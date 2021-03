Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c224c02-5892-449f-9c58-289f0b4f5059","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kormányközeli szereplők jutottak be a felszámolói piacra a tényfeltáró portál legújabb cikke szerint.","shortLead":"Kormányközeli szereplők jutottak be a felszámolói piacra a tényfeltáró portál legújabb cikke szerint.","id":"20210309_direkt36_kormanykozeli_uzletemberek_felszamolas_palyazat_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c224c02-5892-449f-9c58-289f0b4f5059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e1d0442-4abe-4257-9517-17548b0796ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_direkt36_kormanykozeli_uzletemberek_felszamolas_palyazat_jarvany","timestamp":"2021. március. 09. 07:45","title":"Direkt36: A járvány közepén osztottak ígéretes üzleteket kormányközeli figuráknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf7792a-d68a-4386-b1c3-205bb4131909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A termékek gyártása során felhasznált vegyületek egy része rákkeltő lehet.","shortLead":"A termékek gyártása során felhasznált vegyületek egy része rákkeltő lehet.","id":"20210309_Visszahivas_konyhai_eszkoz_Pepco","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccf7792a-d68a-4386-b1c3-205bb4131909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74d6a03-0875-45bf-8a8d-a6bcdc14aaaf","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_Visszahivas_konyhai_eszkoz_Pepco","timestamp":"2021. március. 09. 16:41","title":"Egészségre veszélyes konyhai eszközöket hívott vissza a Pepco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"181 aktív fertőzött van a vállalat dolgozói között.\r

","shortLead":"181 aktív fertőzött van a vállalat dolgozói között.\r

","id":"20210309_Aktiv_fertozott_BKV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f166681b-bf02-4d70-b704-4e1b7ab854c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_Aktiv_fertozott_BKV","timestamp":"2021. március. 09. 21:50","title":"Keddre már 260 BKV-dolgozó esett ki a munkából a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb8c66c-0ac5-4e64-b473-a31ae3b83b3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A versenyzők a Városliget és a Puskás Aréna körül futó pályán zárják az országúti kerékpáros körversenyt.","shortLead":"A versenyzők a Városliget és a Puskás Aréna körül futó pályán zárják az országúti kerékpáros körversenyt.","id":"20210309_Siofokrol_indul_Tour_de_Hongrie_majusban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eb8c66c-0ac5-4e64-b473-a31ae3b83b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72fb9621-25c5-4a0c-819c-15ddd5332ab4","keywords":null,"link":"/sport/20210309_Siofokrol_indul_Tour_de_Hongrie_majusban","timestamp":"2021. március. 09. 21:10","title":"Siófokról indul Tour de Hongrie májusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f04d84-b971-4a6b-80bf-50cd2be61d29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagyon nem mindegy, milyen energiaforrással működtetnek egy műhúst előállító labort, ugyanis akár nagyobb is lehet az üvegházhatású-gáz kibocsátása, mint a hagyományos hús esetében.","shortLead":"Nagyon nem mindegy, milyen energiaforrással működtetnek egy műhúst előállító labort, ugyanis akár nagyobb is lehet...","id":"20210309_Az_energian_all_vagy_bukik_kornyezetbaratabbe_a_laboratoriumban_novesztett_muhus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97f04d84-b971-4a6b-80bf-50cd2be61d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3485bc-8f3c-4a29-ad44-53c80b8fc12a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210309_Az_energian_all_vagy_bukik_kornyezetbaratabbe_a_laboratoriumban_novesztett_muhus","timestamp":"2021. március. 09. 13:10","title":"Az energián áll vagy bukik, környezetbarátabb-e a laboratóriumban növesztett hús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172844fe-09de-45e6-a69b-ae8efde256a3","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagyon sok áramot fogyaszt a fűtés, a szellőztetés, a légkondicionálás és a növekedésserkentő lámpák használata. ","shortLead":"Nagyon sok áramot fogyaszt a fűtés, a szellőztetés, a légkondicionálás és a növekedésserkentő lámpák használata. ","id":"20210310_Marihuana_termesztes_kornyezetterheles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=172844fe-09de-45e6-a69b-ae8efde256a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb0b8fa-4f2d-4d01-afc8-73c826b15bd7","keywords":null,"link":"/zhvg/20210310_Marihuana_termesztes_kornyezetterheles","timestamp":"2021. március. 10. 14:15","title":"Még a kutatókat is meglepte, milyen környezetszennyező az otthoni marihuánatermesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd7adad-18ac-4236-aea0-f658da86c3a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Derek Chauvint gyilkossággal és gondatlanságból elkövetett emberöléssel is vádolják.","shortLead":"Derek Chauvint gyilkossággal és gondatlanságból elkövetett emberöléssel is vádolják.","id":"20210308_Derek_Chauvin_bortonbuntetes_George_Floyd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cd7adad-18ac-4236-aea0-f658da86c3a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8620477e-e78f-4d67-98a9-1a3819c14714","keywords":null,"link":"/vilag/20210308_Derek_Chauvin_bortonbuntetes_George_Floyd","timestamp":"2021. március. 08. 19:32","title":"Akár negyven év börtönt is kaphat a George Floyd halálát okozó rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f467dbe5-e4b1-42b4-9073-28411ee3ecf7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az üzletláncéra hasonlító oldalon állítólagos nyereményekről értesítették az olvasókat.\r

","shortLead":"Az üzletláncéra hasonlító oldalon állítólagos nyereményekről értesítették az olvasókat.\r

","id":"20210310_Adathalaszok_Facebook_oldal_Penny_Market","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f467dbe5-e4b1-42b4-9073-28411ee3ecf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f1dac0-5750-41a2-9469-0f48e704d766","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_Adathalaszok_Facebook_oldal_Penny_Market","timestamp":"2021. március. 10. 16:25","title":"Adathalászok csináltak kamu Facebook-oldalt a Penny Marketnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]