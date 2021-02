Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A NAV közel 250 milliót inkasszált Iványi Gáborék számlájáról, feloszlott a Daft Punk. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A NAV közel 250 milliót inkasszált Iványi Gáborék számlájáról, feloszlott a Daft Punk. A hvg360 reggeli...","id":"20210223_Radar360_Felporoghet_a_vakcinalas_nyithatnak_a_furdok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429a4555-c4fd-48eb-864e-d19160e13178","keywords":null,"link":"/360/20210223_Radar360_Felporoghet_a_vakcinalas_nyithatnak_a_furdok","timestamp":"2021. február. 23. 07:40","title":"Radar360: Felpöröghet a vakcinálás, nyithatnak a fürdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színház támogatására létrejött alapítványokban még mindig pozíciója van, ezért, ha pénzt kér az intézmény, neki is rá kell bólintania.","shortLead":"A színház támogatására létrejött alapítványokban még mindig pozíciója van, ezért, ha pénzt kér az intézmény, neki is rá...","id":"20210222_eszenyi_eniko_rudolf_peter_vigszinhaz_alapitvanyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78aee127-18b7-4c5c-8ef4-c0e8ae6ee0df","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_eszenyi_eniko_rudolf_peter_vigszinhaz_alapitvanyok","timestamp":"2021. február. 22. 08:07","title":"Eszenyi Enikőnek még mindig van beleszólása a Vígszínház pénzügyeibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f6ac919-5e7d-408f-9cd8-a79844d8b46d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Utcai bunyó silányult tragikomédiává Skóciában, egy sirály is csatlakozott a verekedőkhöz, igaz, ő már a bírósági tárgyaláson nem vett részt. ","shortLead":"Utcai bunyó silányult tragikomédiává Skóciában, egy sirály is csatlakozott a verekedőkhöz, igaz, ő már a bírósági...","id":"20210222_Skocia_verekedes_nyelvharapas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f6ac919-5e7d-408f-9cd8-a79844d8b46d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6c2056-4fe9-4a9e-8d8a-4567cdf4a253","keywords":null,"link":"/elet/20210222_Skocia_verekedes_nyelvharapas","timestamp":"2021. február. 22. 14:58","title":"Nyílt utcán harapta le egy férfi nyelvét egy nő Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f965cec1-f96c-47a2-b857-5ab1d22ea940","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aki új autó vásárláshoz keres külső finanszírozást, az most is találhat pénztárcabarát ajánlatokat. Szakértő segítségével néztük át a februári lehetőségeket.","shortLead":"Aki új autó vásárláshoz keres külső finanszírozást, az most is találhat pénztárcabarát ajánlatokat. Szakértő...","id":"20210222_autohitel_suzuki_vitara_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f965cec1-f96c-47a2-b857-5ab1d22ea940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43a5c6e-90a0-4736-be91-bf3c219f4402","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210222_autohitel_suzuki_vitara_bank360","timestamp":"2021. február. 22. 11:55","title":"Akár havi 100 ezer forintért is miénk lehet a magyarok legkeresettebb autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Battle of Polytopia egy közepesen jó stratégiai játék, ám mióta Elon Musk is játszik vele, a kiadó egyre jobb eredményeket ér el.","shortLead":"A Battle of Polytopia egy közepesen jó stratégiai játék, ám mióta Elon Musk is játszik vele, a kiadó egyre jobb...","id":"20210222_elon_musk_twitter_mobiljatek_polytopia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e06573-f561-4d8c-a2aa-4fafc9794fdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_elon_musk_twitter_mobiljatek_polytopia","timestamp":"2021. február. 22. 10:46","title":"Elon Musk kiírta, mi a kedvenc játéka, azonnal milliók kezdték letölteni az alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A maró hatású sav előbb a kocsi utasterébe, majd az útra folyt. A kiérkezők mentők belélegezték a gázt.","shortLead":"A maró hatású sav előbb a kocsi utasterébe, majd az útra folyt. A kiérkezők mentők belélegezték a gázt.","id":"20210223_saletromsav_mentosok_kecskemet_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744a8c2b-8adf-4c2f-a5f3-3781e0eb581f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_saletromsav_mentosok_kecskemet_vademeles","timestamp":"2021. február. 23. 09:39","title":"Kiömlött salétromsav miatt sérült meg két mentő, a felelős ellen vádat emeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49961e63-1050-41d3-b061-8886dfdf784a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz külügyminisztérium közleménye szerint kongói nagykövetük egy ENSZ-konvoj elleni támadásban vesztette életét.","shortLead":"Az olasz külügyminisztérium közleménye szerint kongói nagykövetük egy ENSZ-konvoj elleni támadásban vesztette életét.","id":"20210222_Kongo_gyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49961e63-1050-41d3-b061-8886dfdf784a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db8c6f8-f3a3-4f87-83ef-e63aec394e7d","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_Kongo_gyilkossag","timestamp":"2021. február. 22. 13:24","title":"Meggyilkolták Olaszország kongói nagykövetét egy rajtaütésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48179d5a-5758-4f24-8ef0-fc976b2e96e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hayley Arceneaux a legfiatalabb amerikai, aki az űrbe készül. A nő várhatóan az év végén utazhat egy milliárdos, és két, egyelőre meg nem nevezett szerencsés társaságában.","shortLead":"Hayley Arceneaux a legfiatalabb amerikai, aki az űrbe készül. A nő várhatóan az év végén utazhat egy milliárdos, és...","id":"20210223_spacex_misszio_civil_urutazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48179d5a-5758-4f24-8ef0-fc976b2e96e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cc6ac7-89d2-4550-a764-c15e81d5d1bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_spacex_misszio_civil_urutazas","timestamp":"2021. február. 23. 09:33","title":"Egy csontrákot legyőző, 29 éves orvosasszisztens lesz a SpaceX civil űrmissziójának egyik tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]