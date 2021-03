Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"594b4198-275c-4821-9d5c-6dcefd5d0a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök péntek reggelenként szokott beszélni a közrádióban, de mivel most Jeruzsálemben van, más megoldást kellett találni.","shortLead":"A miniszterelnök péntek reggelenként szokott beszélni a közrádióban, de mivel most Jeruzsálemben van, más megoldást...","id":"20210312_orban_viktor_radiointerju_vasarnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=594b4198-275c-4821-9d5c-6dcefd5d0a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179c9f52-0ec0-4a42-a487-5132ea504a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_orban_viktor_radiointerju_vasarnap","timestamp":"2021. március. 12. 09:06","title":"Valószínűleg vasárnap pótolják Orbán Viktor szokásos rádióinterjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059ea1e4-b11d-4c5f-8b13-bb8517ffd6b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A négytagú koalíció fele Marek Krajcí távozásához kötötte, hogy ne döntsék be a kormányt.","shortLead":"A négytagú koalíció fele Marek Krajcí távozásához kötötte, hogy ne döntsék be a kormányt.","id":"20210311_szlovakia_egeszsegugyi_miniszter_lemondas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=059ea1e4-b11d-4c5f-8b13-bb8517ffd6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a70758b-0dbc-4e51-becc-29c861937811","keywords":null,"link":"/vilag/20210311_szlovakia_egeszsegugyi_miniszter_lemondas","timestamp":"2021. március. 11. 16:30","title":"Lemondott Szlovákia egészségügyi minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere levélben ajánlotta fel a főváros közterületeit a tömeges oltáshoz, de a kormány nem élt a lehetőséggel, Gulyás helyettese pedig kétoldalnyi sikerpropaganda mellett szidta az ellenzéket. Karácsony nem érti, mi ez a kivagyiság.","shortLead":"Budapest főpolgármestere levélben ajánlotta fel a főváros közterületeit a tömeges oltáshoz, de a kormány nem élt...","id":"20210311_Karacsony_fovarosi_oltopont_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a94895d-7e64-45df-bc9e-40f08b565e04","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Karacsony_fovarosi_oltopont_kormany","timestamp":"2021. március. 11. 15:50","title":"Karácsony: A kormánynak nem kellenek a fővárosi oltópontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b27a8c86-3350-42b0-b3f2-75e0e82cc410","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Amint a manipuláció nem elég, ezek belebuknak. Ezt bármely csekély értelmű medvebocs beláthatja. Vélemény.","shortLead":"Amint a manipuláció nem elég, ezek belebuknak. Ezt bármely csekély értelmű medvebocs beláthatja. Vélemény.","id":"202110_magyarorszag_vakrepulesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b27a8c86-3350-42b0-b3f2-75e0e82cc410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c51a68-661a-4ec1-8fe5-39bc1aa2dc6b","keywords":null,"link":"/360/202110_magyarorszag_vakrepulesben","timestamp":"2021. március. 11. 17:00","title":"Tóta W.: Magyarország vakrepülésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1193061-8cb5-45ae-acfb-4f7204e5e17c","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Szóba sem kerülhetne ma már, hogy az Anyáim története című dokumentumfilm meleg párja Magyarországon örökbefogadással családdá váljon. Nekik még sikerült. ","shortLead":"Szóba sem kerülhetne ma már, hogy az Anyáim története című dokumentumfilm meleg párja Magyarországon örökbefogadással...","id":"202110__anyaim_tortenete__orokbefogadas__szulove_lenyegules__kozos_nevezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1193061-8cb5-45ae-acfb-4f7204e5e17c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"641fdcf9-3cc5-4c11-a30c-beea5502dae9","keywords":null,"link":"/360/202110__anyaim_tortenete__orokbefogadas__szulove_lenyegules__kozos_nevezo","timestamp":"2021. március. 12. 17:00","title":"\"Lecsupaszítva odaálltunk a magyar állam elé, mi ilyenek vagyunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA tudósai még 2016-ban figyelték meg a Catalina üstököst, melynek csóvájában szenet találtak. A szakemberek úgy vélik, ezek segítéségével alakulhatott ki a szén alapú élet a Földön.","shortLead":"A NASA tudósai még 2016-ban figyelték meg a Catalina üstököst, melynek csóvájában szenet találtak. A szakemberek...","id":"20210311_nasa_sofia_urtavcso_catalina_ustokos_szen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d5c261-6516-413f-a289-5c5a24aa49b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_nasa_sofia_urtavcso_catalina_ustokos_szen","timestamp":"2021. március. 11. 09:03","title":"Minek köszönhetjük, hogy ma élet van a Földön? A NASA az üstökösökre tippel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66beaafd-0670-42da-92e2-6485bf65cbd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület majd csak azután árulja el, hogyan döntött a szerdai ülésén, hogy a Klubrádió is megkapja a határozatot. A csatornához estig nem érkezett erről értesítés.","shortLead":"A testület majd csak azután árulja el, hogyan döntött a szerdai ülésén, hogy a Klubrádió is megkapja a határozatot...","id":"20210310_klubradio_mediatanacs_frekvenciapalyazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66beaafd-0670-42da-92e2-6485bf65cbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609c51c9-ff44-402b-861f-b837eed1309f","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_klubradio_mediatanacs_frekvenciapalyazat","timestamp":"2021. március. 10. 19:43","title":"Eldőlhetett a Klubrádió sorsa, de még csak a Médiatanács tudja, mi lesz vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6a7be1-b95d-4dfb-9792-9e9221e1944e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bíróság egy több mint tíz éve elfogadott magyar jogszabályról mondta ki, hogy sérti a közösségi jogot. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek értékesítési áraira vonatkozó törvény ugyanis szembemegy az áruk szabad mozgásának elvével.","shortLead":"Az Európai Bíróság egy több mint tíz éve elfogadott magyar jogszabályról mondta ki, hogy sérti a közösségi jogot...","id":"20210311_Unios_jogot_sertett_a_Bajnaikormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be6a7be1-b95d-4dfb-9792-9e9221e1944e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe56ae17-c18b-4908-b4dc-83d763935fe9","keywords":null,"link":"/eurologus/20210311_Unios_jogot_sertett_a_Bajnaikormany","timestamp":"2021. március. 11. 12:35","title":"Most derült ki, hogy uniós jogot sértett a Bajnai-kormány, pedig még Orbánék is kardoskodtak mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]