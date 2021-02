Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint már sikerült eredményeket elérniük, de ez csak akkor jó, ha az intézményekben is van látszata.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint már sikerült eredményeket elérniük, de ez csak akkor jó, ha az intézményekben is...","id":"20210226_Kincses_gyula_jogszabalyok_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc564d5-d48b-4d65-b354-00f4a5c2842e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_Kincses_gyula_jogszabalyok_egeszsegugy","timestamp":"2021. február. 26. 13:08","title":"Kincses: Van olyan orvos, akit azzal zsarolnak, ha nem írja alá a szerződést, nem kap munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972d13cb-59e9-4f97-b31e-a2964d6deeef","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nyíregyháza önkormányzata arra kéri a lakosokat, lehetőleg ne végezzenek szabadtéren munkát.","shortLead":"Nyíregyháza önkormányzata arra kéri a lakosokat, lehetőleg ne végezzenek szabadtéren munkát.","id":"20210226_levegominoseg_szennyezettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=972d13cb-59e9-4f97-b31e-a2964d6deeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f217f296-6733-4097-9fee-edd4d7653235","keywords":null,"link":"/zhvg/20210226_levegominoseg_szennyezettseg","timestamp":"2021. február. 26. 11:06","title":"Már tizenöt településen veszélyes a levegő minősége Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a668b88-a613-4390-8130-4cbfbdff30f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság alelnöke közölte, hogy a testület átfogóan kívánja megvizsgálni a magyarországi jogállam helyzetét.","shortLead":"Az Európai Bizottság alelnöke közölte, hogy a testület átfogóan kívánja megvizsgálni a magyarországi jogállam helyzetét.","id":"20210225_vera_jourova_magyarorszag_beteg_demokracia_europai_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a668b88-a613-4390-8130-4cbfbdff30f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ce937b-ddfd-46b8-a1b1-4a585c4392c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_vera_jourova_magyarorszag_beteg_demokracia_europai_bizottsag","timestamp":"2021. február. 25. 06:08","title":"Megint beteg demokráciának nevezte a magyart Vera Jourová","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel a képviselők fizetése az átlagkeresethez van kötve, automatikusan jár nekik az emelés. A legjobban Kövér László járt.","shortLead":"Mivel a képviselők fizetése az átlagkeresethez van kötve, automatikusan jár nekik az emelés. A legjobban Kövér László...","id":"20210226_kepviselok_fizetese_marcius","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36fe28a-41c9-469c-8525-d535583ca50e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_kepviselok_fizetese_marcius","timestamp":"2021. február. 26. 07:01","title":"Márciustól újra nő a képviselők fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f5b274-c4d7-44e3-a8a2-9b2a8f16330e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A bajnokság első és második helyezettje is kiesett a Magyar Kupából.","shortLead":"A bajnokság első és második helyezettje is kiesett a Magyar Kupából.","id":"20210224_magyar_kupa_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83f5b274-c4d7-44e3-a8a2-9b2a8f16330e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a50283e-dfda-4b85-b849-a37a5fa6331e","keywords":null,"link":"/sport/20210224_magyar_kupa_foci","timestamp":"2021. február. 24. 19:31","title":"A Ferencváros és a Felcsút sem jutott a Magyar Kupában a legjobb nyolc közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf008db-2680-49fb-9e2c-b2bea249abee","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210226_Marabu_Feknyuz_Ellenzeki_osszefogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbf008db-2680-49fb-9e2c-b2bea249abee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9383060f-fb2b-40a3-906d-801fe8dc01d5","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_Marabu_Feknyuz_Ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2021. február. 26. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9104416f-aeb8-4f81-8ae6-9416ceb071a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"El kell hagyniuk a Nyár utcai helyüket, de azt mondják, visszatérnek egy másik helyszínen. ","shortLead":"El kell hagyniuk a Nyár utcai helyüket, de azt mondják, visszatérnek egy másik helyszínen. ","id":"20210225_Erzsebetvarosi_Beat_On_The_Brat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9104416f-aeb8-4f81-8ae6-9416ceb071a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72550e5a-5ada-449a-a001-d5d2c6d41ad3","keywords":null,"link":"/elet/20210225_Erzsebetvarosi_Beat_On_The_Brat","timestamp":"2021. február. 25. 12:20","title":"Bezár a Beat On The Brat, a bulinegyed kultikus helye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c44e41ff-aaaf-441f-b853-28a9ae344c35","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A home office-t már nehezen viselőknek levegőváltozást kínálnak, de az üzleti forgalom fellendítése is szempont.","shortLead":"A home office-t már nehezen viselőknek levegőváltozást kínálnak, de az üzleti forgalom fellendítése is szempont.","id":"20210226_Szokatlan_szolgaltatassal_rukkolt_elo_az_egyik_legnagyobb_budapesti_bevasarlokozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c44e41ff-aaaf-441f-b853-28a9ae344c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda4d4fb-7547-4de5-a617-5e6253aff746","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210226_Szokatlan_szolgaltatassal_rukkolt_elo_az_egyik_legnagyobb_budapesti_bevasarlokozpont","timestamp":"2021. február. 26. 12:04","title":"Szokatlan szolgáltatással rukkolt elő az egyik legnagyobb budapesti bevásárlóközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]