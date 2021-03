Az új Nest Hub azt ígéri, segít a jobb alvásminőség elérésében. Nem zavarja a nyugodt pihenést, ugyanis közvetlen kapcsolat nélkül figyeli az alvást, sőt tanácsokat is ad annak javítása érdekében.

Még a Google-t is meglepte, amikor kiderült, hogy a Nest Hubot a legtöbben a hálószobájukban használják, ezért is döntött úgy, hogy ennek megfelelően ruházza fel új funkciókkal az eszközt. Ráadásul az is kiderült, hogy a legtöbben az alváshoz várnának segítséget a digitális asszisztenstől.

Alváskövetők persze tucatjával vannak, azonban nem mindig kényelmes ezek viselete alvás közben, illetve esetenként az adataikat is nehéz értelmezni, illetve ezekből még nem tudják leszűrni, hogy mit is tegyenek a jobb alvás érdekében. Ezen próbál meg változtatni a keresőóriás a legújabb Nest Hubbal.

A megoldást jelen esetben a gépi tanulás jelenti. Az alvásérzékelés (Sleep Sensing) kihasználja a készülékbe ágyazott Soli érzékelő technológiát (Motion Sense). Az alacsony hullámú, alacsony energiájú radartechnológia tökéletes az alvásérzékeléshez. Ennek az az oka, hogy képes makroszinten mérni az emberi mozgást. Kamera nélkül érzékeli a teljes test és a végtagok mozgását, de például a mellkas emelkedését is, amikor valaki lélegzik. A Nest Hub beépített mikrofonjaival, valamint a környezeti fény- és hőmérsékletérzékelőkkel is észlelheti az alvászavarokat, például a köhögést és a horkolást, illetve a szoba fény- és hőmérsékletváltozását, így jobban megértheti, mi befolyásolja az alvást. Egyfajta buborékot hoz létre, amelyben a felhasználó alvására összpontosít, és figyelmen kívül hagy minden mást.

© Google

A funkció mögött gépi tanulás áll. A Google az Amerikai Alvásgyógyászati Akadémiával együttműködve fejlesztette az új technológiát, és több mint 15 ezer ember százezer éjszakai alvásmintájának felhasználásával képezték ki a mesterséges intelligenciát. Az is kiderült, hogy bár semmiféle közvetlen kontaktus nincs a testtel, az eredmények mégis megfelelnek a poliszomnográfiás készülékekkel mérteknek.

A felhasználó minden reggel személyre szabott alvási összefoglalót kap a digitális eszköz kijelzőjén, vagy bármikor megtekintheti az alvási adatait a Nest Hubon, ha azt kérdezi: „Hé Google, hogyan aludtam?"

Az alvás megértése fontos első lépés, de még mindig lehetnek kérdések azzal kapcsolatban, hogy mit tehetünk a jobb alvás érdekében. Az újdonság személyre szabott lefekvési ütemterveket és személyre szabott javaslatokat is kínál, amelyeket alvástudománnyal foglalkozó csoport dolgozott ki, olyan szervezetek útmutatásait használva, mint például az American Academy of Sleep Medicine. A több éjszakás elemzés után összeállított javaslatok segíthetnek az alvásminőség javításában – magyarázza a Google.

Az alvási adatok egyébként bármikor felülvizsgálhatók, törölhetők, és összhangban állnak a Google adatvédelmi kötelezettségvállalásaival. Semmiképpen sem használják fel ezen információkat személyre szabott hirdetésekhez. A második generációs Nest Hub ára 100 dollár (ez nagyjából 31 ezer forintnak felel meg). Az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Franciaországban és Ausztráliában forgalmazzák.

