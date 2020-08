Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az intézményt ma még zömmel állami és helyi költségvetési forrásokból tartják fenn.","shortLead":"Az intézményt ma még zömmel állami és helyi költségvetési forrásokból tartják fenn.","id":"20200817_debrecen_elitiskola_iskola_varga_zoltan_dk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07479b96-5d0d-49c6-b543-55f07c7c820b","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_debrecen_elitiskola_iskola_varga_zoltan_dk","timestamp":"2020. augusztus. 17. 08:36","title":"Alkalmanként 270 ezer forintért ad oktatási tanácsokat egy cég a debreceni elitiskolának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67b036f-a57b-46d1-aed9-9d0cb760ed10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha választani kellene a WeChat nevű népszerű chatapp és az iPhone között, akkor a kínai felhasználók az üzenetküldő mellett teszik le a voksokukat.","shortLead":"Ha választani kellene a WeChat nevű népszerű chatapp és az iPhone között, akkor a kínai felhasználók az üzenetküldő...","id":"20200817_apple_iphone_wechat_uzenetkuldo_betiltas_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b67b036f-a57b-46d1-aed9-9d0cb760ed10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5e308b-c678-4ed1-a0b0-e21f33108a1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_apple_iphone_wechat_uzenetkuldo_betiltas_kina","timestamp":"2020. augusztus. 17. 10:33","title":"A kínai iPhone-használók 95 százaléka inkább dobja a telefonját, ha eltűnik a WeChat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00de3aff-a2ae-48fa-9a3c-dd9bc03b0f09","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár hivatalosan „gyógyult” státuszúként tartják nyilván őket, hiszen a koronavírus akut fertőzésének számukra vége, több páciens élete hónapokkal később sem állhat vissza a normál kerékvágásba.","shortLead":"Bár hivatalosan „gyógyult” státuszúként tartják nyilván őket, hiszen a koronavírus akut fertőzésének számukra vége...","id":"202033__koronavirusfertozes_utan__kronikus_faradtsag__tudo_sziv_agy__fajo_emlekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00de3aff-a2ae-48fa-9a3c-dd9bc03b0f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db23d55-6c47-4b44-b831-288f9ff9e3b3","keywords":null,"link":"/360/202033__koronavirusfertozes_utan__kronikus_faradtsag__tudo_sziv_agy__fajo_emlekek","timestamp":"2020. augusztus. 17. 07:00","title":"Egészen durva tünetek léphetnek fel hónapokkal a koronavírus után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b5a8a0-148b-44c7-8df6-c44221dd0049","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vállalaton belül terjedő levél szerint a Canon fényképezőgép-gyártó is zsarolóvírus-támadás áldozata lett. 