Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden új külügyminiszterét megszavazta a szenátus számos republikánus tagja is.","shortLead":"Joe Biden új külügyminiszterét megszavazta a szenátus számos republikánus tagja is.","id":"20210127_antony_blinken_kulugyminiszter_kinevezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45e5b7c-fb78-40e6-91aa-bcc6fbec399f","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_antony_blinken_kulugyminiszter_kinevezes","timestamp":"2021. január. 27. 09:52","title":"Jóváhagyták a magyar felmenőkkel rendelkező Antony Blinken külügyminiszteri kinevezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d883e9ea-a11b-45a7-a122-936864ea8a23","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök elkötelezett az orosz-amerikai kapcsolatok rendezése mellett.","shortLead":"Az orosz elnök elkötelezett az orosz-amerikai kapcsolatok rendezése mellett.","id":"20210126_Joe_Biden_Vlagyimir_Putyin_telefonbeszelgetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d883e9ea-a11b-45a7-a122-936864ea8a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34a885b-dfc6-4b9b-9c31-a5fd5b233e31","keywords":null,"link":"/vilag/20210126_Joe_Biden_Vlagyimir_Putyin_telefonbeszelgetes","timestamp":"2021. január. 26. 21:22","title":"Navalnijról és a hackerekről is beszélt Biden, amikor először hívta fel elnökként Putyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdc78b0-4b15-477e-97c4-38916436f7c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videó készítője szerint több mint ötvennel mentek. ","shortLead":"A videó készítője szerint több mint ötvennel mentek. ","id":"20210126_Anyja_oleben_ulve_vezetett_egy_gyerek_a_Ferihegyi_uton__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bdc78b0-4b15-477e-97c4-38916436f7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788e280b-fd22-4abf-9d83-a317777fd486","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_Anyja_oleben_ulve_vezetett_egy_gyerek_a_Ferihegyi_uton__video","timestamp":"2021. január. 26. 07:41","title":"Anyja ölében ülve vezetett egy gyerek a Ferihegyi úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"453fd863-4a1e-4f72-a94e-4c282afe9927","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az uniós GDP 4,4 százalékát tette ki a kulturális és kreatív ágazat a koronavírus-válság előtt, ám kevés szektort érintett annyira súlyosan a pandemia, mint a kultúrát – állapítja meg egy új jelentés.","shortLead":"Az uniós GDP 4,4 százalékát tette ki a kulturális és kreatív ágazat a koronavírus-válság előtt, ám kevés szektort...","id":"20210127_Szazmilliard_eurokat_bukott_az_EU_kulturalis_szektora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=453fd863-4a1e-4f72-a94e-4c282afe9927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ca8e3e-188e-4bb5-a3e2-f8e7ad398009","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210127_Szazmilliard_eurokat_bukott_az_EU_kulturalis_szektora","timestamp":"2021. január. 27. 16:59","title":"Százmilliárd eurókat bukott az EU kulturális szektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c901e72-8a74-42be-adfa-b0237883e823","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Miközben a reálgazdaság mélyrepülése százmilliók életszínvonalát vitte padlóra, a Forbes milliárdos listájának éllovasai annyi pénzt zsebeltek be, amennyiből vígan kifizethetnék az egész világ oltási kampányát – írja az Oxfam davosi konferenciára időzített jelentésében. ","shortLead":"Miközben a reálgazdaság mélyrepülése százmilliók életszínvonalát vitte padlóra, a Forbes milliárdos listájának...","id":"20210126_Oxfam_davos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c901e72-8a74-42be-adfa-b0237883e823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa84882-6fce-4471-934d-d14668de52fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_Oxfam_davos","timestamp":"2021. január. 26. 10:45","title":"Oxfam: A világ 10 leggazdagabb embere 500 milliárd dollárral gazdagodott a pandémia idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6deafc7f-410a-4bb3-9645-b8fdc34d62d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokat kellett várni arra, hogy az amerikai és a dél-koreai piacon kívül máshol is engedélyezzék a Samsung okosóráinak két fontos egészségügyi funkcióját, most azonban erre is sor került. Míg az európai felhasználók az engedélyre vártak, a dél-koreai cég egy újabb funkciót kis elkezdett kidolgozni.","shortLead":"Sokat kellett várni arra, hogy az amerikai és a dél-koreai piacon kívül máshol is engedélyezzék a Samsung okosóráinak...","id":"20210126_samsung_galaxy_watch_3_galaxy_watch_active_2_okosora_ekg_vernyomas_vercukorszint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6deafc7f-410a-4bb3-9645-b8fdc34d62d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02e410e-a773-4512-8e71-4d5a73acd3b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_samsung_galaxy_watch_3_galaxy_watch_active_2_okosora_ekg_vernyomas_vercukorszint","timestamp":"2021. január. 26. 15:03","title":"Magyarországon is elérhetővé válik az EKG-funkció a Samsung okosóráiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e4656f0-b04b-40ed-9f9b-22cf129f63bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az érdeklődés teljesen érthető.","shortLead":"Az érdeklődés teljesen érthető.","id":"20210126_Millios_nezettseget_hozott_egy_tulsagosan_is_ragaszkodo_panda_videoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e4656f0-b04b-40ed-9f9b-22cf129f63bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18cbeba-d539-4ef0-9aed-b92ecedde8e1","keywords":null,"link":"/elet/20210126_Millios_nezettseget_hozott_egy_tulsagosan_is_ragaszkodo_panda_videoja","timestamp":"2021. január. 26. 11:58","title":"Milliós nézettséget hozott egy túlságosan is ragaszkodó panda videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99745407-1a29-4d2a-b4a9-bad77851bbe6","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az otthoni munka felfutása, a dolgok internetjének épülése és a digitalizáció általános terjedése olyan keresletet teremtett a chipek iránt, ami teljesen átalakítja az iparágat. A piacvezető Intel stratégiaváltásra kényszerülhet. Ennek jeleként az Apple már maga készíti eszközeinek agyát.","shortLead":"Az otthoni munka felfutása, a dolgok internetjének épülése és a digitalizáció általános terjedése olyan keresletet...","id":"202103__felvezetogyartok__testre_szabas__inteldilemmak__meretre_keszulnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99745407-1a29-4d2a-b4a9-bad77851bbe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f001fd-64ac-465b-b5f8-63436b0ef046","keywords":null,"link":"/360/202103__felvezetogyartok__testre_szabas__inteldilemmak__meretre_keszulnek","timestamp":"2021. január. 26. 17:00","title":"Az Apple lecserélte az Intelt, mert méretre és feladatra készülnek az új chipek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]