Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48bbd354-102d-4621-805f-2d5a26281096","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr Andrásnak nem tetszik, amit a Jobbik elnöke mondott. ","shortLead":"Fekete-Győr Andrásnak nem tetszik, amit a Jobbik elnöke mondott. ","id":"20210308_fekete_egyor_andras_jakab_peter_egynemu_parok_orokbefogadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48bbd354-102d-4621-805f-2d5a26281096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4539c65f-d225-47d5-89ad-00cbe0101dfc","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_fekete_egyor_andras_jakab_peter_egynemu_parok_orokbefogadas","timestamp":"2021. március. 08. 15:26","title":"A Momentum elnöke Jakab Pétert kritizálta az egynemű párok örökbefogadásáról alkotott véleménye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e8b3b-3de1-4eeb-a27a-b9bf8cf441e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az érdeklődők közel negyedét veszítette el egyetlen nap alatt az Ingatlan.com a múlt héten. Mégsem féltik a piacot a harmadik hullámtól.","shortLead":"Az érdeklődők közel negyedét veszítette el egyetlen nap alatt az Ingatlan.com a múlt héten. Mégsem féltik a piacot...","id":"20210308_lakaspiac_ingatlancom_korlatozasok_bejelentese_visszaeses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e8b3b-3de1-4eeb-a27a-b9bf8cf441e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88e24eb-4fc3-47cb-8190-7b1746595fb5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210308_lakaspiac_ingatlancom_korlatozasok_bejelentese_visszaeses","timestamp":"2021. március. 08. 09:57","title":"Gyomrost adott a lakáspiacnak a korlátozások bejelentése, de csak két napig fájt az ütés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb7d6d1-c7be-4e7f-9fb5-7c97b4d8d21c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművekből hanyagul szemetelő autósok úgy tűnik, mindenhol ott vannak.","shortLead":"A járművekből hanyagul szemetelő autósok úgy tűnik, mindenhol ott vannak.","id":"20210308_Kocsibol_szemetelokre_vadasz_egy_intelligens_szoftver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccb7d6d1-c7be-4e7f-9fb5-7c97b4d8d21c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8570b0-1305-4f84-bba2-146346e57057","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_Kocsibol_szemetelokre_vadasz_egy_intelligens_szoftver","timestamp":"2021. március. 08. 13:17","title":"A kocsiból szemetelőket kezdi figyelni egy intelligens kamerarendszer Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6ee7b3-24f1-477f-ab45-05dce6cd548f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan is leleplezték a Vantage sportkocsira, illetve DBX szabadidőautóra épülő új Forma-1-es támogató járműveket. ","shortLead":"Hivatalosan is leleplezték a Vantage sportkocsira, illetve DBX szabadidőautóra épülő új Forma-1-es támogató járműveket. ","id":"20210308_ime_az_f1_idei_uj_aston_martin_biztonsagi_autoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c6ee7b3-24f1-477f-ab45-05dce6cd548f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcac893-ccf3-46f6-b3fa-6e41dc22e7ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_ime_az_f1_idei_uj_aston_martin_biztonsagi_autoi","timestamp":"2021. március. 08. 07:59","title":"Íme az F1 idei új Aston Martin biztonsági- és orvosi autói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c726d87d-4126-4057-8272-9e0ec49fa76b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A programozóiskola tovább terjeszkedik Európában.","shortLead":"A programozóiskola tovább terjeszkedik Európában.","id":"20210307_Hetmillio_euros_befektetes_a_Codecoolban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c726d87d-4126-4057-8272-9e0ec49fa76b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6f1d36-dd5d-47b4-b415-c5c9eb495a01","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_Hetmillio_euros_befektetes_a_Codecoolban","timestamp":"2021. március. 07. 08:45","title":"Hétmillió eurós befektetés a Codecoolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy olvasónk szerint a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban így sem sokan várnak oltásra. ","shortLead":"Egy olvasónk szerint a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban így sem sokan várnak oltásra. ","id":"20210307_Vasarnap_is_oltjak_azokat_akik_smst_kaptak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cefe5291-d3f4-408b-9d81-942fe9bfdabc","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Vasarnap_is_oltjak_azokat_akik_smst_kaptak","timestamp":"2021. március. 07. 12:14","title":"Vasárnap is oltják azokat, akik sms-t kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a647fd86-f2fb-48df-8f92-1978e2479529","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Robert De Rose hónapok óta próbál magyarázatot találni rá, hogyan robbanhatott fel az iPhone X készüléke, de állítása szerint az Apple még csak válaszra sem méltatta. A férfi pert indított az amerikai cég ellen.","shortLead":"Robert De Rose hónapok óta próbál magyarázatot találni rá, hogyan robbanhatott fel az iPhone X készüléke, de állítása...","id":"20210307_iphone_x_felrobbant_apple_per_ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a647fd86-f2fb-48df-8f92-1978e2479529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9365f5ec-d0f7-4725-b4da-dafb347c23c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_iphone_x_felrobbant_apple_per_ausztralia","timestamp":"2021. március. 07. 20:03","title":"Nadrágzsebben felrobbant iPhone miatt indul per az Apple ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f352e739-2a5c-4670-81a7-6cd706fe150e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Trinity College-on működő Global Brain Health Institute kutatói azt vizsgálták, milyen hatással van az idős felnőttek memóriájára és általános életvitelére az emlékezet hanyatlásától való félelem. ","shortLead":"A Trinity College-on működő Global Brain Health Institute kutatói azt vizsgálták, milyen hatással van az idős felnőttek...","id":"202109_idoskori_memoriavesztes_onbeteljesito_joslat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f352e739-2a5c-4670-81a7-6cd706fe150e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed93ac82-d5c8-4a3d-a9b2-e044787ea43c","keywords":null,"link":"/360/202109_idoskori_memoriavesztes_onbeteljesito_joslat","timestamp":"2021. március. 08. 10:00","title":"Önbeteljesítő jóslat: aki fél a memóriavesztéstől, az nagyobb eséllyel felejt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]