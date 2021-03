Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Jean Castex szerint "a járvány hosszabbításokra játszik".

Francia miniszterelnök: Beléptünk a harmadik hullámba, amelyet számos variáns jellemez

Böjte Csaba szerzetes már aláírta.

Petícióval indítanák be a gyerekvállalást

A kormánypártok mellett a Jobbik és a Demokratikus Koalíció tudott növekedni a Závecz Research friss felmérése szerint. A többi párt stagnál, az ellenzéki és a kormánypárti lista támogatottsága között pedig minimális a különbség.

Závecz: Negyedmillióval nőtt a Fidesz–KDNP tábora

Valószínűleg az 1952-ben felfedezett kispróféták tekercsének hiányzó része került elő.

Bibliai szöveget tartalmazó tekercseket találtak a Júdeai-sivatagban

Az 510 lóerős puttonyos bajor hivatalos leleplezésére várhatóan még az idén sor fog kerülni.

Kémfotók: javában hóban csapatják a BMW M3 sportkombival

Az újdonsággal a cseh márka versenytörténetének 120. évfordulóját ünneplik meg. A többi párt stagnál, az ellenzéki és a kormánypárti lista támogatottsága között pedig minimális a különbség.","shortLead":"A kormánypártok mellett a Jobbik és a Demokratikus Koalíció tudott növekedni a Závecz Research friss felmérése szerint...","id":"20210316_zavecz_fidesz_jobbik_kozvelemeny_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6686d7d4-151a-4531-a7e4-ba36413d0fa7","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_zavecz_fidesz_jobbik_kozvelemeny_kutatas","timestamp":"2021. március. 16. 11:02","title":"Závecz: Negyedmillióval nőtt a Fidesz–KDNP tábora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1295e8-8f9a-43c0-bd87-716a214ab04d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Valószínűleg az 1952-ben felfedezett kispróféták tekercsének hiányzó része került elő.","shortLead":"Valószínűleg az 1952-ben felfedezett kispróféták tekercsének hiányzó része került elő.","id":"20210316_bibiliai_szoveg_tekercs_holttenger_zakarias","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a1295e8-8f9a-43c0-bd87-716a214ab04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791eaaaa-087e-4aaf-88e9-a2753e829578","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_bibiliai_szoveg_tekercs_holttenger_zakarias","timestamp":"2021. március. 16. 12:25","title":"Bibliai szöveget tartalmazó tekercseket találtak a Júdeai-sivatagban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a31eaa-1a8e-4599-adb2-653851ddecf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 510 lóerős puttonyos bajor hivatalos leleplezésére várhatóan még az idén sor fog kerülni.","shortLead":"Az 510 lóerős puttonyos bajor hivatalos leleplezésére várhatóan még az idén sor fog kerülni.","id":"20210316_kemfotok_javaban_hoban_csapatjak_a_bmw_m3_kombival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94a31eaa-1a8e-4599-adb2-653851ddecf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ae06b1-5006-4525-a522-6a2bc82921b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_kemfotok_javaban_hoban_csapatjak_a_bmw_m3_kombival","timestamp":"2021. március. 16. 06:41","title":"Kémfotók: javában hóban csapatják a BMW M3 sportkombival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd53deb9-3b87-4571-8699-350dfbceef3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonsággal a cseh márka versenytörténetének 120. évfordulóját ünneplik meg. ","shortLead":"Az újdonsággal a cseh márka versenytörténetének 120. évfordulóját ünneplik meg. 292 lóerős sportmodellel búcsúzik a Fabiától a Skoda

A kormány úgy osztja a különféle, egykor magas érdemrendeket, mintha csomagban árusítanák őket az einstandolt Színház- és Filmművészeti Egyetem egy-egy zsíros pozíciójával. Érthető, ha az ember kínjában csak röhög ezen, de a valóság, ahogy az már lenni szokott, még ennél is rosszabb.

Kovács Bálint: Azt hiszed, röhejesek az idei állami díjak? Tévedsz

A kritikusok ellenzik a lépést, attól tartanak, hogy megfigyelésre alkalmas programok is rákerülhetnek a mobiltelefonokra.

Az Apple belement: az orosz kormány által jóváhagyott alkalmazások is ott lesznek az iPhone-okon