b46d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6c2056-4fe9-4a9e-8d8a-4567cdf4a253","keywords":null,"link":"/elet/20210222_Skocia_verekedes_nyelvharapas","timestamp":"2021. február. 22. 14:58","title":"Nyílt utcán harapta le egy férfi nyelvét egy nő Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu egyik olvasója vasárnap reggel kapta meg a Szputnyik V vakcinát, tapasztalatait megírta lapunknak is. ","shortLead":"A hvg.hu egyik olvasója vasárnap reggel kapta meg a Szputnyik V vakcinát, tapasztalatait megírta lapunknak is. ","id":"20210221_Szputnyik_V_oltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9971346-ffb5-48eb-96a3-5b475276880c","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Szputnyik_V_oltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. február. 21. 18:47","title":"„Amikor felhívtak, hogy volna lehetőség a Szputnyikra, csak pár perc gondolkodási időt kértem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9c53a4a-dfd5-4640-8201-f09d7453f595","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek ezekből kellett ihletet merítenie: görbék, seft, privátbank, sugallat, nerművészet. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210221_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9c53a4a-dfd5-4640-8201-f09d7453f595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d2aa25-0f5b-4922-a3aa-282cb2a6bb01","keywords":null,"link":"/360/20210221_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2021. február. 21. 19:00","title":" Az én hetem: Krusovszky Dénes unja az apokalipszist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c428c84-add7-446f-829d-abd18785f1da","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Egy igazi nagymenő oknyomozó újságírót, Mariana van Zellert kísérhetjük el az alvilág sötét bugyraiba a tavalyi év egyik legjobb dokumentumfilm-sorozatában. Bejutunk egy fentanillaborba, a Sinaloa-kartell bunkerébe és egy, a határon fegyvert csempésző anya kocsijába is. A bűn kereskedői című sorozat többhónapos előkészületet igényelt, hogy a stáb biztosan életben maradjon a forgatások végére.","shortLead":"Egy igazi nagymenő oknyomozó újságírót, Mariana van Zellert kísérhetjük el az alvilág sötét bugyraiba a tavalyi év...","id":"20210221_Ahol_a_kokaincsempeszet_helyettesiti_a_diakhitelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c428c84-add7-446f-829d-abd18785f1da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413825c7-ae81-4a8a-88c5-24daf0ede681","keywords":null,"link":"/elet/20210221_Ahol_a_kokaincsempeszet_helyettesiti_a_diakhitelt","timestamp":"2021. február. 21. 20:00","title":"Ahol a kokaincsempészet helyettesíti a diákhitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"Napi.hu","category":"gazdasag","description":"Engedéllyel kisboltok is árulhatnak már gyógyszert a 2000 fő alatti településeken, legalábbis a veszélyhelyzet alatt. ","shortLead":"Engedéllyel kisboltok is árulhatnak már gyógyszert a 2000 fő alatti településeken, legalábbis a veszélyhelyzet alatt. ","id":"20210221_Boltokban_is_vehetunk_mar_gyogyszert_a_veszelyhelyzet_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a300c2-eeaa-45fd-b607-dd80b81f5963","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_Boltokban_is_vehetunk_mar_gyogyszert_a_veszelyhelyzet_alatt","timestamp":"2021. február. 21. 09:15","title":"Gyógyszert is árulhatnak a legkisebb települések boltjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]