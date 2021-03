Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91aff344-9f91-434c-ab8b-89e23c4eae79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemrégiben nyilvánosságra került Apple-szabadalom arra utal, hogy a vállalat újfajta borítással látná el termékeit, miközben megakadályozná, hogy látszódjanak rajta az ujjnyomok.","shortLead":"Egy nemrégiben nyilvánosságra került Apple-szabadalom arra utal, hogy a vállalat újfajta borítással látná el termékeit...","id":"20210304_apple_titanboritas_oxidbevonatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91aff344-9f91-434c-ab8b-89e23c4eae79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7890c48-824a-43e6-b108-7f5fe0b8ff35","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_apple_titanboritas_oxidbevonatok","timestamp":"2021. március. 04. 11:03","title":"Az Apple új ötlete: jöhetnek a titánborítású készülékek, spéci bevonattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c819e29-8b1d-4043-ba3e-22627c31d36a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki erre indulna, tájékozódjon előbb a MÁV honlapjáról.","shortLead":"Aki erre indulna, tájékozódjon előbb a MÁV honlapjáról.","id":"20210305_Felsovezetekszakadas_mav_budapest_cegled","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c819e29-8b1d-4043-ba3e-22627c31d36a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e04946-5c32-4ba5-aa50-0e04e7e6829d","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Felsovezetekszakadas_mav_budapest_cegled","timestamp":"2021. március. 05. 11:42","title":"Felsővezeték szakadása miatt sokat késnek a vonatok a Budapest–Cegléd vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a8e4ff-9c8d-4cfe-bd1e-04684eba0110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több munkatárs esik ki betegség miatt a BKV-nál, ha folytatódik a tendencia, leállhatnak a metrók. Az üzemigazgatóságok nélkülözhetetlen munkatársai közül eddig még senkit sem oltottak be.","shortLead":"Egyre több munkatárs esik ki betegség miatt a BKV-nál, ha folytatódik a tendencia, leállhatnak a metrók...","id":"20210305_Koronavirus_Budapest_metrokozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18a8e4ff-9c8d-4cfe-bd1e-04684eba0110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9c231b-2587-42a6-835b-2a1ae39c95dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Koronavirus_Budapest_metrokozlekedes","timestamp":"2021. március. 05. 07:44","title":"A járvány a metróközlekedést is veszélyezteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft néhány éve leplezte le úgynevezett Fluent Design stílusnyelvét. Ebbe illeszkedve születtek meg a Windows 10 át-, illetve újradolgozott rendszerikonjai is, amelyek hamarosan minden számítógépre megérkeznek.","shortLead":"A Microsoft néhány éve leplezte le úgynevezett Fluent Design stílusnyelvét. Ebbe illeszkedve születtek meg a Windows 10...","id":"20210305_microsoft_windows_10_frissites_ikonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8890f71b-4c2a-4242-9f40-335280050b01","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_microsoft_windows_10_frissites_ikonok","timestamp":"2021. március. 05. 15:03","title":"Új ikonok érkeznek a Windows 10-be, de más újítás is várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e4d1f34-c558-4a2e-82bd-5abad5abf584","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy Dénes filmjének keddi bemutatója után, szerdán a másik magyar versenyfilmet, Fliegauf Bence Rengeteg – Mindenhol látlak című alkotását is levetítették a Berlinalén.



","shortLead":"Nagy Dénes filmjének keddi bemutatója után, szerdán a másik magyar versenyfilmet, Fliegauf Bence Rengeteg – Mindenhol...","id":"20210304_Bemutattak_a_masodik_magyar_versenyfilemt_is_a_Berlinalen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e4d1f34-c558-4a2e-82bd-5abad5abf584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9944409-16ab-41c3-951b-762f34082b71","keywords":null,"link":"/kultura/20210304_Bemutattak_a_masodik_magyar_versenyfilemt_is_a_Berlinalen","timestamp":"2021. március. 04. 09:26","title":"Bemutatták a második magyar versenyfilmet is a Berlinalén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfcacada-ea5a-4c8a-9814-8d2dcf9cbdf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három ellenzéki párt villámgyorsan reagált a ma bejelentett korlátozásokra. A Jobbik hiányolja a 80 százalékos bértámogatást a bajba jutottaknak, a DK bezárná a kaszinókat, és szüneteltetné a miséket, az LMP pedig teljes összegű táppénzt követel a koronavírus miatt otthon maradóknak.","shortLead":"Három ellenzéki párt villámgyorsan reagált a ma bejelentett korlátozásokra. A Jobbik hiányolja a 80 százalékos...","id":"20210304_dk_jobbik_lmp_koronavirus_szigoritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfcacada-ea5a-4c8a-9814-8d2dcf9cbdf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3551ef-4b92-4546-941b-c80f99e001ea","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_dk_jobbik_lmp_koronavirus_szigoritas","timestamp":"2021. március. 04. 13:20","title":"A DK a szigorításokról: Zárják be a kaszinókat és a templomokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hány munkaórát töltött Manfred Weber koronavírus-vakcinák beszerzésével – kérdezte a magyar külgazdasági és külügyminiszter.","shortLead":"Hány munkaórát töltött Manfred Weber koronavírus-vakcinák beszerzésével – kérdezte a magyar külgazdasági és...","id":"20210304_Szijjarto_Fidesz_kilepes_Manfred_Weber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54905d4-6056-4a13-bc81-c945a6c71339","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_Szijjarto_Fidesz_kilepes_Manfred_Weber","timestamp":"2021. március. 04. 10:19","title":"Szijjártó a Fidesz kilépéséről: Manfred Weber szégyellje magát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef813517-c20b-4f6b-a742-a7f3fc7f90f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak a WhatsApp telefonos alkalmazásával lehetett hang- és videohívásokat indítani, mostantól azonban számítógépen is megtehetjük ugyanezt.","shortLead":"Eddig csak a WhatsApp telefonos alkalmazásával lehetett hang- és videohívásokat indítani, mostantól azonban...","id":"20210304_whatsapp_hivas_telefonalas_videohivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef813517-c20b-4f6b-a742-a7f3fc7f90f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1112374b-73c4-4bc4-94b7-f4285c70ab0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_whatsapp_hivas_telefonalas_videohivas","timestamp":"2021. március. 04. 13:03","title":"Régóta várt funkció érkezik a számítógépes WhatsApp-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]