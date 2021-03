Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Marius Dragomir, a Közép-Európai Egyetem médiaintézetének vezetője elmagyarázza, hogyan állította a médiát saját kiszolgálójává Orbán Viktor, hogyan veszik át módszerét egyre többen a világban, és gátat lehet-e vetni ennek.","shortLead":"Marius Dragomir, a Közép-Európai Egyetem médiaintézetének vezetője elmagyarázza, hogyan állította a médiát saját...","id":"20210316_media_Orban_Viktor_Project_Syndicate","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407c27bc-3267-4ad9-9b0f-6e6dd593f24f","keywords":null,"link":"/360/20210316_media_Orban_Viktor_Project_Syndicate","timestamp":"2021. március. 16. 07:35","title":"CEU-igazgató: Terjed a világban az orbáni sajtópolitika vírusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Körbehajózta az Antarktisz egy selfjegéről leszakadt gigantikus A74 antarktiszi jéghegyet a Polarstern német kutatóhajó – tudósított a BBC.","shortLead":"Körbehajózta az Antarktisz egy selfjegéről leszakadt gigantikus A74 antarktiszi jéghegyet a Polarstern német kutatóhajó...","id":"20210316_a74_antarktiszi_jeghegy_polarstern_kutatohajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7761d565-c659-476f-8902-e5b3c9631fbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_a74_antarktiszi_jeghegy_polarstern_kutatohajo","timestamp":"2021. március. 16. 21:03","title":"Körbehajózta a gigantikus A74 antarktiszi jéghegyet a Polarstern kutatóhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"További részletek derültek ki a vissza nem térítendő támogatásról.","shortLead":"További részletek derültek ki a vissza nem térítendő támogatásról.","id":"20210316_novak_katalin_otthonfelujitasi_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a6d900-cab1-435d-9c0d-a02fdaec60b4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210316_novak_katalin_otthonfelujitasi_tamogatas","timestamp":"2021. március. 16. 13:54","title":"Újabb kérdéseket válaszolt meg az otthonfelújítási programról Novák Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jean Castex szerint \"a járvány hosszabbításokra játszik\".","shortLead":"Jean Castex szerint \"a járvány hosszabbításokra játszik\".","id":"20210316_harmadik_hullam_varians_koronavirus_franciaorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fde1044-1b4d-426a-b998-29da8d5dec91","keywords":null,"link":"/vilag/20210316_harmadik_hullam_varians_koronavirus_franciaorszag","timestamp":"2021. március. 16. 22:00","title":"Francia miniszterelnök: Beléptünk a harmadik hullámba, amelyet számos variáns jellemez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a174759-b2ad-4fa1-9c74-bf5365a79751","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megyeszékhelyeken élők aggódnak a legkevésbé a járvány miatt egy közvélemény-kutatás szerint.","shortLead":"A megyeszékhelyeken élők aggódnak a legkevésbé a járvány miatt egy közvélemény-kutatás szerint.","id":"20210316_Kontaktuscsokkentes_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a174759-b2ad-4fa1-9c74-bf5365a79751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd73adcb-1ce2-42d0-aaae-563659f5dc5e","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_Kontaktuscsokkentes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 16. 17:25","title":"Egyre komolyabban veszik a magyarok kontaktuscsökkentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b122d834-6e98-4ccf-b3d5-2d31e46475f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több elemző is úgy gondolja, hogy akár már az idén kirukkolhat a Google saját rugalmas kijelzős, összehajtható telefonjával. Egy neves tervező el is képzelte, milyen lehetne a Pixel Fold.","shortLead":"Több elemző is úgy gondolja, hogy akár már az idén kirukkolhat a Google saját rugalmas kijelzős, összehajtható...","id":"20210315_koncepciovideo_google_osszehajthato_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b122d834-6e98-4ccf-b3d5-2d31e46475f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6b9c15-f7c0-4d28-adbc-caed8440760e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210315_koncepciovideo_google_osszehajthato_telefon","timestamp":"2021. március. 15. 10:03","title":"Koncepcióvideón a Google összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4317d1-d098-4658-bf91-13224c3597aa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bretagne-ban több olyan, a koronavírus jellegzetes tüneteit mutató beteget találtak, akiknek negatív lett a PCR-tesztjük. Csak komolyabb vizsgálatokkal tudták megállapítani, hogy egy újabb vírusváltozattal fertőződtek meg. Az új variáns azonban nem fertőzőbb és nem okoz súlyosabb tüneteket, mint a többi.","shortLead":"Bretagne-ban több olyan, a koronavírus jellegzetes tüneteit mutató beteget találtak, akiknek negatív lett...","id":"20210316_Kijatssza_a_PCRtesztet_egy_uj_francia_koronavirusvarians","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e4317d1-d098-4658-bf91-13224c3597aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6739abdf-5269-43ee-8b27-9e8fac8c6b2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_Kijatssza_a_PCRtesztet_egy_uj_francia_koronavirusvarians","timestamp":"2021. március. 16. 19:49","title":"Kijátssza a PCR-tesztet egy új francia koronavírus-variáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032cff47-a18a-4b17-ac10-6c3a1a68eb27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintha minden nap tömegbaleset lenne, annyi a koronavírusos beteg a szekember szerint. Úgy véli, jövő szerdán tetőzhet a harmadik hullám.","shortLead":"Mintha minden nap tömegbaleset lenne, annyi a koronavírusos beteg a szekember szerint. Úgy véli, jövő szerdán tetőzhet...","id":"20210316_zacher_gabor_koronavirus_minden_nap_tomegbaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=032cff47-a18a-4b17-ac10-6c3a1a68eb27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3bcd5e9-79ce-4cf0-a118-e6bade94e849","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_zacher_gabor_koronavirus_minden_nap_tomegbaleset","timestamp":"2021. március. 16. 05:59","title":"Zacher Gábor: Vannak kórházak, ahol már az utolsó ágyakat sikerült elcsípnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]