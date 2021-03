Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5666dd4d-a987-4205-85b1-b1586cd1d06e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A magas aktivitásszint versenyelőnyt jelenthet.



","shortLead":"A magas aktivitásszint versenyelőnyt jelenthet.



","id":"20210316_Hiperaktiv_a_gyerek_Felnott_koraban_sikeres_uzletember_valhat_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5666dd4d-a987-4205-85b1-b1586cd1d06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca78a83-0a5d-436a-b9a6-6040634d5d94","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210316_Hiperaktiv_a_gyerek_Felnott_koraban_sikeres_uzletember_valhat_belole","timestamp":"2021. március. 16. 13:30","title":"Hiperaktív a gyerek? Felnőtt korában sikeres üzletember válhat belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KidCOVE néven indult kutatásba közel 7000 gyereket vonnak be, akik eltérő mennyiségű oltóanyagot fognak kapni.","shortLead":"A KidCOVE néven indult kutatásba közel 7000 gyereket vonnak be, akik eltérő mennyiségű oltóanyagot fognak kapni.","id":"20210316_moderna_oltas_gyerekek_klinikai_teszteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c954257b-cdea-4dd1-b61a-93738a44cdf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_moderna_oltas_gyerekek_klinikai_teszteles","timestamp":"2021. március. 16. 17:12","title":"A 12 éven aluli gyerekeken is elkezdik tesztelni a Moderna vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fb0b5b3-662f-4af0-89dc-e3439ed99250","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Bemutatta az Európai Bizottság, hogyan képzeli a vakcinaútlevelet.","shortLead":"Bemutatta az Európai Bizottság, hogyan képzeli a vakcinaútlevelet.","id":"20210317_vakcinautlevel_bizottsag_feltetelek_kinai_orosz_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fb0b5b3-662f-4af0-89dc-e3439ed99250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43b8bff-d830-4d72-95ae-b056d048baf9","keywords":null,"link":"/eurologus/20210317_vakcinautlevel_bizottsag_feltetelek_kinai_orosz_oltas","timestamp":"2021. március. 17. 13:37","title":"Az uniós államokon múlik majd, milyen feltételekkel engedik be azokat, akik kínai vagy orosz oltást kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8822c36a-8215-413e-aa30-4ef10ff9b40e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fahra nevű oltóanyaggal egy novemberben meggyilkolt iráni atomtudósnak állít emléket a perzsa állam.","shortLead":"A Fahra nevű oltóanyaggal egy novemberben meggyilkolt iráni atomtudósnak állít emléket a perzsa állam.","id":"20210316_iran_vakcina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8822c36a-8215-413e-aa30-4ef10ff9b40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f815a3a-d37a-49e2-bd3f-c1bcf71ba2fa","keywords":null,"link":"/vilag/20210316_iran_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. március. 16. 19:54","title":"Irán előállt egy újfajta koronavírus-vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79804c31-ac64-43db-921c-49262b1d8b68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elképesztő vezetési élménnyel kecsegtető újdonság közúton és versenyeken sem használható legálisan. ","shortLead":"Az elképesztő vezetési élménnyel kecsegtető újdonság közúton és versenyeken sem használható legálisan. ","id":"20210317_minden_szabalyra_fittyet_hany_az_uj_mclaren_hiperauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79804c31-ac64-43db-921c-49262b1d8b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a800b3-3595-47e1-9129-424c9a2c2723","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_minden_szabalyra_fittyet_hany_az_uj_mclaren_hiperauto","timestamp":"2021. március. 17. 06:41","title":"Minden szabályra fittyet hány az új McLaren hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aec84fb-0002-4f33-b740-d59b7dde38b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két változatban készülő iX erősebb kivitele 500 lóerős teljesítménnyel rendelkezik.","shortLead":"A két változatban készülő iX erősebb kivitele 500 lóerős teljesítménnyel rendelkezik.","id":"20210317_600_kilometeres_hatotavu_a_bmw_uj_elektromos_divatterepjaroja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aec84fb-0002-4f33-b740-d59b7dde38b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1bb2dd6-4150-4ed8-baf6-b49aa106d7e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_600_kilometeres_hatotavu_a_bmw_uj_elektromos_divatterepjaroja","timestamp":"2021. március. 17. 07:59","title":"600 kilométeres hatótávú a BMW új elektromos divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f12e89-4a7c-4d64-bcaf-05dfe2f8ed9e","c_author":"Fülöp Norbert","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Amikor saját megtakarításból vásárol valaki nyaralót vagy hétvégi házat, akkor nemigen foglalkozik azzal, hogy mi szerepel – nyaraló, üdülő, hétvégi ház stb. – fő rendeltetési jellegként a tulajdoni lapon. Pedig a dolog ebben az esetben is lényeges, ám ha hitelből finanszíroznánk a vásárlást, akkor akár ezen állhat vagy bukhat a dolog. A Bankmonitor.hu szakértői ezért pontokba szedték, hogy mire kell mindenképp felkészülni.","shortLead":"Amikor saját megtakarításból vásárol valaki nyaralót vagy hétvégi házat, akkor nemigen foglalkozik azzal, hogy mi...","id":"20210318_hitel_nyaralo_ingatlanvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5f12e89-4a7c-4d64-bcaf-05dfe2f8ed9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cbed79-b697-4108-b0d3-d9bdd27aece7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210318_hitel_nyaralo_ingatlanvasarlas","timestamp":"2021. március. 18. 07:10","title":"Hét dolog, amit tudnia kell, ha hitelből venne nyaralót vagy hétvégi házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a8eeef-a4d2-4fe3-9fcf-4bfcdab19ff2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A védettséget igazoló okmány körüli anomáliákról készített riportot az RTL Klub Híradója. ","shortLead":"A védettséget igazoló okmány körüli anomáliákról készített riportot az RTL Klub Híradója. ","id":"20210317_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1a8eeef-a4d2-4fe3-9fcf-4bfcdab19ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dde9006-7602-4a98-838b-1adb84128b87","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. március. 17. 20:58","title":"Koronavírus-fertőzés miatt elhunyt férfi is kapott védettségi igazolást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]