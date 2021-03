Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0148be08-6c45-46a0-9a61-4fa4dc32878f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az nem szerepel rajta, hogy birtokosa milyen vakcinát kapott, de van rajta egy QR-kód, amin látható a koronavírus stilizált képe.\r

","shortLead":"Az nem szerepel rajta, hogy birtokosa milyen vakcinát kapott, de van rajta egy QR-kód, amin látható a koronavírus...","id":"20210310_koronavirus_oltasi_igazolvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0148be08-6c45-46a0-9a61-4fa4dc32878f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b74172-f384-4d22-9d8f-5646652e1ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_koronavirus_oltasi_igazolvany","timestamp":"2021. március. 10. 18:35","title":"Már hozza a postás az oltási igazolványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc0a58a-a653-4bab-b6a0-0fe168f8e93b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ANY Biztonsági Nyomda 2023. március elsejéig írta alá a szerződést.","shortLead":"Az ANY Biztonsági Nyomda 2023. március elsejéig írta alá a szerződést.","id":"20210310_Megvan_ki_gyartja_le_a_vedettsegi_igazolvanyokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afc0a58a-a653-4bab-b6a0-0fe168f8e93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be68de8-248f-4501-896a-0c79d6594faf","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_Megvan_ki_gyartja_le_a_vedettsegi_igazolvanyokat","timestamp":"2021. március. 10. 14:48","title":"Megvan, ki gyártja le a védettségi igazolványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"242b39cd-205a-40f5-9af1-e3e0a38d128f","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Sok múlik azon, hogy meddig tartanak a lezárások, és mennyire sikerül házhoz szállítással pótolni a kiesést.","shortLead":"Sok múlik azon, hogy meddig tartanak a lezárások, és mennyire sikerül házhoz szállítással pótolni a kiesést.","id":"20210311_Elemzok_szerint_is_realis_a_heti_01_szazalekos_gazdasagi_visszaeses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=242b39cd-205a-40f5-9af1-e3e0a38d128f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe1bed9-460a-4163-8f04-60e1d36b8188","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Elemzok_szerint_is_realis_a_heti_01_szazalekos_gazdasagi_visszaeses","timestamp":"2021. március. 11. 15:37","title":"A szakemberek reálisnak tartják azt, amit Gulyás Gergely mondott a gazdasági visszaesésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d36c54-d840-42c4-a1a6-a5c7befa2984","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Stephen Fry felkarolta azt a kampányt, amely egy portsmouthi épület Sherlock Holmes-múzeummá alakításáért indult.","shortLead":"Stephen Fry felkarolta azt a kampányt, amely egy portsmouthi épület Sherlock Holmes-múzeummá alakításáért indult.","id":"20210311_Sherlock_Holmes_muzeum_lakasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92d36c54-d840-42c4-a1a6-a5c7befa2984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f75d7e0-e69c-42b9-9b60-0aa159685429","keywords":null,"link":"/kultura/20210311_Sherlock_Holmes_muzeum_lakasok","timestamp":"2021. március. 11. 09:29","title":"Kampány indult, hogy ne legyenek lakások a Sherlock Holmes-múzeum helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Albertirsánál történt, a ceglédi vonalon késnek a vonatok.","shortLead":"A baleset Albertirsánál történt, a ceglédi vonalon késnek a vonatok.","id":"20210310_vasut_gazolas_albertirsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77213add-7fcf-4d89-999e-d15d1149e668","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_vasut_gazolas_albertirsa","timestamp":"2021. március. 10. 07:01","title":"Halálra gázolt egy embert a Debrecenből Budapestre tartó sebesvonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8f2453-265d-41b5-812d-f844a886c505","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormányfő nehezen, de most úgy döntött, mindenek felett áll a járvány megfékezése, hiába sínyli meg az eddigi legszigorúbb korlátozásokat az amúgy is ezer sebből vérző gazdaság.","shortLead":"A kormányfő nehezen, de most úgy döntött, mindenek felett áll a járvány megfékezése, hiába sínyli meg az eddigi...","id":"202110_agynak_esett_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e8f2453-265d-41b5-812d-f844a886c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e20473-7e66-441e-b80e-6b02c4399131","keywords":null,"link":"/360/202110_agynak_esett_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 11. 11:00","title":"Magyarország ágynak esett, Orbán újratervezésre kényszerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ea1c3d-429d-4fa5-8f56-ddbaf731a020","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210311_Marabu_Feknyuz_Szakertoi_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85ea1c3d-429d-4fa5-8f56-ddbaf731a020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d553dd3-d6b4-4822-91fb-9e603752fb16","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Marabu_Feknyuz_Szakertoi_kormany","timestamp":"2021. március. 11. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Szakértői kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2c59d8-a058-4a29-9ebb-663c113b2956","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Összesen 56 magyarországi üzletbe jutott a Regius 180 grammos termékéből.","shortLead":"Összesen 56 magyarországi üzletbe jutott a Regius 180 grammos termékéből.","id":"20210310_Minosegmegorzes_ido_libamaj_Lidl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da2c59d8-a058-4a29-9ebb-663c113b2956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c527f5-1ad8-4cba-bb84-63be2168e696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_Minosegmegorzes_ido_libamaj_Lidl","timestamp":"2021. március. 10. 15:19","title":"Kézműves libamájat hívott vissza a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]