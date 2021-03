Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1822a56-db1c-4d12-afb1-6f3f4c1ac3b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz előzőleg azzal támadta a főpolgármestert, hogy Budapest nem volt fellobogózva március 15-én.","shortLead":"A Fidesz előzőleg azzal támadta a főpolgármestert, hogy Budapest nem volt fellobogózva március 15-én.","id":"20210318_karacsony_gergely_nemzeti_lobogo_budapest_marcius_15_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1822a56-db1c-4d12-afb1-6f3f4c1ac3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183517bb-05aa-45fb-a16d-697299a23684","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_karacsony_gergely_nemzeti_lobogo_budapest_marcius_15_fidesz","timestamp":"2021. március. 18. 07:11","title":"Karácsony: Természetesen idén is lobogtak a nemzeti lobogók a budapesti hidakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2fbc8f-b264-4a8f-89a4-c297852720fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra hivatkozva maradnak távol az ellenzéki pártok által kezdeményezett szerdai eseménytől, hogy az kampányakció. \r

","shortLead":"Arra hivatkozva maradnak távol az ellenzéki pártok által kezdeményezett szerdai eseménytől, hogy az kampányakció. \r

","id":"20210317_koronavirus_jarvany_rendkivuli_parlamenti_ules_kormany_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c2fbc8f-b264-4a8f-89a4-c297852720fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0542c6-332b-4b03-a243-336efe9413ec","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_koronavirus_jarvany_rendkivuli_parlamenti_ules_kormany_ellenzek","timestamp":"2021. március. 17. 17:57","title":"Nem megy el a kormány a rendkívüli parlamenti ülésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614123df-51b2-455e-a49c-1b2e99006a7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-csoport „Power Day” nevű rendezvénye keretében mutatta be grandiózus elektromos autós terveit.","shortLead":"A Volkswagen-csoport „Power Day” nevű rendezvénye keretében mutatta be grandiózus elektromos autós terveit.","id":"20210316_Volkswagen_Power_Day","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=614123df-51b2-455e-a49c-1b2e99006a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad5c9c0-5a1a-4da7-88ae-09a30a34a95d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_Volkswagen_Power_Day","timestamp":"2021. március. 16. 14:47","title":"Hat akkugyárral és olcsó technológiával hódítaná meg a Volkswagen az elektromosautó-piacot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc245e9-076e-4c77-9616-766ca487189b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész örömét még az sem tudja elvenni, hogy vannak, akik úgy tartják, nem a munkássága miatt kapta meg március 15-én a Kossuth-díjat. Azt mondja, nem érdeklik a gyűlölködő vélemények.\r

\r

","shortLead":"A zenész örömét még az sem tudja elvenni, hogy vannak, akik úgy tartják, nem a munkássága miatt kapta meg március 15-én...","id":"20210318_Nagy_Fero_Kossuthdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dc245e9-076e-4c77-9616-766ca487189b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60939451-c333-49b2-b039-8821ab307ef5","keywords":null,"link":"/elet/20210318_Nagy_Fero_Kossuthdij","timestamp":"2021. március. 18. 08:57","title":"Nagy Feró: Azért kaptam meg a Kossuth-díjat, hogy felidegesítsem azokat a liberálisokat, akik ellenem vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65975975-676f-440c-917a-28b99f41133c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magát a világ első digitális autós cégeként aposztrofáló vállalkozás az erősen limitált szériás sportkocsi után SUV-okat is piacra tervez dobni.","shortLead":"A magát a világ első digitális autós cégeként aposztrofáló vállalkozás az erősen limitált szériás sportkocsi után...","id":"20210317_kincsem_hypergt_neven_uj_magyarbrit_szuperauto_keszul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65975975-676f-440c-917a-28b99f41133c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cfdd07-8ec2-49ba-9dd6-223398ff826b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_kincsem_hypergt_neven_uj_magyarbrit_szuperauto_keszul","timestamp":"2021. március. 17. 15:07","title":"Kincsem néven új magyar–brit szuperautót ígérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 egyik márciusi javítócsomagja nem várt problémát okoz egyes számítógépeken: a rendszer összeomolhat, ha a felhasználó nyomtatni akarna. A Microsoft egy újabb frissítéssel orvosolja a gondot – már letölthető.","shortLead":"A Windows 10 egyik márciusi javítócsomagja nem várt problémát okoz egyes számítógépeken: a rendszer összeomolhat, ha...","id":"20210316_microsoft_windows_10_frissites_nyomtatas_kek_halal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c81bbc5-aab9-474d-867f-aa04ece462cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_microsoft_windows_10_frissites_nyomtatas_kek_halal","timestamp":"2021. március. 16. 15:03","title":"Fontos frissítés érkezett a számítógépéhez, jobb, ha mielőbb telepíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a9accd-95ac-4962-bb72-eb7a6078f765","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Hétvégén is dolgozniuk kell a háziorvosoknak, a központi oltási rendszer hiányosságai miatt azonban sokszor a páciensek is rajtuk töltik ki a dühüket. Már az önkormányzatok is segíteni próbálnak, a háziorvosok azonban egyre kevésbé bírják az extrém terhelést. ","shortLead":"Hétvégén is dolgozniuk kell a háziorvosoknak, a központi oltási rendszer hiányosságai miatt azonban sokszor a páciensek...","id":"20210317_haziorvos_oltas_szervezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21a9accd-95ac-4962-bb72-eb7a6078f765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c70483c-3a17-4e71-a092-65fa3f4beb3e","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_haziorvos_oltas_szervezes","timestamp":"2021. március. 17. 05:05","title":"Betegeikre is alig marad idejük a háziorvosoknak az oltások szervezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós miniszter tanácsadója, Kollár Lajos szerint az újabb hullámban sok az utóhatás.","shortLead":"Kásler Miklós miniszter tanácsadója, Kollár Lajos szerint az újabb hullámban sok az utóhatás.","id":"20210318_poszt_covid_19_koronavirus_ambulancia_korhaz_kollar_lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d5d729-276b-40d9-980a-afdf2fe92422","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_poszt_covid_19_koronavirus_ambulancia_korhaz_kollar_lajos","timestamp":"2021. március. 18. 06:10","title":"Poszt-Covid ambulanciákat állíthatnak fel a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]