[{"available":true,"c_guid":"618fcdf9-f282-410f-9f13-6bcaf21dd0e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung változtat az eddigi biztonsági frissítési ciklusán: a 2019 után kiadott telefonokhoz és táblagépekhez ezentúl négy éven át jár a gyártó biztonsági pakkja.","shortLead":"A Samsung változtat az eddigi biztonsági frissítési ciklusán: a 2019 után kiadott telefonokhoz és táblagépekhez ezentúl...","id":"20210225_samsung_telefon_tablagep_biztonsagi_frissites_felhasznaloi_adatok_vedelme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=618fcdf9-f282-410f-9f13-6bcaf21dd0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0b1edb-b8d4-4f89-a1ad-0d7756d413e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_samsung_telefon_tablagep_biztonsagi_frissites_felhasznaloi_adatok_vedelme","timestamp":"2021. február. 25. 18:03","title":"Négy éven át küld biztonsági frissítéseket készülékeire a Samsung – az öné köztük van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf077146-16df-41a1-a5f3-55953a064cce","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"PET-palack, mosószeres flakonok és polisztirol ételtároló dobozok: nem könnyű kiigazodni azon, milyen műanyag kerülhet a szelektív gyűjtőbe. Összegyűjtöttük, mit is kell néznie a műanyag csomagolásokon, hogy biztosan a megfelelő helyre kerüljön a műanyaghulladék. ","shortLead":"PET-palack, mosószeres flakonok és polisztirol ételtároló dobozok: nem könnyű kiigazodni azon, milyen műanyag kerülhet...","id":"20210225_szelektivhulladekgyujtes_zhvg_muanyag_pet_muanyaghulladek_ujrahasznositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf077146-16df-41a1-a5f3-55953a064cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec3657a-630a-4d53-b587-cfad99ee55e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_szelektivhulladekgyujtes_zhvg_muanyag_pet_muanyaghulladek_ujrahasznositas","timestamp":"2021. február. 25. 13:33","title":"Könnyen lehet, hogy jó szándék vezérelte, mégis rosszul gyűjtötte eddig szelektíven a műanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e183a540-5443-4d54-b547-0004aee70f1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő éjfélig hosszabbították meg a határidőt a szerződések aláírására, szeptember 30-ig pedig felülbírálják az ügyeleti díjakat és egyértelműsítik a fizetett pihenőidőre vonatkozó szabályt.\r

","shortLead":"Hétfő éjfélig hosszabbították meg a határidőt a szerződések aláírására, szeptember 30-ig pedig felülbírálják...","id":"20210224_Magyar_Orvosi_Kamara_egeszsegugyi_jogviszony_orvosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e183a540-5443-4d54-b547-0004aee70f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609e798b-aa3e-4652-b276-87ee8b40080b","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_Magyar_Orvosi_Kamara_egeszsegugyi_jogviszony_orvosok","timestamp":"2021. február. 24. 17:37","title":"Fontos eredményeket értek el az új egészségügyi jogviszony miatt tiltakozó orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20","c_author":"","category":"kkv","description":"Egy hónap alatt 13 ezerrel csökkent az alkalmazásban állók száma.","shortLead":"Egy hónap alatt 13 ezerrel csökkent az alkalmazásban állók száma.","id":"20210225_Fordult_a_trend_ismet_elkezdodtek_az_elbocsatasok_az_orszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d9cd17-4dd0-43bd-a46d-f5515cea27f3","keywords":null,"link":"/kkv/20210225_Fordult_a_trend_ismet_elkezdodtek_az_elbocsatasok_az_orszagban","timestamp":"2021. február. 25. 13:36","title":"Fordult a trend: ismét elkezdődtek az elbocsátások itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdabc8f5-d1c4-4664-8d6c-2d5e3ba1e423","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lengyelek 911 240, a románok pedig 836 980 letelepedési kérelmet nyújtottak be.","shortLead":"A lengyelek 911 240, a románok pedig 836 980 letelepedési kérelmet nyújtottak be.","id":"20210225_Nagybritanniai_letelepedesi_engedely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdabc8f5-d1c4-4664-8d6c-2d5e3ba1e423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a911528-cf76-445c-999b-8971fc2b344d","keywords":null,"link":"/vilag/20210225_Nagybritanniai_letelepedesi_engedely","timestamp":"2021. február. 25. 22:09","title":"Eddig több mint 130 ezer magyar kért tartós nagy-britanniai letelepedési engedélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6885f48-5bda-44a2-848c-e87aabbbdd3b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A hazai szén-dioxid-termelés 14 százalékáért felelős jelenleg ez az egyetlen erőmű.","shortLead":"A hazai szén-dioxid-termelés 14 százalékáért felelős jelenleg ez az egyetlen erőmű.","id":"20210225_2025_matrai_eromu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6885f48-5bda-44a2-848c-e87aabbbdd3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bea246-4aeb-436e-8dba-22d1981d9131","keywords":null,"link":"/zhvg/20210225_2025_matrai_eromu","timestamp":"2021. február. 25. 09:40","title":"2025-re alakítják át gázerőművé a Mátrai Erőművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc68b47d-fd54-42c1-b3ad-e6de8ef1b2fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az izraeli kormányfő diplomáciai gesztusként ad 15 országnak vakcinát. A beszámolók öt államot említenek név szerint, az egyik Magyarország.\r

\r

","shortLead":"Az izraeli kormányfő diplomáciai gesztusként ad 15 országnak vakcinát. A beszámolók öt államot említenek név szerint...","id":"20210224_koronavirus_vakcina_izrael_magyarorszag_diplomaciai_gesztus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc68b47d-fd54-42c1-b3ad-e6de8ef1b2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad1a3db-8ec8-4fbc-90b6-8fe7794f84d5","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_koronavirus_vakcina_izrael_magyarorszag_diplomaciai_gesztus","timestamp":"2021. február. 24. 15:17","title":"Magyarország is kap ajándékba koronavírus-vakcinát Izraeltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc68b47d-fd54-42c1-b3ad-e6de8ef1b2fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az önkormányzatok megismerhetik a vakcinát elutasítók nevét, személyi számát, címét és telefonszámát. Így akarják oltásra ösztönözni a lakosokat.","shortLead":"Az önkormányzatok megismerhetik a vakcinát elutasítók nevét, személyi számát, címét és telefonszámát. Így akarják...","id":"20210224_Izraelben_engedely_adatok_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc68b47d-fd54-42c1-b3ad-e6de8ef1b2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec43413-6255-4eed-8331-5f341abe9040","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_Izraelben_engedely_adatok_oltas","timestamp":"2021. február. 24. 21:48","title":"Izraelben engedélyezték, hogy a be nem oltottak adatait átadják a hatóságoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]