A Marsról készült új videót és fotókat is mutat majd a NASA abban az élő videóban, amely hétfőn, vagyis ma indul az űrkutatási hivatal YouTube-csatornáján. A felvételt magyar idő szerint 20 órától sugározzák. (Ha van a Google-fiókja, már be is állíthat magának egy emlékeztetőt.)

Az esemény apropója a Perseverance marsjáró a napokban sikeresen landolt a planéta felszínén. Bár a robot még nem hagyta el a Jezero-krátert, azóta is szüntelenül gyűjti az adatokat, melyeket természetesen a földi irányítás is megkap. Ezeket fogják bemutatni az este kezdődő vetítésen.

A Perseverance mintegy hét hónapig tartót utazást követően érkezett a Marsra, ahol előreláthatólag egy évet (földi napokban számolva 687-et) tölt el. Az expedíció során mintákat is gyűjt majd az űrhivatal eddigi legdrágább és legfejlettebb eszköze.

A Perseverance a landolás után már hazaküldött néhány felvételt, köztük színeseket is.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.