[{"available":true,"c_guid":"e33b0281-7a2f-4b5e-8055-9157e0cbecc2","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A továbbiakban a lapok kiadóinak kell eljuttatniuk a nyomtatott újságot az előfizetőkhöz. ","shortLead":"A továbbiakban a lapok kiadóinak kell eljuttatniuk a nyomtatott újságot az előfizetőkhöz. ","id":"20210225_A_Magyar_Posta_nyartol_nem_viszi_ki_a_napilapokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e33b0281-7a2f-4b5e-8055-9157e0cbecc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7b6420-8e76-44dd-b550-64fdac1d6ba8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_A_Magyar_Posta_nyartol_nem_viszi_ki_a_napilapokat","timestamp":"2021. február. 25. 15:21","title":"A Magyar Posta nyártól nem viszi ki a napilapokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5482d374-551e-4789-8fc4-473235435978","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 1968-ban lebontott épületet idén kezdik el újra felhúzni a Szent György téren.","shortLead":"Az 1968-ban lebontott épületet idén kezdik el újra felhúzni a Szent György téren.","id":"20210225_Igy_fog_kinezni_az_ujra_felepitett_Jozsef_fohercegi_palota_a_budai_Varban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5482d374-551e-4789-8fc4-473235435978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36afdd13-29b9-4ffb-a59c-d229d72b257c","keywords":null,"link":"/elet/20210225_Igy_fog_kinezni_az_ujra_felepitett_Jozsef_fohercegi_palota_a_budai_Varban","timestamp":"2021. február. 25. 12:39","title":"Így fog kinézni az újra felépített József főhercegi palota a budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7925e9-4e06-4f65-bece-3bf3ee19d894","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Válasz Online gyűjtése szerint a Kisfaludy-program forrásaiból Mészáros Lőrinc hotellánca szakította a legnagyobbat.","shortLead":"A Válasz Online gyűjtése szerint a Kisfaludy-program forrásaiból Mészáros Lőrinc hotellánca szakította a legnagyobbat.","id":"20210226_magyar_turisztikai_ugynokseg_kisfaludy_program_meszaros_lorinc_hunguest_hotels","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c7925e9-4e06-4f65-bece-3bf3ee19d894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c80b725-b994-4403-af18-ab0ba2440fee","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_magyar_turisztikai_ugynokseg_kisfaludy_program_meszaros_lorinc_hunguest_hotels","timestamp":"2021. február. 26. 16:40","title":" A 300 milliárdos állami pályázat kétharmadát az igénylők fél százaléka kapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen nap alatt 483 ember került kórházba koronavírus-fertőzés miatt.","shortLead":"Egyetlen nap alatt 483 ember került kórházba koronavírus-fertőzés miatt.","id":"20210225_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bcb1e5c-3634-43b5-a5c5-45e78b1b27d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. február. 25. 09:44","title":"Koronavírus: 4385 új fertőzöttet találtak, december közepe óta nem volt ennyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf35989-533b-49d1-a1f6-fd6fc440634d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt eddig is lehetett tudni, hogy a Cyberpunk 2077 játékot fejlesztő céget zsarolóvírussal támadták meg hackerek, de most úgy tűnik, nagyobb a baj. ","shortLead":"Azt eddig is lehetett tudni, hogy a Cyberpunk 2077 játékot fejlesztő céget zsarolóvírussal támadták meg hackerek, de...","id":"20210225_cd_project_red_cyberpunk_2077","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbf35989-533b-49d1-a1f6-fd6fc440634d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ea46f1-e100-41a5-ba1e-15a03960845e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_cd_project_red_cyberpunk_2077","timestamp":"2021. február. 25. 16:03","title":"Beütött a hackertámadás, még a VPN-hez se férnek hozzá a Cyberpunk 2077 fejlesztői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a8176f-11e2-49a4-9e42-5458720cc96a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A makói fürdőfejlesztésért (is) felelős kormánybiztos bemutatta a fürdő fejlesztésének látványterveit, a befutó egy székesfehérvári cég lett, amely a kormánykedvenc West Hungária Bau elől vitte el a megbízást.","shortLead":"A makói fürdőfejlesztésért (is) felelős kormánybiztos bemutatta a fürdő fejlesztésének látványterveit, a befutó...","id":"20210225_Lazar_Janos_Megvan_a_kivitelezo_Mar_csak_penz_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4a8176f-11e2-49a4-9e42-5458720cc96a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8fa753-2409-4702-bcf7-9de661e16a33","keywords":null,"link":"/kkv/20210225_Lazar_Janos_Megvan_a_kivitelezo_Mar_csak_penz_kell","timestamp":"2021. február. 25. 12:35","title":"Lázár János: Megvan a kivitelező a makói fürdőre, már csak pénz kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Schanda Tamás szerint, aki kritizálja a rendszert, az álhíreket terjeszt.","shortLead":"Schanda Tamás szerint, aki kritizálja a rendszert, az álhíreket terjeszt.","id":"20210226_Meghosszabbitja_a_kormany_a_bertamogatas_hataridejet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07638f08-4787-4d1b-b098-ec52a5dde24e","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_Meghosszabbitja_a_kormany_a_bertamogatas_hataridejet","timestamp":"2021. február. 26. 10:30","title":"Meghosszabbítja a kormány a bértámogatás határidejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58f24ab-716c-48e2-9dc2-4ec33fd3f24c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg nem egy szereplő adhatta ki a kezéből az utolsó heti részek történetét.","shortLead":"Valószínűleg nem egy szereplő adhatta ki a kezéből az utolsó heti részek történetét.","id":"20210225_baratok_kozt_szivarogtatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f58f24ab-716c-48e2-9dc2-4ec33fd3f24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddc838e-134a-4d0e-a395-f2d9f7adcc74","keywords":null,"link":"/elet/20210225_baratok_kozt_szivarogtatas","timestamp":"2021. február. 25. 17:29","title":"Bosszúból szivárogtathatták ki a Barátok közt befejezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]