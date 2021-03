Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"841853a4-e0c3-41d4-b099-5ca6c3c1c746","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk édesanyja Twitteren tette közzé azt a levelet, amit a 17 éves Elon Musk kapott a Pretoria-i Egyetemtől.","shortLead":"Elon Musk édesanyja Twitteren tette közzé azt a levelet, amit a 17 éves Elon Musk kapott a Pretoria-i Egyetemtől.","id":"20210305_elon_musk_alkalmassagi_teszt_pretoriai_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=841853a4-e0c3-41d4-b099-5ca6c3c1c746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fadfcd2-12c1-4600-ba3c-519712f26be3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_elon_musk_alkalmassagi_teszt_pretoriai_egyetem","timestamp":"2021. március. 05. 14:03","title":"Olyan magas pontszámot kapott a 17 éves Elon Musk az alkalmassági tesztjére, hogy megismételtették vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közzétette az Országos Kórházi Főigazgatóság, hogy mely pozíciókból hányan nem léptek át az egészségügyi szolgálati jogviszonyba.","shortLead":"Közzétette az Országos Kórházi Főigazgatóság, hogy mely pozíciókból hányan nem léptek át az egészségügyi szolgálati...","id":"20210304_egeszsegyugy_orszagos_korhazi_foigazgatosag_szolgalati_jogviszony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951cecdd-dabe-4e88-ab0c-69776bab5cdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_egeszsegyugy_orszagos_korhazi_foigazgatosag_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. március. 04. 10:50","title":"Több mint 2500 szakdolgozó mondott búcsút az állami egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00af235-f0b9-484e-a34c-a5d457b45f42","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nanushkát és az mcule-t is a legjobb százban találjuk.","shortLead":"A Nanushkát és az mcule-t is a legjobb százban találjuk.","id":"20210303_vallalkozas_nanushka_mcule_lista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b00af235-f0b9-484e-a34c-a5d457b45f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9ffb09-6743-4976-9086-2f7a7ea7bc82","keywords":null,"link":"/kkv/20210303_vallalkozas_nanushka_mcule_lista","timestamp":"2021. március. 03. 15:44","title":"Két magyar cég is bekerült Európa 100 legjobban növekvő vállalkozása közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint az intézkedésnek látványos hatása lesz.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint az intézkedésnek látványos hatása lesz.","id":"20210304_merkely_bela_szigoritas_marcius_8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d10b868d-c33a-48c7-9bb0-5e54db2802c4","keywords":null,"link":"/elet/20210304_merkely_bela_szigoritas_marcius_8","timestamp":"2021. március. 04. 21:34","title":"Merkely: Szigorítás nélkül meredeken emelkedne a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511d9729-34ac-47e2-9a71-9d43cfae4e46","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az RMDSZ képviselői az alapszabály-módosítás ellen szavaztak.","shortLead":"Az RMDSZ képviselői az alapszabály-módosítás ellen szavaztak.","id":"20210303_RMDSZ_Europai_Neppart_frakcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=511d9729-34ac-47e2-9a71-9d43cfae4e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7a1f96-b99c-47e9-80f5-152517c3ff2f","keywords":null,"link":"/vilag/20210303_RMDSZ_Europai_Neppart_frakcio","timestamp":"2021. március. 03. 21:57","title":"Az RMDSZ marad az Európai Néppárt frakciójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c929046-16f9-47bd-a1dc-831951c0534d","c_author":"Bihari Ádám, Gáti Júlia","category":"360","description":"A világjárvány közepén pár napjuk volt tanulmányozni az eléjük tett szerződéstervezeteket új jogállásukról. Rosszabbkor nem is jöhetett volna a felfordulás.","shortLead":"A világjárvány közepén pár napjuk volt tanulmányozni az eléjük tett szerződéstervezeteket új jogállásukról. Rosszabbkor...","id":"20210303_Penzt_vagy_eletmentoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c929046-16f9-47bd-a1dc-831951c0534d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6029fd1f-490f-4386-8429-875a3a59e6c6","keywords":null,"link":"/360/20210303_Penzt_vagy_eletmentoket","timestamp":"2021. március. 03. 17:00","title":"\"Írjam alá, vagy kirúgnak\" – Így ment a statáriális jogviszonyváltás a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b333b61f-1951-4fad-a0b7-9d24902f9bf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Chucky baba már rég nem menő.","shortLead":"Chucky baba már rég nem menő.","id":"20210304_farmernadrag_farmer_horrorfilm_horror","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b333b61f-1951-4fad-a0b7-9d24902f9bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d35fc5-a7a6-430e-82c1-114f5c9bfb83","keywords":null,"link":"/elet/20210304_farmernadrag_farmer_horrorfilm_horror","timestamp":"2021. március. 04. 21:55","title":"Érkezik a horrorfilm, amiben egy farmernadrág gyilkolja az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b137444-6264-42bb-bfe7-d7c34d40d4ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A földmozgás 6,2-es erősségű volt.","shortLead":"A földmozgás 6,2-es erősségű volt.","id":"20210304_gorogorszag_foldrenges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b137444-6264-42bb-bfe7-d7c34d40d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01c9a96-e145-4e36-a276-d004dba21d3b","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_gorogorszag_foldrenges","timestamp":"2021. március. 04. 16:13","title":"Erős földrengés volt Görögországban, sok épület romba dőlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]