Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"További BioNTech/Pfizer vakcinákat kaphatna Magyarország az EU-tól - ha igény tart rá. Ehhez az kell, hogy úgynevezett gócpontok közé sorolják az országot vagy egyes részeit.","shortLead":"További BioNTech/Pfizer vakcinákat kaphatna Magyarország az EU-tól - ha igény tart rá. Ehhez az kell, hogy úgynevezett...","id":"20210310_Ujhelyi_ha_a_kormany_keri_kaphatunk_meg_EUs_vakcinat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce3453dc-dc6c-47b4-b832-4c8194f12367","keywords":null,"link":"/eurologus/20210310_Ujhelyi_ha_a_kormany_keri_kaphatunk_meg_EUs_vakcinat","timestamp":"2021. március. 10. 14:34","title":"Ujhelyi: Ha a kormány kéri, kaphatunk még EU-s vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7157e7db-4041-47ad-aff6-80e7b92984c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, emlősöknél sem annyira ritka a biofluoreszcencia jelensége, amely már régóta ismert a tudósok előtt.","shortLead":"Úgy tűnik, emlősöknél sem annyira ritka a biofluoreszcencia jelensége, amely már régóta ismert a tudósok előtt.","id":"20210310_uv_feny_emlosok_nyul_afrika_biofluoreszcencia_ugronyul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7157e7db-4041-47ad-aff6-80e7b92984c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0941af58-50db-4312-bd45-9b0a1e29bac6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_uv_feny_emlosok_nyul_afrika_biofluoreszcencia_ugronyul","timestamp":"2021. március. 10. 12:03","title":"UV-fény alatt világító nyulakat találtak Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb14cba-855e-41a9-b2c8-238400fbdae4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először fordult elő, hogy aukciósház bocsátott árverésre digitális műalkotást, vagyis egy NFT-t. Az aukció minden szempontból rekordot hozott.","shortLead":"Először fordult elő, hogy aukciósház bocsátott árverésre digitális műalkotást, vagyis egy NFT-t. Az aukció minden...","id":"20210312_Beeple_ditgalis_mualkotas_arveres_mike_winkelmann_everydays_the_frist_5000_days","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cb14cba-855e-41a9-b2c8-238400fbdae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19eb10b-1f2f-4819-9688-270bba0ecae0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_Beeple_ditgalis_mualkotas_arveres_mike_winkelmann_everydays_the_frist_5000_days","timestamp":"2021. március. 12. 09:33","title":"21,2 milliárd forintnyi dollárért kelt el egy digitális műalkotás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elhúzódó, másnéven Long Covid jelensége egyáltalán nem ritka. És egyes esetekben nem csak a szaglás vagy ízlelés tartós elvesztése okozhat gondot. ","shortLead":"Az elhúzódó, másnéven Long Covid jelensége egyáltalán nem ritka. És egyes esetekben nem csak a szaglás vagy ízlelés...","id":"20210312_covid_19_betegseg_elhuzodo_koronavirus_psziches_zavarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a55bbf-1196-41ef-ba90-69b8d78fe65f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_covid_19_betegseg_elhuzodo_koronavirus_psziches_zavarok","timestamp":"2021. március. 12. 09:03","title":"Vannak, akiknél komoly pszichés zavarok jöttek elő a Covid után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa45b7e-ea88-4016-bc1a-ba1d6967f607","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A technológia helyett a hatalmát központosította Orbán Viktor, és most ráomlott a saját rendszere. Néhány napon belül két informatikai blamázs történt, ez pedig a járványkezelés összes hibáját a felszínre hozta, a társadalom megosztottságával együtt – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"A technológia helyett a hatalmát központosította Orbán Viktor, és most ráomlott a saját rendszere. Néhány napon belül...","id":"20210310_orban_kormany_jarvany_kezeles_kreta_sms_Astra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aa45b7e-ea88-4016-bc1a-ba1d6967f607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe270e0-8bf2-42e7-b510-470f821b310e","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_orban_kormany_jarvany_kezeles_kreta_sms_Astra","timestamp":"2021. március. 10. 12:37","title":"Orbán legértékesebb tulajdonságát veszélyezteti a járvány harmadik hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint ennyit jelent, hogy az egészségügyi dolgozókat már beoltották.\r

","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint ennyit jelent, hogy az egészségügyi dolgozókat már beoltották.\r

","id":"20210310_merkely_bela_koronavirus_vedooltas_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6867262f-acb6-4f31-9e4d-a33928577aa1","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_merkely_bela_koronavirus_vedooltas_egeszsegugy","timestamp":"2021. március. 10. 22:58","title":"Merkely szerint 20-25 százalékkal jobban terhelhető most az egészségügy, mint az előző hullámok idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a79957-7713-47c3-a0e5-df6efcd81822","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Vidnyánszkyék mindig egy kicsit beljebb kerültek, végül sértetten leborították az asztalt. Így szűnt meg a POSZT, azaz a Pécsi Országos Színházi Találkozó.","shortLead":"Vidnyánszkyék mindig egy kicsit beljebb kerültek, végül sértetten leborították az asztalt. Így szűnt meg a POSZT, azaz...","id":"202110__posztveg__vidnyanszky__szinfalak_mogott__felfaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8a79957-7713-47c3-a0e5-df6efcd81822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f66172-c4c7-468d-ac85-cc3efd1116c3","keywords":null,"link":"/360/202110__posztveg__vidnyanszky__szinfalak_mogott__felfaltak","timestamp":"2021. március. 11. 13:00","title":"Tíz évig volt műsoron a csata a POSZT-ért, most gyorsan drámai véget ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vírus mennyisége egyenesen arányos a betegség súlyosságával.","shortLead":"A vírus mennyisége egyenesen arányos a betegség súlyosságával.","id":"20210311_Brit_varins_mutacio_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ee125b-35ab-4458-833e-8322cad4d6eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_Brit_varins_mutacio_koronavirus","timestamp":"2021. március. 11. 10:37","title":"Akár 20-szor több vírus is lehet a brit mutáció által fertőzött emberekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]