Lehetséges a két irányú kommunikálás az olyan alvó emberekkel, akik az éber álmodás állapotában vannak – derült ki egy kutatásból. Egyesek képesek voltak egyszerű matematikai műveletet is megoldani.

A kutatók egyszerű kérdéseket tettek fel, és az alvók szemük mozgatásával vagy arcuk rándításával válaszoltak – tapasztalták a kutatás tudósai egymástól függetlenül az USA-ban, Franciaországban, Németországban és Hollandiában végzett kísérletek alapján.

De erre csak az éber – másnéven tudatos vagy tiszta (angolul lucid) – álom állapotában képesek, amikor az alvó személy tisztában van a tudatállapotával, és felismeri, hogy éppen álmodik. „Az 1980-as évek óta tudjuk, hogy az éber álmodók az említett jelzésekkel információkat közvetítenek” – nyilatkozta Karen Konkoly, az illinoisi Northwestern University PhD-hallgatója az NPR washingtoni rádiónak.

„De most arra voltunk kíváncsiak, hogy tudunk-e velük kommunikálni” – magyarázta a kutató, aki a Current Biology tudományos folyóirat friss számában megjelent tanulmány vezető szerzője. Az éber alvás azonban nem túl gyakori, ezért olyan alanyokat kerestek, akik már megtapasztalták azt. A kísérleti álmodókat arra is edzették, hogy gyakrabban legyen éber álmuk, és arra, hogy miként kommunikáljanak. Különleges szenzorokkal mérték a szemmozgást, és szakértők vizsgálták az arc mozgását is.

Az egyik tipikus kérdés például az volt, hogy mennyi 8-ból 6. Egy 19 éves amerikai fiatalember a szemének bal-jobb irányú kétszeri mozgatásával válaszolt, és még kétszer meg tudta ismételni a sikeres kísérletet. Azaz a szeme mozgatásával másodszorra és harmadszorra is helyes megoldást adott az egyszerű kivonási feladatra.

Az egyik kísérlet során 36 résztvevő 158 próbálkozásából a reagálások 18 százaléka volt helyes. Másik 18 százalék esetében nem volt egyértelmű, hogy a kísérleti alany válaszolt-e vagy sem. A rossz válaszok 3 százalékot tettek ki, 61 százalék esetében pedig a résztvevők egyáltalán nem reagáltak.

A kutatók úgy vélik, hogy a felfedezésük új lehetőséget teremt az álmokkal kapcsolatos valós idejű információk megszerzésében vagy az álom módosításában. Abban is bíznak, hogy új korszak kezdődhet az alvás kutatásában, és sor kerülhet „alvásterápiára” is a rémálmok ellen.