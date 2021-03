Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a864adf2-1d8c-49e0-adb4-fc4fb78dce01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szirénázó mentőautót talált el az autójával.","shortLead":"Szirénázó mentőautót talált el az autójával.","id":"20210314_Buszsavban_elozott_az_olimpiai_bajnok_vizilabdazo_a_Blaha_Lujza_ternel_amikor_karambolozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a864adf2-1d8c-49e0-adb4-fc4fb78dce01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15db22b-27f6-45d5-943a-6778a0389ca7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210314_Buszsavban_elozott_az_olimpiai_bajnok_vizilabdazo_a_Blaha_Lujza_ternel_amikor_karambolozott","timestamp":"2021. március. 14. 19:54","title":"Buszsávban előzött a szerb olimpiai bajnok vízilabdázó a Blaha Lujza térnél, amikor karambolozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vakcina előnyei messze meghaladják a lehetséges kockázatokat, azonban az uniós hivatal folytatja vizsgálatait.","shortLead":"A vakcina előnyei messze meghaladják a lehetséges kockázatokat, azonban az uniós hivatal folytatja vizsgálatait.","id":"20210315_Az_Europai_Gyogyszerugynokseg_a_Magyarorszagon_is_alkalmazott_strategiat_ajanlja_az_AstraZenecavakcinaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7cb9b9-47a7-4001-9d9c-0044a0b84ca5","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Az_Europai_Gyogyszerugynokseg_a_Magyarorszagon_is_alkalmazott_strategiat_ajanlja_az_AstraZenecavakcinaval","timestamp":"2021. március. 15. 19:35","title":"Az Európai Gyógyszerügynökség a Magyarországon is alkalmazott stratégiát ajánlja az AstraZeneca-vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d233e51e-ef15-4ce4-8372-e6f279685f50","c_author":"Ballai Vince-Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Legalábbis, ha visszatekintünk, mi történt a korábbi választásokat megelőző ünnepeken. 2017-ben egy másik operatív törzs még teljesen mással foglalkozott, miközben Orbán Viktor kormányfő Brüsszel ellenes harcias beszédét sípszó, szidalmazás és dulakodás kísérte. Nyolc éve pedig hótakaró fullasztotta be az ünnepi rendezvényeket. Most csak egy kis eső várható és a járványos csend.","shortLead":"Legalábbis, ha visszatekintünk, mi történt a korábbi választásokat megelőző ünnepeken. 2017-ben egy másik operatív...","id":"20210315_marcius_15i_unnep_valasztas_kampany_fidesz_orbankormany_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d233e51e-ef15-4ce4-8372-e6f279685f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10bfc1c8-bee6-4860-93b4-e66c168482b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_marcius_15i_unnep_valasztas_kampany_fidesz_orbankormany_ellenzek","timestamp":"2021. március. 15. 11:00","title":"Egy évvel a választások előtt talán jobb is, hogy otthon kell ünnepelnünk március idusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jókora növekedéssel indította az építőipar 2021-et.","shortLead":"Jókora növekedéssel indította az építőipar 2021-et.","id":"20210316_epitoipar_epitkezes_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121a7f0b-348a-460c-88ab-9e31334ca86a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210316_epitoipar_epitkezes_ksh","timestamp":"2021. március. 16. 09:24","title":"Mostanra tért vissza a magyar építőipar a válság előtti szintre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b89b9a9-8e5c-4283-aed1-6a83fb6b9914","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város polgármestere állítása szerint egyeztetett a kormányhivatallal, mielőtt oltópontokat jelölt ki a városban, az illetékes azonban nem ment el a megnyitásukhoz szükséges bejárásra, így továbbra sem használhatják őket.","shortLead":"A város polgármestere állítása szerint egyeztetett a kormányhivatallal, mielőtt oltópontokat jelölt ki a városban...","id":"20210314_koronavirus_jarvany_vedooltas_szombathely_haziorvosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b89b9a9-8e5c-4283-aed1-6a83fb6b9914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103b685b-6370-4857-98d4-b02c49b418f8","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_koronavirus_jarvany_vedooltas_szombathely_haziorvosok","timestamp":"2021. március. 14. 12:57","title":"Nyílt levélben kérik a szombathelyi háziorvosok, hogy megnyílhassanak a városi oltópontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1c4dbe-0b2a-4fb8-a0c6-fd8b131d3180","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M43-as autópálya egyik pihenőjében állították meg. Kiderült, hogy lopott.","shortLead":"Az M43-as autópálya egyik pihenőjében állították meg. Kiderült, hogy lopott.","id":"20210314_Lopott_Audi_Nagylaknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b1c4dbe-0b2a-4fb8-a0c6-fd8b131d3180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42693756-f8f2-42f6-84e7-fd6f3efcabc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210314_Lopott_Audi_Nagylaknal","timestamp":"2021. március. 14. 18:01","title":"Feltűnt egy nagyon friss Audi a rendőröknek Nagylaknál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779d7f81-d756-4523-adf6-848ed833a0f5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Nemcsak azért működik, mert elképesztően vicces, vagy mert a főhőse akár egy Woody Allen-film karaktere is lehetne, hanem azért is, mert a nosztalgiára épít. A Pretend It’s a City című dokumentumfilm-sorozat akkor is vágyakozást ébreszt bennünk a régi, nyüzsgő Manhattan iránt, ha sosem jártunk ott, és minden percében eszünkbe juttatja, hogy milyen jó is volt, amikor még volt társaséletünk.","shortLead":"Nemcsak azért működik, mert elképesztően vicces, vagy mert a főhőse akár egy Woody Allen-film karaktere is lehetne...","id":"20210315_scorsese_netflix_pretend_its_a_city_fran_lebowitz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=779d7f81-d756-4523-adf6-848ed833a0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99cd991-7a40-4530-a84a-437438d745ee","keywords":null,"link":"/elet/20210315_scorsese_netflix_pretend_its_a_city_fran_lebowitz","timestamp":"2021. március. 15. 20:00","title":"Scorsese új sorozata úgy szórakoztat, ahogy kevesen tudnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51606810-5d24-4764-8f8f-bb1f6c81c54f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sára Balázs intézetvezető magas állami kitüntetést kapott, pedig a filmes szakma nem tartja számon a teljesítményét az elmúlt évtizedben. Rajta kívül is több, az SZFE-n tisztséget vállaló művész kapott állami kitüntetéseket. Rév Marcell operatőr a FreeSZFE-nek ajánlotta fel a saját kitüntetését.","shortLead":"Sára Balázs intézetvezető magas állami kitüntetést kapott, pedig a filmes szakma nem tartja számon a teljesítményét...","id":"20210315_Az_SZFE_uj_intezetvezetoje_rogton_kapott_egy_Balazs_Beladijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51606810-5d24-4764-8f8f-bb1f6c81c54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bd1263-1542-4d8d-ba37-84b6ca0f79bb","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_Az_SZFE_uj_intezetvezetoje_rogton_kapott_egy_Balazs_Beladijat","timestamp":"2021. március. 15. 11:02","title":"Az SZFE új tanára rögtön kapott egy Kossuth-díjat, és még sok új tanárnak és vezetőnek jutott állami díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]