Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"364fb6fd-50ff-4583-a8f2-d9e131e720ca","c_author":"HVG","category":"360","description":"Visszatáncolt a kormány a Kocsis Zoltán-emlékház ötletétől, vagy a család támasztott túlzó igényeket? Miért nem lesz emlékháza az egyik legnagyobb zongoristánknak, ha már döntés is volt róla?","shortLead":"Visszatáncolt a kormány a Kocsis Zoltán-emlékház ötletétől, vagy a család támasztott túlzó igényeket? Miért nem lesz...","id":"202111__kocsis_zoltanemlekhaz__rosszakarok__koncertkozpont__hamis_hangok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=364fb6fd-50ff-4583-a8f2-d9e131e720ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f71ae2b-0f5f-45e9-9876-db89bb73e9d5","keywords":null,"link":"/360/202111__kocsis_zoltanemlekhaz__rosszakarok__koncertkozpont__hamis_hangok","timestamp":"2021. március. 18. 11:00","title":"Kocsis Zoltán özvegye: Kerek perec közölte a Miniszterelnökség, hogy nem lesz emlékház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség szerint az AstraZeneca-oltás előnyei meghaladják a kockázatokat. Nem sérti az uniós jogot a reklámadó. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség szerint az AstraZeneca-oltás előnyei meghaladják a kockázatokat. Nem sérti az uniós jogot...","id":"20210317_Radar360_Nehez_hetek_jonnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18bc4391-d491-49bd-a7a3-73ccb984af92","keywords":null,"link":"/360/20210317_Radar360_Nehez_hetek_jonnek","timestamp":"2021. március. 17. 07:56","title":"Radar360: Nehéz hetek jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Bár a nők keményen harcoltak a szexuális szabadságért, az egyéjszakás kapcsolatoknak még mindig negatív a felhangja, főleg, ha egy nőről van szó. Mit mondtak vagy mondanának neves feministák arra, hogy a társadalom továbbra is kettős mércével méri a szexuális partnerek számát a nők és a férfiak esetében?","shortLead":"Bár a nők keményen harcoltak a szexuális szabadságért, az egyéjszakás kapcsolatoknak még mindig negatív a felhangja...","id":"20210318_Mi_a_baj_az_egyejszakas_kalandokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c8122a-7e62-456d-86bd-3906e9cfdfec","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210318_Mi_a_baj_az_egyejszakas_kalandokkal","timestamp":"2021. március. 18. 19:15","title":"Mi a baj az egyéjszakás kalandokkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5312c740-b29f-4a3c-8520-e590e0809787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novák Katalin jelentette be a hírt.","shortLead":"Novák Katalin jelentette be a hírt.","id":"20210318_fidesz_kilep_a_neppartbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5312c740-b29f-4a3c-8520-e590e0809787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca10efba-bc02-41ca-9ca2-adb4e7b90caa","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_fidesz_kilep_a_neppartbol","timestamp":"2021. március. 18. 16:53","title":"A Fidesz kilép az Európai Néppártból is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Mintha nem a koronavírus-járvány legsötétebb heteit élné az ország, a kormány a szokásos célokra pakolgatja a pluszmilliárdokat a költségvetésben: sport, magyarkodás, határon túli programok.","shortLead":"Mintha nem a koronavírus-járvány legsötétebb heteit élné az ország, a kormány a szokásos célokra pakolgatja...","id":"20210318_Rendkivuli_intezkedes_egymilliard_forint_versenysportra_12_milliard_magyarsagkutatasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b799c2d0-aee1-4794-9b29-9471e99a0d0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_Rendkivuli_intezkedes_egymilliard_forint_versenysportra_12_milliard_magyarsagkutatasra","timestamp":"2021. március. 18. 10:04","title":"Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány: egymilliárd forint jut versenysportra, 1,2 milliárd magyarságkutatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem oltásellenes, hanem szakmai alapon utasítja el, hogy beadja a vakcinát, mert szerinte nem alkalmas erre a rendelője.","shortLead":"Nem oltásellenes, hanem szakmai alapon utasítja el, hogy beadja a vakcinát, mert szerinte nem alkalmas erre a rendelője.","id":"20210316_koronavirus_erdokertesi_haziorvos_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84fb340e-85d8-4c4c-b988-8887fcf6951d","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_koronavirus_erdokertesi_haziorvos_oltas","timestamp":"2021. március. 16. 21:05","title":"Lelkiismereti okokra hivatkozik az oltások beadását megtagadó erdőkertesi háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3020fc-0c4a-4a98-8e21-7893314c6e1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt főpolgármester arra reagált, hogy a négy koalíciós frakcióvezető feljelentést tett a 3-as metró kocsijainak az ügyében.","shortLead":"A volt főpolgármester arra reagált, hogy a négy koalíciós frakcióvezető feljelentést tett a 3-as metró kocsijainak...","id":"20210317_tarlos_3_as_metrokocsi_feljelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e3020fc-0c4a-4a98-8e21-7893314c6e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e24d81-6257-4349-93c4-dfab3fa670f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_tarlos_3_as_metrokocsi_feljelentes","timestamp":"2021. március. 17. 18:28","title":"Tarlós: Már nincs kampány, az \"Orbán utasítása\" szöveget abba lehetne hagyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3caa13-a290-495a-8148-ce35a01bca47","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"360","description":"Orbán Viktor a keleti vakcinák beszerzését igyekszik külpolitikája igazolására felhasználni. Brüsszelt leginkább az ellenséges kommunikáció zavarja, de visszavágás előtt az EU-nak is bizonyítania kell.","shortLead":"Orbán Viktor a keleti vakcinák beszerzését igyekszik külpolitikája igazolására felhasználni. Brüsszelt leginkább...","id":"202111__europai_vakcinapolitika__magyar_portyak__keleti_orom__antitest_az_unioban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd3caa13-a290-495a-8148-ce35a01bca47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1c7e15-7f37-4eae-9916-099e07808293","keywords":null,"link":"/360/202111__europai_vakcinapolitika__magyar_portyak__keleti_orom__antitest_az_unioban","timestamp":"2021. március. 18. 06:30","title":"Brüsszelben hallgatnak, de nagy a frusztráció Orbán vakcinaüzletei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]