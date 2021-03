Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64f8561d-b3d4-4beb-bcc3-4b3347972124","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szabad Demokrata Néppárt 35 helyet szerezhetett a holland parlamentben.","shortLead":"A Szabad Demokrata Néppárt 35 helyet szerezhetett a holland parlamentben.","id":"20210317_Exit_poll_Mark_Rutte_holland_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64f8561d-b3d4-4beb-bcc3-4b3347972124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea763d5-e990-4308-afd1-c337453d766b","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_Exit_poll_Mark_Rutte_holland_valasztas","timestamp":"2021. március. 17. 21:56","title":"Exit poll: Mark Rutte pártja szerezte a legtöbb szavazatot a holland választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d132499-1452-4802-8049-9a5f91c2a535","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nicolas Pariser Alice politikaországban című filmje a közélet (és valójában: az élet) nagy kérdéseire keresi a választ.","shortLead":"Nicolas Pariser Alice politikaországban című filmje a közélet (és valójában: az élet) nagy kérdéseire keresi a választ.","id":"202111_film__a_kieges_muveszete_alice_politikaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d132499-1452-4802-8049-9a5f91c2a535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd1e8d0-b9fd-4881-8888-3f343ed7c422","keywords":null,"link":"/360/202111_film__a_kieges_muveszete_alice_politikaorszagban","timestamp":"2021. március. 19. 14:00","title":"Ez az Alice-parafrázis egy fásult politikus és egy idealista fiatal tanmeséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós miniszter tanácsadója, Kollár Lajos szerint az újabb hullámban sok az utóhatás.","shortLead":"Kásler Miklós miniszter tanácsadója, Kollár Lajos szerint az újabb hullámban sok az utóhatás.","id":"20210318_poszt_covid_19_koronavirus_ambulancia_korhaz_kollar_lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d5d729-276b-40d9-980a-afdf2fe92422","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_poszt_covid_19_koronavirus_ambulancia_korhaz_kollar_lajos","timestamp":"2021. március. 18. 06:10","title":"Poszt-Covid ambulanciákat állíthatnak fel a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d191333-c5a1-43d8-a938-9c30f4b3d3f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány a halál kormányáról írt a legfrissebb halálozási adatokkal kapcsolatban. 