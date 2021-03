Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48bbd354-102d-4621-805f-2d5a26281096","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr Andrásnak nem tetszik, amit a Jobbik elnöke mondott. ","shortLead":"Fekete-Győr Andrásnak nem tetszik, amit a Jobbik elnöke mondott. ","id":"20210308_fekete_egyor_andras_jakab_peter_egynemu_parok_orokbefogadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48bbd354-102d-4621-805f-2d5a26281096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4539c65f-d225-47d5-89ad-00cbe0101dfc","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_fekete_egyor_andras_jakab_peter_egynemu_parok_orokbefogadas","timestamp":"2021. március. 08. 15:26","title":"A Momentum elnöke Jakab Pétert kritizálta az egynemű párok örökbefogadásáról alkotott véleménye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mind több a koronavírusos beteg, ezért szerdától két héten át Szent Borbála Kórházban dolgoznak a szakorvosok.","shortLead":"Mind több a koronavírusos beteg, ezért szerdától két héten át Szent Borbála Kórházban dolgoznak a szakorvosok.","id":"20210309_tata_tatabanya_egeszsegugy_szakrendeles_korhaz_atiranyitas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c8f6d7-8011-4178-9c6d-899e73c0f61f","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_tata_tatabanya_egeszsegugy_szakrendeles_korhaz_atiranyitas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 09. 12:15","title":"Leállnak Tatán a szakrendelések, mert Tatabányára irányítják az orvosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17067f7f-497e-4ead-8189-3555a855305a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már legalább 150 éve foglalkoztatja az emberiséget egy Mars-expedíció terve. A vörös bolygó az irodalomban, a zenében és a filmek világában is régóta inspirálja az alkotókat, sőt, ma már az üzleti világ fantáziáját is megmozgatják a szomszédos bolygóban rejlő lehetőségek.","shortLead":"Már legalább 150 éve foglalkoztatja az emberiséget egy Mars-expedíció terve. A vörös bolygó az irodalomban, a zenében...","id":"202109_marsbeli_kronika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17067f7f-497e-4ead-8189-3555a855305a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d497fef-1cf6-4ff3-bd70-e5196922bf6b","keywords":null,"link":"/360/202109_marsbeli_kronika","timestamp":"2021. március. 08. 14:00","title":"Verne leírta, Bowie elénekelte, Ridley Scott megrendezte - Elon Musk megvalósítja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Oprah Winfrey-nek adott interjúban nagyon sok sötét téma szóba került, de volt alkalom a jövőbe is tekinteni.","shortLead":"Az Oprah Winfrey-nek adott interjúban nagyon sok sötét téma szóba került, de volt alkalom a jövőbe is tekinteni.","id":"20210308_Meghan_Markle_es_Herry_herceg_elarulta_a_masodik_gyereke_nemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b5c284-aa04-4527-b940-d68d41813bbc","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Meghan_Markle_es_Herry_herceg_elarulta_a_masodik_gyereke_nemet","timestamp":"2021. március. 08. 06:00","title":"Meghan Markle és Harry herceg elárulta a második gyereke nemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"“Ahogy egy családnak az anya a szíve és a lelke, úgy az egész társadalomnak, a nemzetnek is” – írta a tárcavezető nőnapi köszöntőjében.","shortLead":"“Ahogy egy családnak az anya a szíve és a lelke, úgy az egész társadalomnak, a nemzetnek is” – írta a tárcavezető...","id":"20210308_kasler_miklos_nonap_nok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e33f8e-6f91-457c-b78d-5f3d9d87836c","keywords":null,"link":"/elet/20210308_kasler_miklos_nonap_nok","timestamp":"2021. március. 08. 10:01","title":"Kásler Miklós elmondta, hogyan látja a nőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6ee7b3-24f1-477f-ab45-05dce6cd548f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan is leleplezték a Vantage sportkocsira, illetve DBX szabadidőautóra épülő új Forma-1-es támogató járműveket. ","shortLead":"Hivatalosan is leleplezték a Vantage sportkocsira, illetve DBX szabadidőautóra épülő új Forma-1-es támogató járműveket. ","id":"20210308_ime_az_f1_idei_uj_aston_martin_biztonsagi_autoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c6ee7b3-24f1-477f-ab45-05dce6cd548f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcac893-ccf3-46f6-b3fa-6e41dc22e7ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_ime_az_f1_idei_uj_aston_martin_biztonsagi_autoi","timestamp":"2021. március. 08. 07:59","title":"Íme az F1 idei új Aston Martin biztonsági- és orvosi autói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7e106b-0a77-4a3d-972d-10823c14afda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesznek és az Éljen Szekszárd Egyesületnek is 7 szavazata van most a közgyűlésben. ","shortLead":"A Fidesznek és az Éljen Szekszárd Egyesületnek is 7 szavazata van most a közgyűlésben. ","id":"20210309_kepviselo_kilepes_ellenzeki_tobbseg_szekszard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b7e106b-0a77-4a3d-972d-10823c14afda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7d53e8-2164-4811-aed5-bea695d5b5e8","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_kepviselo_kilepes_ellenzeki_tobbseg_szekszard","timestamp":"2021. március. 09. 11:10","title":"Egy képviselő kiugrott, így ugrott az ellenzéki többség Szekszárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b4341c-a68c-48f7-ae10-b2dab273a8bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vasárnap esti karambolban hatan sérültek meg.","shortLead":"A vasárnap esti karambolban hatan sérültek meg.","id":"20210308_baleset_pomaz_eltiltas_bmw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68b4341c-a68c-48f7-ae10-b2dab273a8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68da7e87-122e-499b-9b67-e6d9e6b79aa4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_baleset_pomaz_eltiltas_bmw","timestamp":"2021. március. 08. 19:22","title":"Úgy okozhatott súlyos balesetet egy férfi, hogy eltiltották a vezetéstől egy halálos baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]