Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"032cff47-a18a-4b17-ac10-6c3a1a68eb27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintha minden nap tömegbaleset lenne, annyi a koronavírusos beteg a szekember szerint. Úgy véli, jövő szerdán tetőzhet a harmadik hullám.","shortLead":"Mintha minden nap tömegbaleset lenne, annyi a koronavírusos beteg a szekember szerint. Úgy véli, jövő szerdán tetőzhet...","id":"20210316_zacher_gabor_koronavirus_minden_nap_tomegbaleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=032cff47-a18a-4b17-ac10-6c3a1a68eb27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3bcd5e9-79ce-4cf0-a118-e6bade94e849","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_zacher_gabor_koronavirus_minden_nap_tomegbaleset","timestamp":"2021. március. 16. 05:59","title":"Zacher Gábor: Vannak kórházak, ahol már az utolsó ágyakat sikerült elcsípnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jókora növekedéssel indította az építőipar 2021-et.","shortLead":"Jókora növekedéssel indította az építőipar 2021-et.","id":"20210316_epitoipar_epitkezes_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121a7f0b-348a-460c-88ab-9e31334ca86a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210316_epitoipar_epitkezes_ksh","timestamp":"2021. március. 16. 09:24","title":"Mostanra tért vissza a magyar építőipar a válság előtti szintre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemhogy négynaponta, de naponta tesztelhetik a tokiói olimpián a sportolókat. Sőt már az olimpia előtt az akklimatizálódási időszakban is.","shortLead":"Nemhogy négynaponta, de naponta tesztelhetik a tokiói olimpián a sportolókat. Sőt már az olimpia előtt...","id":"20210315_Naponta_tesztelhetik_a_sportolokat_az_olimpian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a5f473-3b55-495d-b623-2102f88d38d9","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Naponta_tesztelhetik_a_sportolokat_az_olimpian","timestamp":"2021. március. 15. 21:45","title":"Naponta tesztelhetik a sportolókat az olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ffc99d8-68e3-4d53-a455-a586c8581a83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Márciusra egyértelműen látszott, hogy a gyorsabban terjedő koronavírus-variánshoz kevés lesz az addigi intézkedéscsomag.","shortLead":"Márciusra egyértelműen látszott, hogy a gyorsabban terjedő koronavírus-variánshoz kevés lesz az addigi intézkedéscsomag.","id":"20210316_koronavirus_magyar_kutatok_lakossag_mozgasa_nature","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ffc99d8-68e3-4d53-a455-a586c8581a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00a5eb6-d2b2-4d3c-898d-fc9a2a3c0077","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_koronavirus_magyar_kutatok_lakossag_mozgasa_nature","timestamp":"2021. március. 16. 09:10","title":"Magyar kutatók szerint úgy hordtuk szét a vírust március elején, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Épp a támogatói körében erős az oltásellenesség, úgyhogy már nagyon várták, hogy mondjon valamit.","shortLead":"Épp a támogatói körében erős az oltásellenesség, úgyhogy már nagyon várták, hogy mondjon valamit.","id":"20210317_Donald_Trump_hosszu_hallgatas_utan_megszolalt_a_vakcinarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a8b627-53f5-4231-bc95-dd77e76822e7","keywords":null,"link":"/elet/20210317_Donald_Trump_hosszu_hallgatas_utan_megszolalt_a_vakcinarol","timestamp":"2021. március. 17. 09:28","title":"Donald Trump hosszú hallgatás után megszólalt a vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aec84fb-0002-4f33-b740-d59b7dde38b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két változatban készülő iX erősebb kivitele 500 lóerős teljesítménnyel rendelkezik.","shortLead":"A két változatban készülő iX erősebb kivitele 500 lóerős teljesítménnyel rendelkezik.","id":"20210317_600_kilometeres_hatotavu_a_bmw_uj_elektromos_divatterepjaroja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aec84fb-0002-4f33-b740-d59b7dde38b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1bb2dd6-4150-4ed8-baf6-b49aa106d7e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_600_kilometeres_hatotavu_a_bmw_uj_elektromos_divatterepjaroja","timestamp":"2021. március. 17. 07:59","title":"600 kilométeres hatótávú a BMW új elektromos divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy percre piros-fehér-zöldre festették a Burdzs Kalifát, a világ legmagasabb épületét Dubajban.","shortLead":"Egy percre piros-fehér-zöldre festették a Burdzs Kalifát, a világ legmagasabb épületét Dubajban.","id":"20210315_Magyar_nemzeti_szinure_festettek_a_vilag_legmagasabb_epuletet_marcius_15_tiszteletere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329df59d-0246-40a4-bdf4-64f70d087243","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Magyar_nemzeti_szinure_festettek_a_vilag_legmagasabb_epuletet_marcius_15_tiszteletere","timestamp":"2021. március. 15. 19:55","title":"Magyar nemzeti színűre festették a világ legmagasabb épületét március 15. tiszteletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"163dab8d-12d9-4b75-b2cd-5c8b84ec7957","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Belgiumból nézve nemcsak a zavaros oltási helyzet aggasztó, hanem az is, hogy az elmúlt egy évben megrendült az európai alkoholpiac, így aztán a búfelejtésre is nehéz idők járnak.","shortLead":"Belgiumból nézve nemcsak a zavaros oltási helyzet aggasztó, hanem az is, hogy az elmúlt egy évben megrendült az európai...","id":"20210316_Szeretettel_Brusszelbol_Alkoholba_is_nehezebben_fojthatjuk_banatunkat_a_javany_idejen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=163dab8d-12d9-4b75-b2cd-5c8b84ec7957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb09c9ff-00aa-4f40-b31e-af6ebc3c5e7b","keywords":null,"link":"/360/20210316_Szeretettel_Brusszelbol_Alkoholba_is_nehezebben_fojthatjuk_banatunkat_a_javany_idejen","timestamp":"2021. március. 16. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Alkoholba is nehezebben fojthatjuk bánatunkat a jávány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]