[{"available":true,"c_guid":"78fc53b5-fd13-49c3-9f02-3bf6e14ddecb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Március 31-én jelentik be, hogy pontosan hol várja majd a látogatókat a népszerű szórakozóhely.","shortLead":"Március 31-én jelentik be, hogy pontosan hol várja majd a látogatókat a népszerű szórakozóhely.","id":"20210316_Budan_nyit_ki_az_uj_Durer_Kert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78fc53b5-fd13-49c3-9f02-3bf6e14ddecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb35dce-e646-4fe7-b1bf-39d65300598e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210316_Budan_nyit_ki_az_uj_Durer_Kert","timestamp":"2021. március. 16. 16:59","title":"Budán lesz az új Dürer Kert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f717068-db48-4e4c-8cf3-e88225d59d42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonnali kérdéseket tettek fel a miniszterelnöknek ellenzéki képviselők a Parlamentben.","shortLead":"Azonnali kérdéseket tettek fel a miniszterelnöknek ellenzéki képviselők a Parlamentben.","id":"20210316_azonnalikerdesekorban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f717068-db48-4e4c-8cf3-e88225d59d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f3fd71-cf09-4be7-923e-6cd84abfb400","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_azonnalikerdesekorban","timestamp":"2021. március. 16. 16:33","title":"Orbán: Jakab Péter eljátssza, hogy szegény ember, miközben többszörös milliomos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c165fc-f462-4914-bb21-e245d87f5638","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hagyományos kezelőszervek helyett egyre fontosabb szerephez jut a hangvezérlés.","shortLead":"A hagyományos kezelőszervek helyett egyre fontosabb szerephez jut a hangvezérlés.","id":"20210316_ilyen_csucsmodern_muszerfalat_kapnak_mostantol_az_uj_bmwk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8c165fc-f462-4914-bb21-e245d87f5638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16b955b-932f-4be4-a59f-b13b6d9cf7a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_ilyen_csucsmodern_muszerfalat_kapnak_mostantol_az_uj_bmwk","timestamp":"2021. március. 16. 07:59","title":"Ilyen csúcsmodern műszerfalat kapnak mostantól az új BMW-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"461f7f03-5b0c-425b-913c-17d945634273","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Újságírók Országos Szövetsége idén is március 15-én hozta nyilvánosságra a szervezet szakmai díjait elnyerők névsorát. ","shortLead":"A Magyar Újságírók Országos Szövetsége idén is március 15-én hozta nyilvánosságra a szervezet szakmai díjait elnyerők...","id":"20210315_A_hvghu_munkatarsa_kapta_iden_a_Foldes_Anna_interjujat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=461f7f03-5b0c-425b-913c-17d945634273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85884311-e278-4190-8128-a174bbb4d411","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_A_hvghu_munkatarsa_kapta_iden_a_Foldes_Anna_interjujat","timestamp":"2021. március. 15. 08:27","title":"A hvg.hu munkatársa kapta idén a Földes Anna interjúdíjat, Markó Béla aranytollas lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"899bdc62-18f8-4abb-a2e4-157dca10ec37","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Egy éve van velünk a koronavírus, amely kiforgatta a világot a sarkaiból: az iskolák, irodák, az utcák és a terek egy-egy hullámban szinte mind kiürültek, az Operatív Törzs napi sajtótájékoztatói, a távolságtartás és a maszkviselés pedig egy csapásra az életünk részévé váltak. Így látták a hvg.hu fotósai az elmúlt egy évet. ","shortLead":"Egy éve van velünk a koronavírus, amely kiforgatta a világot a sarkaiból: az iskolák, irodák, az utcák és a terek...","id":"20210314_koronavirus_nagyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=899bdc62-18f8-4abb-a2e4-157dca10ec37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4269981-5c6d-41fe-b79d-60292d171839","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210314_koronavirus_nagyitas","timestamp":"2021. március. 14. 19:00","title":"A veszélyhelyzet kezdetétől a vakcináig: a koronavírus első éve képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tíz vérrögképződéses esetről tudnak a svéd egészségügyi hatóságok.","shortLead":"Tíz vérrögképződéses esetről tudnak a svéd egészségügyi hatóságok.","id":"20210316_svedorszag_astrazeneca_oltas_felfuggesztese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2101eb0-e100-4029-8053-53490b54b052","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_svedorszag_astrazeneca_oltas_felfuggesztese","timestamp":"2021. március. 16. 10:53","title":"Svédországban is felfüggesztették az AstraZeneca-vakcina használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb2a1c8-4498-45aa-85ce-a17306a7b6e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfit kórházba szállították, mert megsérült a balesetben.","shortLead":"A férfit kórházba szállították, mert megsérült a balesetben.","id":"20210316_Fotok_Ot_autot_tort_ossze_egy_ittas_sofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fb2a1c8-4498-45aa-85ce-a17306a7b6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f914243-01e8-42d1-9d10-cd677f8317ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_Fotok_Ot_autot_tort_ossze_egy_ittas_sofor","timestamp":"2021. március. 16. 08:02","title":"Fotók: Öt autót tört össze egy ittas sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Zöldek és a szocdemek nyerték a két vasárnapi tartományi választást.\r

\r

","shortLead":"A Zöldek és a szocdemek nyerték a két vasárnapi tartományi választást.\r

\r

","id":"20210315_Nagy_pofont_kapott_a_CDU_es_a_szelsojobb_is_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3ac0a5-4a77-4b83-928a-4d911bebbc46","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Nagy_pofont_kapott_a_CDU_es_a_szelsojobb_is_Nemetorszagban","timestamp":"2021. március. 15. 09:40","title":"Nagy pofont kapott a CDU és a szélsőjobb is Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]