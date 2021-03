Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8a79957-7713-47c3-a0e5-df6efcd81822","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Vidnyánszkyék mindig egy kicsit beljebb kerültek, végül sértetten leborították az asztalt. Így szűnt meg a POSZT, azaz a Pécsi Országos Színházi Találkozó.","shortLead":"Vidnyánszkyék mindig egy kicsit beljebb kerültek, végül sértetten leborították az asztalt. Így szűnt meg a POSZT, azaz...","id":"202110__posztveg__vidnyanszky__szinfalak_mogott__felfaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8a79957-7713-47c3-a0e5-df6efcd81822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f66172-c4c7-468d-ac85-cc3efd1116c3","keywords":null,"link":"/360/202110__posztveg__vidnyanszky__szinfalak_mogott__felfaltak","timestamp":"2021. március. 11. 13:00","title":"Tíz évig volt műsoron a csata a POSZT-ért, most gyorsan drámai véget ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0118b46c-be2a-48b0-9ff4-309859ce1c2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három legyet ütne egy csapásra legújabb, elsősorban zenekedvelőket célzó tanúsítványával a Qualcomm.","shortLead":"Három legyet ütne egy csapásra legújabb, elsősorban zenekedvelőket célzó tanúsítványával a Qualcomm.","id":"20210310_zenehallgatas_qualcomm_snapdragon_sound_vezetek_nelkuli_fulhallgato_fejhallgato_hi_fi_minoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0118b46c-be2a-48b0-9ff4-309859ce1c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42afd819-5e0b-4397-858e-05c4dca91b70","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_zenehallgatas_qualcomm_snapdragon_sound_vezetek_nelkuli_fulhallgato_fejhallgato_hi_fi_minoseg","timestamp":"2021. március. 10. 08:03","title":"Új jelzés kerül a telefonokra, fülhallgatókra – érdemes lesz odafigyelni rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ad9333-371f-4192-9a8b-decd15b5d9f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy adószakértő szerint téves a NAV jogértelmezése, mely szerint kerekítve kell kiküldeni a gépkocsik után fizetendő összeget, mert akár adóhiánya is keletkezhet a befizetőnek. ","shortLead":"Egy adószakértő szerint téves a NAV jogértelmezése, mely szerint kerekítve kell kiküldeni a gépkocsik után fizetendő...","id":"20210310_gepjarmuadoval_kapcsolatos_adoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7ad9333-371f-4192-9a8b-decd15b5d9f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39168492-04b8-44c3-b460-e2f506676c6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_gepjarmuadoval_kapcsolatos_adoztatas","timestamp":"2021. március. 10. 10:37","title":"A kerekítéssel kivetett gépjárműadó miatt pórul járhatnak az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Reagált a Buckingham-palota Harry herceg és Meghan Markle interjújára. Borúlátó előrejelzés Amerikából a magyar halálozásokat illetően. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Reagált a Buckingham-palota Harry herceg és Meghan Markle interjújára. Borúlátó előrejelzés Amerikából a magyar...","id":"20210310_Radar360_Terjed_a_brit_mutans_veszelyben_a_BKV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce12100-d4ea-4df8-84bd-22e85d801332","keywords":null,"link":"/360/20210310_Radar360_Terjed_a_brit_mutans_veszelyben_a_BKV","timestamp":"2021. március. 10. 07:48","title":"Radar360: Terjed a brit mutáns, veszélyben a BKV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarország a 26. helyen áll a beadott dózisok száma alapján.","shortLead":"Magyarország a 26. helyen áll a beadott dózisok száma alapján.","id":"20210309_Koronavirus_elleni_vakcina_vilagszerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee6e315-de63-42d2-98b0-3613a6cdd1c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_Koronavirus_elleni_vakcina_vilagszerte","timestamp":"2021. március. 09. 19:47","title":"Eddig több mint 300 millió adag koronavírus elleni vakcinát adtak be világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kimerültségre hivatkozva nem játssza Fucsovics Márton a dohai verseny negyeddöntőjét, nem kockáztat meg egy sérülést.","shortLead":"Kimerültségre hivatkozva nem játssza Fucsovics Márton a dohai verseny negyeddöntőjét, nem kockáztat meg egy sérülést.","id":"20210311_Visszalepett_Fucsovics_a_dohai_negyeddontotol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16303350-dbc2-450d-9959-da2d04c018bf","keywords":null,"link":"/sport/20210311_Visszalepett_Fucsovics_a_dohai_negyeddontotol","timestamp":"2021. március. 11. 13:04","title":"Visszalépett Fucsovics a dohai negyeddöntőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c","c_author":"Bank360","category":"gazdasag","description":"Január végével minden bankszámla-tulajdonos megkapta az előző évre vonatkozó díjkimutatását, amiből kiderül, pontosan mennyibe is került egy év alatt a bankszámla. Ha a végösszeg minket is meglepett, válthatunk egy olcsóbb számlára is. De hogyan érdemes keresni?","shortLead":"Január végével minden bankszámla-tulajdonos megkapta az előző évre vonatkozó díjkimutatását, amiből kiderül, pontosan...","id":"20210311_bankszamla_valtas_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b8f19b-a550-42ec-a88c-189eb88aac7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_bankszamla_valtas_bank360","timestamp":"2021. március. 11. 07:46","title":"És ön mennyit fizet a bankszámlájáért? Évek alatt tízezreket is spórolhatunk egy jó választással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kormány törvényjavaslata észszerűsítésről beszél, az önkormányzatok beleszólásuk csökkenésétől tartanak.","shortLead":"A kormány törvényjavaslata észszerűsítésről beszél, az önkormányzatok beleszólásuk csökkenésétől tartanak.","id":"20210311_Ujabb_fontos_onkormanyzatokat_erinto_valtozasrol_dontott_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c33958a-fc09-4833-9c5d-d6df08940513","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_Ujabb_fontos_onkormanyzatokat_erinto_valtozasrol_dontott_a_kormany","timestamp":"2021. március. 11. 13:10","title":"Újabb fontos, önkormányzatokat érintő változásról dönthet a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]