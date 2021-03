Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Többen is panaszkodnak, hogy rossz helyre hívták őket oltani. Sokan szavaznának Karácsony Gergelyre. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Többen is panaszkodnak, hogy rossz helyre hívták őket oltani. Sokan szavaznának Karácsony Gergelyre. A hvg360 reggeli...","id":"20210305_Radar360_A_bolcsodek_meg_nyitva_maradnak_a_kaszinok_zarnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a905b0bd-7bea-40ef-8b42-830c6ade3d7e","keywords":null,"link":"/360/20210305_Radar360_A_bolcsodek_meg_nyitva_maradnak_a_kaszinok_zarnak","timestamp":"2021. március. 05. 08:25","title":"Radar360: A bölcsődék még nyitva maradnak, a kaszinók zárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0e6958-4bf8-4b0c-8f6f-5ae8a8d3bdc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BBC meteorológusa szerint nem paranormális jelenségről van szó, a repülő hajó valójában csak egy optikai csalódás.","shortLead":"A BBC meteorológusa szerint nem paranormális jelenségről van szó, a repülő hajó valójában csak egy optikai csalódás.","id":"20210305_repulo_hajo_anglia_optikai_csalodas_illuzio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b0e6958-4bf8-4b0c-8f6f-5ae8a8d3bdc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea46ac36-e3e3-4983-bc72-f919557d215e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_repulo_hajo_anglia_optikai_csalodas_illuzio","timestamp":"2021. március. 05. 13:33","title":"\"Repülő\" hajót fényképeztek Anglia partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84e85e5-63af-47fe-9cdf-7ed3f86b6193","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában beszélt arról, hogy rövid időre le kellett állítani az oltások szervezését, de ő nem beszélt arról, hogy elmaradna az egész kampány.","shortLead":"Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában beszélt arról, hogy rövid időre le kellett állítani az oltások szervezését, de ő...","id":"20210305_tomeges_oltas_technikai_hiba_koronainfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f84e85e5-63af-47fe-9cdf-7ed3f86b6193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc52206c-e4b7-4a3e-8d67-d162d042811d","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_tomeges_oltas_technikai_hiba_koronainfo","timestamp":"2021. március. 05. 09:33","title":"Megírta a kormányzati oldal, hogy technikai hibák miatt elmarad a hétvégi tömeges oltás, majd eltüntették a bejelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfeb048-e08d-4bb9-a533-aa3a1c97f050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egyik legdrágább magyar stadion lehet a másodosztályú Nyíregyházáé.","shortLead":"Az egyik legdrágább magyar stadion lehet a másodosztályú Nyíregyházáé.","id":"20210304_nyiregyhazi_stadion_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cfeb048-e08d-4bb9-a533-aa3a1c97f050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8abd276e-c4d8-4220-a3f9-324140e99636","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210304_nyiregyhazi_stadion_dragulas","timestamp":"2021. március. 04. 06:48","title":"Tovább drágul a nyíregyházi stadion, akár 19 milliárd forintot is elkölthetnek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591b6ea3-b547-410a-a8d2-63c7b3222cd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különleges négykerekű külsejét a 70-es évek Le Mans-i versenyautó ihlették. ","shortLead":"A különleges négykerekű külsejét a 70-es évek Le Mans-i versenyautó ihlették. ","id":"20210304_910_millio_forintot_kernek_ezert_az_egyetlen_peldanyban_keszult_sportkocsiert_ec_onlyone_p8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=591b6ea3-b547-410a-a8d2-63c7b3222cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677e20b0-f109-4464-abfc-f782d1b27d52","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_910_millio_forintot_kernek_ezert_az_egyetlen_peldanyban_keszult_sportkocsiert_ec_onlyone_p8","timestamp":"2021. március. 04. 11:21","title":"910 millió forintot kérnek ezért az egyetlen példányban készült sportkocsiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 30 napos bérletek árát is visszafizetik felerészben, vagy teljes egészében.","shortLead":"A 30 napos bérletek árát is visszafizetik felerészben, vagy teljes egészében.","id":"20210305_marciusi_helykozi_berlet_visszavaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260270cb-eff3-4492-be48-f2fcff782528","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210305_marciusi_helykozi_berlet_visszavaltas","timestamp":"2021. március. 05. 17:41","title":"Kezelési költség nélkül visszaváltják a márciusi helyközi bérleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"SMS-ben értesítenek 74 ezer beteget, hol kell jelentkeznie a koronavírus elleni vakcináért.","shortLead":"SMS-ben értesítenek 74 ezer beteget, hol kell jelentkeznie a koronavírus elleni vakcináért.","id":"20210304_Kronikus_betegek_utazas_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c135c895-63ff-4b5d-a23b-aacf8d7d2144","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_Kronikus_betegek_utazas_oltas","timestamp":"2021. március. 04. 21:50","title":"Egy krónikus betegnek 160 kilométert kellene utaznia a hétvégi oltásért, van, akinek még ennél is többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a3c85b-47f7-41c2-a14f-d30178ea7241","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai szolgáltatók közül elsőként a Vodafone-nál Budapest lakott területének nagy részén elérhetővé vált a kültéri 5G hálózat: a fővárosban és környékén több mint 200 bázisállomáson kapcsolták fel az 5G-t csütörtökön. Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója szerint az 5G fejlesztések tekintetében Magyarország kiemelkedik nemcsak Európában, hanem az egész világon.","shortLead":"A hazai szolgáltatók közül elsőként a Vodafone-nál Budapest lakott területének nagy részén elérhetővé vált a kültéri 5G...","id":"20210304_vodafone_5g_budapest_halozat_lefedettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86a3c85b-47f7-41c2-a14f-d30178ea7241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9eecb8-0049-4df3-8cf5-8d090713f7f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_vodafone_5g_budapest_halozat_lefedettseg","timestamp":"2021. március. 04. 14:03","title":"Nézzen rá a mobiljára, mától Budapest nagy részén elérhető a Vodafone 5G hálózata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]