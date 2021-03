Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88962a8e-0dce-42ef-9a3d-3e5579f686d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meg nem erősített hírek szerint a Microsoft több fontos eseményt is tarthat tavasszal. Az egyik főszereplője a nagy átalakításon átesett Windows 10 lehet.","shortLead":"Meg nem erősített hírek szerint a Microsoft több fontos eseményt is tarthat tavasszal. Az egyik főszereplője a nagy...","id":"20210301_microsoft_windows_10_sun_valley_frissites_10x_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88962a8e-0dce-42ef-9a3d-3e5579f686d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d6d08b-7820-4f6d-8d60-53de7449a13a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_microsoft_windows_10_sun_valley_frissites_10x_operacios_rendszer","timestamp":"2021. március. 01. 15:03","title":"Érdemes figyelni a Microsoftra, jön \"az új Windows\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8c17c4-cfaa-41c7-abf6-f06797af103a","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Tóth Krisztina szavaiban és szavai felhangosításában nincs semmi radikális. Csak az egész felvetés tévedés. Vélemény. ","shortLead":"Tóth Krisztina szavaiban és szavai felhangosításában nincs semmi radikális. Csak az egész felvetés tévedés. Vélemény. ","id":"20210301_Heti_nemzethalal_kulturharc_a_Senki_Szigeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f8c17c4-cfaa-41c7-abf6-f06797af103a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77aa9623-3ba2-421a-9665-0d7fb24cd3d6","keywords":null,"link":"/360/20210301_Heti_nemzethalal_kulturharc_a_Senki_Szigeten","timestamp":"2021. március. 01. 16:30","title":"Róth Elza: Heti nemzethalál – kultúrharc a Senki Szigetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312a3ff3-3f76-4ce9-8fbb-41d895797042","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bizonyos széles körben elterjedt gyomirtók (herbicidek) megváltoztathatják a talajban élő mikrobaközösségek ökológiai tulajdonságait – foglalták össze eredményeiket kínai és brit kutatók a Molecular Biology and Evolution című szaklapban. ","shortLead":"Bizonyos széles körben elterjedt gyomirtók (herbicidek) megváltoztathatják a talajban élő mikrobaközösségek ökológiai...","id":"202108_gyomirtok_veszelyei_talajt_fognak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=312a3ff3-3f76-4ce9-8fbb-41d895797042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2188db4-70ae-4304-b8fd-7c5647e1d685","keywords":null,"link":"/360/202108_gyomirtok_veszelyei_talajt_fognak","timestamp":"2021. március. 01. 18:00","title":"Három gyomirtóféle úgy felforgatja a talajt, hogy antibiotikum-rezisztencia lesz a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester öt olyan területet sorolt fel, ahol szerinte a kormánynak azonnal intézkednie kellene.","shortLead":"A főpolgármester öt olyan területet sorolt fel, ahol szerinte a kormánynak azonnal intézkednie kellene.","id":"20210228_karacsony_vakcina_oltas_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3a1286-b211-4bfc-be35-0ed3a0d3d3f2","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_karacsony_vakcina_oltas_budapest","timestamp":"2021. február. 28. 15:14","title":"Karácsony: Adják ide a vakcinát és beoltjuk Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fbcb9c3-1e58-42a8-bc7d-8d6594f6670b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Halász Péter-díj kuratóriuma egyébként színházi előadásokat díjazna, de a járvány miatt inkább alapítottak egy különdíjat.","shortLead":"A Halász Péter-díj kuratóriuma egyébként színházi előadásokat díjazna, de a járvány miatt inkább alapítottak...","id":"20210301_Dijat_kaptak_az_SZFE_hallgatoi_a_kiallasukert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fbcb9c3-1e58-42a8-bc7d-8d6594f6670b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c95118-111d-4a4e-928f-69fd4f5afbd3","keywords":null,"link":"/elet/20210301_Dijat_kaptak_az_SZFE_hallgatoi_a_kiallasukert","timestamp":"2021. március. 01. 14:41","title":"Díjat kaptak az SZFE hallgatói a kiállásukért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c697d4f-d785-436f-9b92-5e25d919ebda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A rövid távra kiadó lakásokat összegző platform szerint rengeteget fogunk utazni, ha egyszer majd lehet.","shortLead":"A rövid távra kiadó lakásokat összegző platform szerint rengeteget fogunk utazni, ha egyszer majd lehet.","id":"20210228_Lenduletes_visszapattanasra_szamit_az_Airbnb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c697d4f-d785-436f-9b92-5e25d919ebda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"531aefe2-5bb6-4c3f-8615-11ebe7711479","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210228_Lenduletes_visszapattanasra_szamit_az_Airbnb","timestamp":"2021. február. 28. 17:42","title":"Lendületes visszapattanásra számít az Airbnb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd2f466-38a5-4805-9df5-1e5b31a9d824","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két helyszínen intézkedtek a rendőrök és két embert állítottak elő. Az egyiket körözték.","shortLead":"Két helyszínen intézkedtek a rendőrök és két embert állítottak elő. Az egyiket körözték.","id":"20210301_rendorseg_tuntetes_godeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efd2f466-38a5-4805-9df5-1e5b31a9d824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54599284-6c3d-4f20-928c-a17025c65960","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_rendorseg_tuntetes_godeny","timestamp":"2021. március. 01. 05:44","title":"A rendőrök 142 embert feljelentettek Gődényék tüntetése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Károkról nem érkezett hír.","shortLead":"Károkról nem érkezett hír.","id":"20210302_nagykanizsa_foldrenges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b5c5b3-b6c9-4d3c-bdf8-c04809896f29","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_nagykanizsa_foldrenges","timestamp":"2021. március. 02. 09:15","title":"Érezhető földrengés volt Nagykanizsa közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]