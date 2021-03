Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2eff000-fda5-4b44-93db-e98d65506ebf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Úgy bíznak ebben a tervben, hogy a kormány korábban visszautasította az elképzelést.","shortLead":"Úgy bíznak ebben a tervben, hogy a kormány korábban visszautasította az elképzelést.","id":"20210311_A_XIII_kerulet_hid_helyett_aluljarot_szeretne_Rakosrendezoig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2eff000-fda5-4b44-93db-e98d65506ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f616ad2-ff12-4ad5-864d-55fa7cc5a811","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_A_XIII_kerulet_hid_helyett_aluljarot_szeretne_Rakosrendezoig","timestamp":"2021. március. 11. 10:43","title":"A XIII. kerület híd helyett aluljárót szeretne Rákosrendezőig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9d9173-a016-49aa-ab03-618298739520","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előző év júliusi átlagkeresetet nem meghaladó jövedelem szintjére él majd a kedvezmény.","shortLead":"Az előző év júliusi átlagkeresetet nem meghaladó jövedelem szintjére él majd a kedvezmény.","id":"20210310_Benyujtottak_a_25_even_aluliak_szjamentessegerol_szolo_torvenyjavaslatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e9d9173-a016-49aa-ab03-618298739520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c342f3de-c05a-4ebf-b0b9-a34ebd37fb9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_Benyujtottak_a_25_even_aluliak_szjamentessegerol_szolo_torvenyjavaslatot","timestamp":"2021. március. 10. 21:10","title":"Benyújtották a 25 éven aluliak szja-mentességéről szóló törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172844fe-09de-45e6-a69b-ae8efde256a3","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagyon sok áramot fogyaszt a fűtés, a szellőztetés, a légkondicionálás és a növekedésserkentő lámpák használata. ","shortLead":"Nagyon sok áramot fogyaszt a fűtés, a szellőztetés, a légkondicionálás és a növekedésserkentő lámpák használata. ","id":"20210310_Marihuana_termesztes_kornyezetterheles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=172844fe-09de-45e6-a69b-ae8efde256a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb0b8fa-4f2d-4d01-afc8-73c826b15bd7","keywords":null,"link":"/zhvg/20210310_Marihuana_termesztes_kornyezetterheles","timestamp":"2021. március. 10. 14:15","title":"Még a kutatókat is meglepte, milyen környezetszennyező az otthoni marihuánatermesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hatóság nemcsak a szerzői jogok megsértésével, de illegális szoftverhasználattal és pénzmosásban való együttműködéssel is megvádolta az olcsó termékkulcsokat használókat. Volt, ahol házkutatást is tartottak.","shortLead":"A hatóság nemcsak a szerzői jogok megsértésével, de illegális szoftverhasználattal és pénzmosásban való...","id":"20210312_microsoft_windows_10_termekkulcs_buncselekmeny_lopas_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf8d3a5-2baa-4813-a9ba-a91cf7e1ba52","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_microsoft_windows_10_termekkulcs_buncselekmeny_lopas_nemetorszag","timestamp":"2021. március. 12. 10:36","title":"Lecsapott a német rendőrség azokra, akik olcsó Windows-kulcsokat vásároltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dab6403-13b1-46d9-bc21-bf619081f32b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Dávid Ilona a MÁV-nál és a Volánnál végzett munkájáról ismert, most a közétkeztetés Fidesz-közeli köreihez csatlakozik.","shortLead":"Dávid Ilona a MÁV-nál és a Volánnál végzett munkájáról ismert, most a közétkeztetés Fidesz-közeli köreihez csatlakozik.","id":"202110_hungast_management_befektet_simicska_egykori_embere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dab6403-13b1-46d9-bc21-bf619081f32b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1186404f-fcaa-4221-b85b-2bdacf929dd5","keywords":null,"link":"/360/202110_hungast_management_befektet_simicska_egykori_embere","timestamp":"2021. március. 12. 12:00","title":"Simicska egykori embere pici tulajdonszerzéssel is nagyot szakíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28c5396-10ad-4822-b0ff-07c3724cdd4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Márciustól új ügyvezető igazgató vezeti a Huawei magyarországi fogyasztói üzletágát, Thomas Liu három és fél év után váltja Lyon Shent. Az új vezető folytatja a vállalat tavaly elindított stratégiáját, amelynek köszönhetőn számos termékszegmensben jelentősen nőttek az okostelefonok terén visszaszorult Huawei eladásai Magyarországon és globálisan egyaránt.","shortLead":"Márciustól új ügyvezető igazgató vezeti a Huawei magyarországi fogyasztói üzletágát, Thomas Liu három és fél év után...","id":"20210311_huawei_ceo_igazgato_thomas_liu_lyon_shen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e28c5396-10ad-4822-b0ff-07c3724cdd4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cabb84a-2a92-4329-9728-b4ed37a2ed7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_huawei_ceo_igazgato_thomas_liu_lyon_shen","timestamp":"2021. március. 11. 20:03","title":"Új igazgató került a magyar Huawei élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e44efe0-cbc9-4851-b978-2829cda3178b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók a vizsgálat alapján azt sejtik, hogy az állat valószínűleg tényleg költötte a tojásait, és eközben pusztult el.","shortLead":"A kutatók a vizsgálat alapján azt sejtik, hogy az állat valószínűleg tényleg költötte a tojásait, és eközben pusztult...","id":"20210310_oviraptoroszaurzsz_dinoszaurusz_tojas_embrio_paleontologia_dinoszaurusz_feszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e44efe0-cbc9-4851-b978-2829cda3178b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b82dbb6-9775-4906-9814-4520d944309b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_oviraptoroszaurzsz_dinoszaurusz_tojas_embrio_paleontologia_dinoszaurusz_feszek","timestamp":"2021. március. 10. 20:03","title":"Fészkén és tojásain ülő dinoszaurusz maradványaira bukkantak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1f7591-1e30-4665-b6ec-833cd748da3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy posztban tette közzé Gulyás Gergely a kormány keletivakcina-beszerzési szerződéseit.","shortLead":"Egy posztban tette közzé Gulyás Gergely a kormány keletivakcina-beszerzési szerződéseit.","id":"20210311_A_kormany_kirakta_a_Facebookra_az_orosz_es_kinai_vakcinaszerzodeseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c1f7591-1e30-4665-b6ec-833cd748da3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6cef135-1dd4-474d-a329-2ab567076ae2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_A_kormany_kirakta_a_Facebookra_az_orosz_es_kinai_vakcinaszerzodeseket","timestamp":"2021. március. 11. 17:19","title":"A kormány kirakta a Facebookra az orosz és kínai vakcinaszerződéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]