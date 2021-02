Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait. ","shortLead":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait. ","id":"20210221_Ezt_a_hat_szamot_nem_talalta_el_senki_a_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3b2237-c358-401f-89d2-3cdc4fb11580","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_Ezt_a_hat_szamot_nem_talalta_el_senki_a_heten","timestamp":"2021. február. 21. 16:43","title":"Ezt a hat számot nem találta el senki a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2141858-31eb-4c38-921a-eb49da83b27f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább két ember meghalt Mianmarban, amikor a rendőrök Mandalay városában szombaton belelőttek a katonai puccs ellen tiltakozó tömegbe.","shortLead":"Legalább két ember meghalt Mianmarban, amikor a rendőrök Mandalay városában szombaton belelőttek a katonai puccs ellen...","id":"20210220_Mar_eles_loszerrel_lonek_a_mianmari_puccsistak__tobben_meghaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2141858-31eb-4c38-921a-eb49da83b27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faca436b-1856-4bca-b345-d29f63f63a1c","keywords":null,"link":"/vilag/20210220_Mar_eles_loszerrel_lonek_a_mianmari_puccsistak__tobben_meghaltak","timestamp":"2021. február. 20. 14:24","title":"Már éles lőszerrel lőnek a mianmari puccsisták – többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e4e53e-9add-44a1-87e5-92e947dbc6a2","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Lehetséges, hogy egy tartályhajó ürítette ki szennyvizét és olajrakománya egy részét valahol a Földközi-tengeren, a káros anyagok pedig az izraeli partvidékre sodródtak.","shortLead":"Lehetséges, hogy egy tartályhajó ürítette ki szennyvizét és olajrakománya egy részét valahol a Földközi-tengeren...","id":"20210221_olajfolt_szennyezes_izrael_foldkozi_tengeri_partvonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55e4e53e-9add-44a1-87e5-92e947dbc6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d60eca-dbd8-4ad5-85f4-2a386884605c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210221_olajfolt_szennyezes_izrael_foldkozi_tengeri_partvonal","timestamp":"2021. február. 21. 08:05","title":"Olajfolt szennyezte be Izrael teljes földközi-tengeri partvonalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf24212b-75e6-4a8e-8237-b9cca5d66c19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Michael McCormack ausztrál miniszterelnök-helyettes értetlenül áll a szurkolók reakciója előtt.","shortLead":"Michael McCormack ausztrál miniszterelnök-helyettes értetlenül áll a szurkolók reakciója előtt.","id":"20210222_Gusztustalan_kifutyultek_a_vakcinat_az_Australian_Open_dijatadojan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf24212b-75e6-4a8e-8237-b9cca5d66c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794d1f94-d0ab-4e8a-89b3-3319d6cde877","keywords":null,"link":"/elet/20210222_Gusztustalan_kifutyultek_a_vakcinat_az_Australian_Open_dijatadojan","timestamp":"2021. február. 22. 09:17","title":"„Gusztustalan”: kifütyülték a vakcinát az Australian Open díjátadóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b31677-ccee-44bf-8825-3fcd24ee75e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A borsodsziráki férfit garázdaság miatt hallgatták ki.\r

","shortLead":"A borsodsziráki férfit garázdaság miatt hallgatták ki.\r

","id":"20210221_bozotvago_borsodszirak_vendegek_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16b31677-ccee-44bf-8825-3fcd24ee75e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b6ab55-c5d2-495f-ab56-f39e461514b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_bozotvago_borsodszirak_vendegek_rendorseg","timestamp":"2021. február. 21. 17:20","title":"Bozótvágóval hadonászva zavarta haza a fia vendégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97df333-5f65-4dde-ab7b-ae1ba956d227","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katonaság figyelmeztetett, hogy akár éles lőszert is bevethetnek a tiltakozók ellen.","shortLead":"A katonaság figyelmeztetett, hogy akár éles lőszert is bevethetnek a tiltakozók ellen.","id":"20210222_Altalanos_sztrajk_kezdodott_Mianmarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a97df333-5f65-4dde-ab7b-ae1ba956d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b45cd7-7038-48e8-a70b-6565f3d9a2a8","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_Altalanos_sztrajk_kezdodott_Mianmarban","timestamp":"2021. február. 22. 06:44","title":"Általános sztrájk kezdődött Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait, és aki nem jelölt be sok ötös számot, az meg se nézze őket. ","shortLead":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait, és aki nem jelölt be sok ötös számot, az meg se nézze őket. ","id":"20210220_Otos_lotto_az_otos_szam_jegyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbecf98-070d-42cb-9713-b565ad38acc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210220_Otos_lotto_az_otos_szam_jegyeben","timestamp":"2021. február. 20. 19:42","title":"Ötös lottó az ötös szám jegyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6991b-1a0a-4355-81ac-d9c01ab8d6a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházba vasárnap 256 koronavírusos beteg került, így most 4489 embert ápolnak ilyen körülmények között","shortLead":"Kórházba vasárnap 256 koronavírusos beteg került, így most 4489 embert ápolnak ilyen körülmények között","id":"20210222_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda6991b-1a0a-4355-81ac-d9c01ab8d6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6cd5aa-b290-4c15-b88b-22fc5068c688","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_egeszsegugy","timestamp":"2021. február. 22. 09:03","title":"Koronavírus: második napja 50 alatt az elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]